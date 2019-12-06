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民進黨選情危機？「楊蕙如網軍案」聲量直線超車「下架吳斯懷」

2019-12-06 09:25DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計

Image Source：FBYT

文／張士哲

近日國民黨與民進黨的選舉情勢，都因為特定人物而讓對方有機會對政黨關係大作文章。國民黨被綠營以「下架吳斯懷」來進行操作，民進黨則是因為「楊蕙如事件」讓藍營找到炒作點，然而，究竟哪個事件的影響才大？

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2019/11/21～2019/12/04） 

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢，來看兩個人物的對於網路討論所造成的影響。

國民黨在不分區名單確認後，引起爭議的退將吳斯懷高居名單第4名，名列安全名單，引起黨內外反彈，11月21日民進黨就在臉書發文「國民黨上架吳斯懷，全民下架國民黨」，就開始了一連串「下架」、「對抗」吳斯懷的討論，一直到11月28日，民進黨立委參選人吳怡農發起臉書「下架吳斯懷」活動，11月29日引起大量討論，當日吳斯懷聲量就有10182筆，話題延燒了3天之久。

12月2日，台北地檢署偵辦去年因關西機場事件，「idcc」帳號於PTT誣蔑大阪辦事處，間接造成當時的駐大阪辦事處處長蘇啟誠自殺案，北檢調查「卡神」楊蕙如疑似就是綠營網軍的首領，這起事件造成巨量的討論，也讓網路輿論將矛頭指向民進黨，12月3日的楊蕙如的討論量更有56251筆。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》網路好感度（分析區間：2019/11/21～2019/12/04） 

以好感度來看，兩人的負面聲量都偏高，而楊蕙如的整體好感度已經低於吳斯懷，說明楊蕙如一案相較於吳斯懷給人的負面觀感還要高，已經讓該事件成為了藍營操作的焦點。

Image Source：《KEYPO網路大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2018/12/05～2019/12/04） 

目前「楊蕙如」所造成的討論聲量已經在短短2天內就超過了「吳斯懷」，觀察「楊蕙如」一年來討論量最高的關鍵字，可以發現其中就包含了「民進黨」、「謝長廷」、「網軍」等字詞，直接的就將楊蕙如定義為網路輿論操作的主使者，如今北檢又間接「驗證」了這樣的關係，勢必會影響到與楊蕙如經常連結在一起的政治人物，像是柯文哲、蔡英文、謝長廷等，也成為民進黨選情的隱憂。

卡神楊蕙如。聯合報系資料照
卡神楊蕙如。聯合報系資料照
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