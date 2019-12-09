前外交部長批外交部 應令謝長廷返台備詢

前外交部長歐鴻鍊批外交部，應該命令謝長廷返台備詢。（photo by簡碧卿／台灣醒報） 分享 facebook 外交部駐大阪辦事處長蘇啟誠自殺案震驚社會！前外交部長歐鴻鍊9日在「蘇啟誠事件看蔡英文政府的外交政策與作為」記者會中表示，他跟蘇啟誠不僅是同仁，也是親戚，非常痛心外交部因此失去這麼優秀的一位同仁。

他說，自己在任職外交部45年來，都不知道在原來部裡面有一位同仁是自己的親戚。直到卸任後，在東京的一場餐會，才知道原來蘇啟誠是自己堂姐的女婿。接著又說，蘇啟誠是一位這非常有骨氣，不願意攀關係自己打拼的人，少了這樣的人才，是我們的損失。

楊蕙如受指使不道德

北檢調查蘇啟誠案後，起訴楊蕙如，針對此案件，歐鴻鍊指出有幾點需要被譴責：第一，楊蕙如，她與蘇啟誠沒有任何的恩怨，為什麼要製造假消息害人，顯然她得到某種的利益，這是非常不道德的一件事。

第二，外交部根據這個假消息就採取懲處措施，因此讓一個責任心很強的一位外交官很大的壓力，所以才會造成令人遺憾的情形發生，所以外交部應該也要受到譴責。

謝長廷不應切割

歐鴻鍊提到，最應該受到譴責的就是駐日代表謝長廷，他在得到這個消息的第一反應是切割，而且切割的方式非常的荒謬。歐鴻鍊指出，謝長廷曾說，「大阪辦事處不歸他管，其實外交部組織規定非常清楚，我國代表處只負責指揮監督轄區內的所有辦事處，所以大阪市歸駐日代表處指揮監督。」

歐鴻鍊認為，謝長廷說「自己管不到蘇啟誠」表示他連自己的職責在哪裡都搞不清楚，這完全是失職。至於，謝長廷說，「大阪在500多公里以外，我怎麼管，那麼請問外交部，有100多個辦事處在外面，那都是幾百公里，甚至是幾千公里，甚至是上萬公里，外交部怎麼管？」歐鴻鍊質疑，現在管一個處需要人在現場嗎？很明顯的，謝長廷就是要切割，只不過此切割的方式非常愚蠢、荒謬。

謝無視外交部

他表示，立法院知道此事發生以後，立即要求謝長廷返國備詢，卻被謝長廷無視。截至今日，謝的代表一職還是幹得好好的；建議外交部應該命令謝長廷即刻返台。

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