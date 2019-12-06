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蔡總統不識楊蕙如？有合影有互動

2019-12-06 00:21聯合報 記者林敬殷何定照陳熙文／台北報導

台北地檢署查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線發文帶風向。 圖／聯合報系資...
台北地檢署查出「卡神」楊蕙如是綠營網軍首領，指示下線發文帶風向。 圖／聯合報系資料照片
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「卡神」楊蕙如網軍風暴向上延燒，蔡英文總統和楊蕙如的關係成焦點。蔡英文昨天明白表示，「我不認得她」。不過，有網友翻出昔日報導指出，蔡英文曾在臉書上接棒楊蕙如「響應冰桶挑戰」，也曾被拍到在遊行活動時，她抱著楊蕙如的寵物狗，與楊聊天。

總統府昨晚表示，在遊行中與大量民眾互動及合影，是極為頻繁與正常的事，總統不可能與所有互動過或合影過的民眾相識；總統與楊平常沒有私交與往來，更是明確的事實，希望各界勿以訛傳訛。

不過，ＰＴＴ網友昨晚翻出二○一四年八月十九日媒體報導指出，「卡神楊蕙如響應漸凍人協會募款的冰桶慈善挑戰賽，並點名民進黨主席蔡英文、民進黨前主席謝長廷、游錫堃三人接棒做公益。蔡英文在臉書回應說，我將會以捐款方式給予漸凍人協會支持。」

也有網友找出，蔡英文與楊蕙如當年互動的照片，在二○○八年的一場遊行中，時任民進黨主席的蔡英文在演講後下台抱起一隻白狗，飼主正是楊蕙如，被媒體拍下照片。

對於楊蕙如爭議，蔡英文總統昨天表示，「我不認得她」，她沒有要切割什麼，這種事「有就有、沒有就沒有」，總是要就事論事；她也否認對網軍一事「支支吾吾」，並反指國民黨總統候選人韓國瑜對很多爭議性的議題躲躲藏藏。

蔡總統說，關西機場大阪辦事處的事情，是境外假消息所衍生出來的一個不幸的事件，她希望全體社會從此得到教訓，不要讓假消息破壞社會和諧，也不要讓假消息造成社會對立。

外界質疑蔡英文網路聲量和網軍有關，蔡總統說，她自二○○八年開始經營臉書，現在大概有兩百五十萬人參與，是主要聲量的來源，加上這幾年來有很多熱情支持者在網路上替她發聲、澄清事情，這些都是她主要網路聲量的來源，「有些人認為不同的意見就是網軍，這並不可取」。

網軍楊蕙如網路霸凌蔡英文民進黨韓國瑜關西機場總統府謝長廷國民黨

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