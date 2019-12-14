新聞眼／藍綠網軍對戰 像郭靖碰上韋小寶

網路專家直言，若以武林高手做比方，藍營像樸實笨拙的郭靖，綠營則像機變百出的韋小寶。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡神」楊蕙如網軍事件被北檢起訴，本來以為藍營撿到槍，沒想到藍委到外交部抗議後「膛炸」，被綠營反將一軍。網路專家直言，若以武林高手做比方，藍營像樸實笨拙的郭靖，綠營則像機變百出的韋小寶，俗話說「天下武功、唯快不破」，網路世界更是愈快愈強。

楊蕙如案爆發後，綠網軍潛水銷聲匿跡，不回應、不分享、不討論，極盡可能降低聲量，藍軍就算出重拳，也像打到棉花堆裡，藍拳雖重，招式卻緩慢。但在警政署公布立委陳宜民推擠女警畫面後，瞬間爆出病毒式擴散，加上KUSO立委陳玉珍手被夾、住病房畫面，讓網友「不得不看到，看到就想分享」，綠軍鬼點子多、出招又快，民進黨公職再配合出面反擊，瞬間逆轉風向，星火燎原。

臉書早在今年六月就宣布台灣啟動第三方事實查證計畫，違反臉書社群守則的內容，以及假帳號、連續發布不實資訊的平台等，都可能被移除。昨天發生超過十五萬成員的「二○二○韓國瑜總統後援會（總會）」臉書社團「被消失」，其實不足為奇。

臉書官方日前首度公開，台灣選舉、政治與社會議題相關廣告的單月下單金額，民進黨粉專以廿六萬元居首，民進黨立委候選人許淑華也砸下十六萬元，加上北檢認證的楊蕙如網軍，可見綠營對於網路操作是有計畫、有組織、有智慧；藍軍若只依樣畫葫蘆學半套，恐怕只會一路挨打。

一個精明、幹練、能夠準確帶動風向的網軍，在臉書有數十個分身帳號、經營多個粉絲專頁或社團不足為奇，但更要懂得與臉書共同成長。臉書既然明訂規則，網軍就要在規則下操作，即使被檢舉，也能通過審核。藍綠網軍互相檢舉不是新聞，但從被刪除的粉專多是挺藍社團，就可以知道與臉書同步進化的重要性。