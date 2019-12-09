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夾手風波 陳玉珍哭遭霸凌「急症病床是醫院排的」

2019-12-09 23:46聯合報 記者鄭媁／綜合報導

國民黨立委陳玉珍因傷送急診，遭質疑濫用醫療資源，昨天還原當天狀況。 圖／聯合報系...
國民黨立委陳玉珍因傷送急診，遭質疑濫用醫療資源，昨天還原當天狀況。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨團日前赴外交部抗議，黨內立委陳玉珍因傷送台大醫院急診，卻遭外界質疑濫用醫療資源。她昨天受訪時還原當天狀況，澄清自己在推擠過程中被擠得厲害，讓她無法呼吸，並非是手夾的問題，她也一度聲淚俱下，自己身體不適被送到醫院，安排到哪是醫院決定，怎麼是她的問題。

國民黨昨天呼籲，蔡英文總統及外交部應儘速嚴查當時為何在未釐清訊息的狀況下，平白讓外交官遭受內部的檢討壓力，蒙受不平之冤而結束生命。若蔡政府對網軍資金的來源、違反補助上限及放任核銷過程的違法亂紀、綠營民代公開自爆與卡神有對價關係等不堪行為持續放任，等同讓全民的納稅錢成為加害外交官、打擊民進黨政敵的買凶費，實為全體國人無法忍受。

陳玉珍說，她出院後看到網路上有人說她占用急重症病床，以為她只是手被夾到就送急診、批評她濫用醫療資源，但當天她的頭和身體被大厚門夾了許久，又有許多人在擠壓，導致胸悶缺氧，當被送到醫院時，她正處於昏睡狀態。她表示，台大醫院要把她安排在哪個病床，因不是清醒狀態，她完全不知道，一切尊重醫護人員按照醫療專業處置，也感謝他們的救治；看到網路上很多酸民說她已經一路歸西，她想做人還是要厚道一點，也請外界不要再用斷章取義的網路言論霸凌她。

陳玉珍表示，她終於了解外交官蘇啓誠面對的壓力，自己沒有做錯事情，網路上卻有些人在帶風向、片面地斷章取義，她強調，急症病床是台大醫院排的，「是我願意嗎？」說到激動處，陳玉珍一度哽咽。

網軍楊蕙如網路霸凌陳玉珍台大醫院外交部國民黨醫護人員民進黨蔡英文

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