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開除楊蕙如？ 民進黨沒說死

2019-12-09 00:29聯合報 記者翁浩然邱瓊玉修瑞瑩／連線報導

針對是否開除楊蕙如的民進黨籍，民進黨主席卓榮泰昨說，他已責成台北市黨部盡速調查處...
針對是否開除楊蕙如的民進黨籍，民進黨主席卓榮泰昨說，他已責成台北市黨部盡速調查處理，讓黨紀能夠伸張。 記者翁浩然／攝影
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「卡神」楊蕙如網軍事件延燒，是否開除楊的民進黨籍，民進黨副總統候選人賴清德昨表示，楊是台北市黨部的黨員，依黨綱來處理；民進黨主席卓榮泰則說，這並非切割，黨無法為黨員個別行為負責，她自己要負責，如果個別行為損及黨的同志或損及黨的聲譽，黨就必須維護聲譽，這是必要處置。

卓榮泰說，一般黨員懲處權屬地方黨部，他已責成台北市黨部盡速調查處理，讓黨紀能夠伸張，黨中央會尊重、支持北市黨部決議，楊蕙如就是網路生意人，四處用網路技術招攬生意，接觸的人非常複雜，這部分留給司法去釐清。

另外，游錫堃PTT帳號疑捲入楊蕙如網軍事件，游表示，他二○一四年選新北市長時，幕僚幫他註冊PTT帳號，選後只經營一段時間；最近得知帳號被指控與楊案有關，就請幕僚報警，PTT官方網站已幫他澄清，停用撤銷帳號不是他當年註冊的。

針對藍委陳玉珍到外交部抗議被夾傷手，綠營連日來砲火隆隆，賴清德直言，陳右手受傷被夾到，從醫師專業角度來看，不需掛急診也不需住院，韓國瑜探視時握的還是「右手」，表示右手沒受重傷到需要住院，國民黨為了抗爭不惜犧牲醫療資源，也冒犯急診病人隱私權，非常不應該，要和社會大眾道歉。

卓榮泰酸說，前晚看到網路影片，「無法入睡，一直笑」，這純粹是鬧劇，黃昭順把別人的手放到門縫去夾，然後自己再哇哇叫，接著一堆人再去醫院看沒有受傷的藍委，這就是假新聞，嚴重浪費醫療資源，國民黨應誠懇道歉。

網軍楊蕙如網路霸凌

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