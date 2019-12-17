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卡神「影子」遍南北？北市、屏縣都喊冤

2019-12-17 23:52聯合報 記者翁禎霞楊濡嘉邱瓊玉／連線報導

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藍營昨天再追卡神楊蕙如案，查出楊的品原公司連續三年拿到北市觀傳局標案，也幫屏東縣政府做農地農情資源管理勞務採購；兩縣市政府都澄清說，招標過程沒有問題。

藍營質疑品原疑似楊的影子公司，到處承攬政府業務，得標案從台北到屏東，其中北市府觀傳局網路行銷案連拿三年，共計四百廿二萬元。

劉奕霆：觀傳局標案 過程沒問題

北市府觀傳局長劉奕霆表示，品原這幾年參與觀傳局標案過程都沒有問題，更沒有市府養網軍的事，如果真有養網軍，柯文哲在世大運後怎還會被打得這麼慘。被點名的前觀傳局長簡余晏至截稿前未接電話，沒有取得回應。台北市議會政黨協商昨決議，要求市長柯文哲廿六日赴議會報告補助民間體育賽事相關標案或採購案疑義。北市議會國民黨團書記長應曉薇表示，卡神相關補助案太誇張，究竟是不是合體包庇楊蕙如，用市府預算滿足楊養網軍，市民有必要了解。

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭在本月初爆料指出，屏東縣長潘孟安去年縣市長選舉，對楊蕙如的易始公司提供五十萬網路廣告費；藍營昨再指出楊的另一家品原公司曾幫屏東縣府做農地農情資源管理勞務採購，形容潘孟安與高市議員康裕成同列卡神集團「政治三親等」。

黃國榮：品原連兩年得標 沒人關切過

屏縣府農業處長黃國榮表示，縣府為精確掌握農業輿情，去年起委外蒐集農地農情相關資訊，連續兩年都由品原得標，去年標案九十五萬元，決標後九十二萬五千元，今年執行時間較長是一百廿萬元，決標後一百十七萬元，兩案都是依公開招標程序，從來沒有人關切過。

康裕成說，去年之前不認識楊蕙如，只在去年市議員選舉委託楊的公司製作文宣品，做選舉宣傳和輿情蒐集，都和網軍無關，選舉後也沒有和楊聯絡過。

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