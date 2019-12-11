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韓國瑜轟綠：用納稅人的錢養網軍

2019-12-11 00:13聯合報 記者蔡佩芳／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨接受台視專訪表示，這次總統大選是乞丐與王子的戰爭，民進黨是執政黨，扮演王子角色，掌握國家資源，用納稅人的錢養網軍這種事情也在幹；國民黨黨產被查封、他每天被黑、被抹得像調色盤，很多人要贊助他，心中會打問號，這些黑韓的是真的還是假的。

韓國瑜也指出，民進黨先是用右手抹黑造謠，包括共諜案，找一個廿六歲的人到澳洲自稱是共諜，宣稱拿了二千萬人民幣給他選總統，結果一查是詐欺犯，還去拍沙龍照，不會講英文，現在不了了之。韓表示，民進黨在這次選戰中雙臂出招，右手抹黑造謠中傷、左手放假民調，如果持續被牽著鼻子走，這場選戰要怎麼打下去，「我不跟你來這套，我先砍斷你一隻手」。

國民黨總統候選人韓國瑜（中）批民進黨每天抹黑他，「被抹得像調色盤」。圖／聯合報系...
國民黨總統候選人韓國瑜（中）批民進黨每天抹黑他，「被抹得像調色盤」。圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜指出，網路上有一群「黑武士」扮成假韓粉四處在網上攻擊，網路市場整個被控制住，網軍的分工非常厲害，楊蕙如是一種，還有很多其他網軍頭目，他大概知道網軍負責人是誰，只是不願意點名。這支黑武士部隊，在所有的選戰裡都立下了汗馬功勞，他研判大約從從連勝文選台北市長開始，這些人就已經存在的，長遠來看對台灣民主的傷害非常巨大，因為有錢養網軍就好，執政貪汙，貪了錢養網軍，網軍負責消滅對手，台灣的價值將變成這樣。

韓國瑜表示，他可以體會為什麼現在有許多年輕人不喜歡他，網軍八個月大量抹黑帶風向之下，看到的好像都是負面的消息，他自己看自己都可能會不喜歡，但他也希望年輕人跳脫出來看，思索這些輿論、形象是不是被拿錢養的網軍帶動出來的？

韓國瑜呼籲選民，「寧可相信韓國瑜一次，不要被蔡英文騙第二次」希望選舉的過程不要骯髒，不要搞抹黑，「選舉不求自己的政績，直接抹黑對手，台灣的民主真的到這一步嗎？」

網軍楊蕙如網路霸凌韓國瑜民進黨國民黨連勝文韓粉貪汙蔡英文

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