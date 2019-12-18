藍營揭卡神影子公司 投標稱「曾幫蔡打選戰」

國民黨質疑「卡神」楊蕙如的兩家公司到處承攬政府業務。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨持續追查「卡神」楊蕙如弊案，查到另一疑似楊蕙如經營的影子公司，也到處承攬政府業務；自二○一六年起迄今，卡神的公司得標標案從台北到屏東、從中央到地方政府，得標的公部門預算至少二八三七萬元，楊的兩間公司都刻意在投標書中強調，曾幫蔡英文打選戰。

品原、易始兩公司經歷一樣

國民黨與總統候選人韓國瑜競選辦公室昨天共同舉行記者會揭露卡神的金脈，並指卡神集團拼圖愈來愈清楚。台北市議員游淑慧指出，經持續追查，發現另一間行銷顧問公司「品原」登錄地址、電話與楊蕙如擔任董事的易始公司同一處，甚至向公部門投標的公司經歷內容也一樣，讓人質疑這是雙胞公司、影子公司還是卡神集團一員？

游淑慧指出，品原以前是體育公司，企業經驗竟有「二○一二政黨總統選舉」，且與易始公司提出了同一則廣告案，到底廣告是誰做的？品原二○一六年五月變更為顧問公司，一個月後就得標北市觀傳局網路行銷案，連拿三年，觀傳局前局長簡余晏應出面說明。

追查卡神楊蕙如網軍案，台北市議員昨揭露「品原」與「易始」兩間公司相同之處。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

承包屏東縣府農地情資管理

游淑慧說，品原不但可以做觀光、網路行銷，還承包屏東縣府的農地情資管理，她也點名屏東縣政府農業處處長黃國榮應該出面解釋招標過程。

游淑慧表示，楊的兩間公司都故意在投標書中點出曾幫蔡英文打過選戰，「就像副本給五個謝系立委一樣，秀肌肉，我是幫蔡英文打過選舉的喔！」幫蔡英文打過選戰的人這麼多，但這兩家不相干的公司卻提出同一份資料，聲稱同一個廣告是自己公司製作，到底是誰做的？還是兩家根本就是同一家公司？

藍質疑楊「有多少政治親等」

她質疑，易始從二○一六年二月至二○一八年一月總計標得公部門十一案，品原二○一六年六月至二○一九年八月得標七案，幾乎都是限制型招標，只要牽扯人脈關係，兩家公司就能得標。幫蔡英文打過選舉的「經歷」，都會成為得標保證嗎？屏東縣只有縣長潘孟安「自費」聘雇楊蕙如嗎？北市是不是成為楊蕙如的蟑螂窩？

台北市議員羅智強質疑楊蕙如有多少政治親等，一親等謝長廷與楊心意相通，楊能幫他；二親等就是立委管碧玲、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲等，幫楊護航；三親等高雄市議會前議長康裕成、屏東縣長潘孟安供應經費，「民進黨還有辦法繼續切割楊蕙如嗎？」游淑慧說，蔡總統要外界對楊蕙如事件不要過度上綱，絕對沒有過度，看到一隻老鼠就表示暗處藏了一窩。至截稿前民進黨及總統府未回應。