國民黨團：全民下架楊蕙如們

國民黨黨團上午召開「東廠網軍整肅異己 全民下架楊蕙如們」記者會，立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆出席，訴求下架謝長廷，還蘇啟誠公道。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

楊蕙如網軍爭議延燒，國民黨黨團上午召開「全民下架楊蕙如們」記者會，藍營議員昨天舉證楊靠中央和北市府標案，兩年獲近億元補助。國民黨立法院黨團總召曾銘宗上午表示，要求檢調偵辦楊蕙如資金來源與金流狀況，也要偵辦楊大量包辦政府標案是否違法。這樣的網軍部隊，恐怕不只一支，有可能隱藏在各部會中，例如農委會就曾編列1450萬元聘請小編，應該全面清查藏在政府內的許多楊蕙如。

曾銘宗說，去年9月燕子颱風侵襲日本，引發關西機場事件，楊蕙如發動網軍護航，猶如隱形東廠，間接害死大阪辦事處處長蘇啟誠。蔡政府透過網軍的綠色滲透，是有計畫的共犯結構，蔡英文總統和民進黨主席卓榮泰應出面道歉，駐日代表謝長廷也要下台負責。

國民黨立委賴士葆表示，蔡總統在今年4月7日參加鄭南榕事件紀念活動時說，她要他們永遠記得，他們曾經用PTT殺死一個外交官，她說的他們，指的就是網軍，如今看來，蔡認證是楊蕙如的網軍殺死蘇啟誠。賴士葆說，楊蕙如承包政府的每個標案，都是限制性招標，全都是唯一投標，保證得標，等於圍標。加上民進黨過去曾勸進楊蕙如選縣長、選立委，這樣的關係，民進黨好意思切割楊蕙如。

國民黨立委費鴻泰指出，蔡英文政府若說楊蕙如與民進黨無關，沒人會相信。

謝長廷和楊蕙如之間的關係，可從謝長廷發起的台灣維新基金會來看，包含謝長廷在內的九位董事之一就是楊蕙如，代表謝倚重楊，兩人怎會沒有交情，謝長廷說不熟，是睜眼說瞎話。