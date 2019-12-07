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選情止血…綠基層籲楊蕙如退黨

2019-12-07 00:36聯合報 記者林政忠魏翊庭楊正海林河名／連線報導

民進黨基層擔心楊蕙如（圖）網軍事件重傷形象，呼籲她自動退黨。 圖／聯合報系資料照...
民進黨基層擔心楊蕙如（圖）網軍事件重傷形象，呼籲她自動退黨。 圖／聯合報系資料照片
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「卡神」楊蕙如網軍風暴持續延燒，民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷昨天表示，楊蕙如網軍事件重傷民進黨形象，雖然現在只是被起訴階段，但根據民進黨廉政條例規定，嚴重破壞黨名譽者可予除名處分；他呼籲楊蕙如自動退黨，否則黨應主動開除楊蕙如黨籍，不讓卡神影響選情。

蔡英文總統聲稱不認識楊蕙如，駐日代表謝長廷也稱和楊蕙如只是一般朋友關係，黨內高層似乎有意和卡神保持「安全距離」。民進黨人士指出，楊蕙如不等於民進黨，因為藍營也找過楊蕙如合作，問題的關鍵在於假訊息；卡神風波在事實逐漸釐清後可望「自然退場」，對選情不會產生致命影響，民進黨此刻不必大動作開鍘楊蕙如，以免模糊焦點。

對於「卡神風波」蓋過國民黨不分區立委提名人吳斯懷的網路聲量，是否重創民進黨選情？民進黨主席卓榮泰昨天指出，「這就是在帶風向」，兩者對台灣造成的傷害是不同的，卡神可用司法釐清真相，但到現在為止，用任何司法、政治方式都沒辦法阻止吳斯懷進到國會，才是大傷害。

民進黨副總統候選人賴清德說，楊蕙如事件經司法釐清真相後就不會影響選情，國民黨現在當然希望政治化，朝對藍營選舉有利的方向；至於國民黨主席吳敦義關心已故外交官蘇啟誠是假的，為了選舉才是真的，國人可回想當時，不難發現第一個假消息是來自中國，且到底是哪個政黨在立法院開記者會抨擊大阪辦事處？

至於蔡英文總統稱不認識「卡神」楊蕙如，被網友翻出蔡、楊合照，質疑總統說謊。卓榮泰表示，「說謊有點言之太過」，公眾人物即使辦活動同框過，但「認不認識是當事人主觀意識，我們應該尊重。」

卡神風波延燒，不少民進黨人士都被挖出和楊蕙如有互動。卓榮泰表示，公眾人物即使辦過活動同框，但幾年後沒有任何聯繫、溝通或交往，就沒辦法說熟識；就像路上碰到很多人打招呼，感到非常熟識，但一時之間想不出來，但是否認識，應該尊重當事人主觀意識。

行政院長蘇貞昌說，這件事情已經起訴，就讓司法去辦，證據到哪裡就辦到哪裡。

網軍楊蕙如網路霸凌民進黨2020選舉

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