夾手風波 陳玉珍哭遭霸凌「急症病床是醫院排的」

國民黨立委陳玉珍因傷送急診，遭質疑濫用醫療資源，昨天還原當天狀況。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨團日前赴外交部抗議，黨內立委陳玉珍因傷送台大醫院急診，卻遭外界質疑濫用醫療資源。她昨天受訪時還原當天狀況，澄清自己在推擠過程中被擠得厲害，讓她無法呼吸，並非是手夾的問題，她也一度聲淚俱下，自己身體不適被送到醫院，安排到哪是醫院決定，怎麼是她的問題。

國民黨昨天呼籲，蔡英文總統及外交部應儘速嚴查當時為何在未釐清訊息的狀況下，平白讓外交官遭受內部的檢討壓力，蒙受不平之冤而結束生命。若蔡政府對網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為持續放任，等同讓全民的納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買凶費，實為全體國人無法忍受。

陳玉珍說，她出院後看到網路上有人說她占用急重症病床，以為她只是手被夾到就送急診、批評她濫用醫療資源，但當天她的頭和身體被大厚門夾了許久，又有許多人在擠壓，導致胸悶缺氧，當被送到醫院時，她正處於昏睡狀態。她表示，台大醫院要把她安排在哪個病床，因不是清醒狀態，她完全不知道，一切尊重醫護人員按照醫療專業處置，也感謝他們的救治；看到網路上很多酸民說她已經一路歸西，她想做人還是要厚道一點，也請外界不要再用斷章取義的網路言論霸凌她。

陳玉珍表示，她終於了解外交官蘇啓誠面對的壓力，自己沒有做錯事情，網路上卻有些人在帶風向、片面地斷章取義，她強調，急症病床是台大醫院排的，「是我願意嗎？」說到激動處，陳玉珍一度哽咽。