蔡總統不識楊蕙如？有合影有互動

台北地檢署查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線發文帶風向。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「卡神」楊蕙如網軍風暴向上延燒，蔡英文總統和楊蕙如的關係成焦點。蔡英文昨天明白表示，「我不認得她」。不過，有網友翻出昔日報導指出，蔡英文曾在臉書上接棒楊蕙如「響應冰桶挑戰」，也曾被拍到在遊行活動時，她抱著楊蕙如的寵物狗，與楊聊天。

總統府昨晚表示，在遊行中與大量民眾互動及合影，是極為頻繁與正常的事，總統不可能與所有互動過或合影過的民眾相識；總統與楊平常沒有私交與往來，更是明確的事實，希望各界勿以訛傳訛。

不過，ＰＴＴ網友昨晚翻出二○一四年八月十九日媒體報導指出，「卡神楊蕙如響應漸凍人協會募款的冰桶慈善挑戰賽，並點名民進黨主席蔡英文、民進黨前主席謝長廷、游錫堃三人接棒做公益。蔡英文在臉書回應說，我將會以捐款方式給予漸凍人協會支持。」

也有網友找出，蔡英文與楊蕙如當年互動的照片，在二○○八年的一場遊行中，時任民進黨主席的蔡英文在演講後下台抱起一隻白狗，飼主正是楊蕙如，被媒體拍下照片。

對於楊蕙如爭議，蔡英文總統昨天表示，「我不認得她」，她沒有要切割什麼，這種事「有就有、沒有就沒有」，總是要就事論事；她也否認對網軍一事「支支吾吾」，並反指國民黨總統候選人韓國瑜對很多爭議性的議題躲躲藏藏。

蔡總統說，關西機場大阪辦事處的事情，是境外假消息所衍生出來的一個不幸的事件，她希望全體社會從此得到教訓，不要讓假消息破壞社會和諧，也不要讓假消息造成社會對立。

外界質疑蔡英文網路聲量和網軍有關，蔡總統說，她自二○○八年開始經營臉書，現在大概有兩百五十萬人參與，是主要聲量的來源，加上這幾年來有很多熱情支持者在網路上替她發聲、澄清事情，這些都是她主要網路聲量的來源，「有些人認為不同的意見就是網軍，這並不可取」。