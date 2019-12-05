新聞眼／初選認證綠網軍…點滴在心 賴清德好尷尬

總統初選期間遭網軍霸凌的賴清德因楊蕙如案角色微妙。 記者顏凱勗／攝影 分享 facebook 檢調偵辦大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，查出「卡神」楊蕙如動員網軍製造風向，將楊起訴。雖然檢調掌握的證據未直接證明楊是否為綠營網軍，但楊蕙如與民進黨的友好關係已讓綠營陷入風暴；如今民進黨口徑一致尊重司法，但總統初選期間遭網軍霸凌的賴清德，角色卻相當微妙。

賴清德曾在總統初選期間公開要求蔡英文的網軍停止攻擊，成了民進黨內認證綠營網軍的第一人。當時初選總共八十七天，賴清德也被攻擊近三個月，賴當時最不滿網路上有人攻擊他的誠信問題，甚至不斷有自稱綠營支持者的人帶風向，指他早在初選前就答應不選總統，批他登記參加初選是突襲，大批帳號攻擊都讓賴陣營確認網軍存在。

蔡賴陣營對初選時間是否延後的看法不同，當時賴清德態度強硬，要求黨中執會保持獨立性。此時疑似是網軍的帳號開始批評賴清德不斷抗議就像「巨嬰」，更強調中執會裡面也有賴的人馬。

初選到了中後階段，賴清德持續堅持「程序正義」，但說法與被批為「泛藍」的政論節目名嘴說法相同，又開始有大量帳號質疑藍軍挺賴，也有人要求賴清德對「賴粉」下令不要批評蔡英文。

當時蔡陣營曾回應，希望賴不要將網路批評都當作「網軍」。蔡甚至提醒賴，「請賴院長上網去看一下，其實攻擊我的人遠多於批評他的人。」

楊蕙如案爆發，但時空環境已不同，賴成了蔡英文副手，面對各種問題必須謹守分際。民進黨昨天代賴再度強調，初選紛擾已經過去。只是凡走過必留下痕跡，民進黨可以假裝民眾都很健忘，但賴清德對於當時網路霸凌的感受，當然是點滴在心頭，盡在不言中。