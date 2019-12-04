親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
網軍害死外交官?
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
交通建設頻加碼
政治
軍事
綜合

泰簽政策急轉彎！ 泰政府將取消財力證明等新規

外送途中好多千元鈔在飛！便當店員工拾獲44張物歸失主

網軍案不應設斷點 黃昭順要求選前公布結果

2019-12-04 15:04台灣醒報 記者張元融╱台北報導

國民黨立委黃昭順3日於立法院內政委員會質詢時，要求法務部於選前公布楊蕙如網軍案的...
國民黨立委黃昭順3日於立法院內政委員會質詢時，要求法務部於選前公布楊蕙如網軍案的偵查結果，法務部次長陳明堂答覆，北檢依證據公正辦案，他無法介入。（photo by張元融／台灣醒報）
分享

針對近期的北檢偵查中的楊蕙如網軍案與澳洲共諜案疑雲，立法院4日召開「境外勢力影響、操作、干預我國選舉」專題報告，並邀請國安局、法務部等10部會首長列席備詢。藍委黃昭順要求，法務部應在選前公布楊蕙如案偵查結果。藍委許毓仁則強調，網軍事件不應設置辦案斷點，所有「案外案」都須立案調查。

應查金流指使人

黃昭順表示，從今年3月份的農委會1450，到民進黨初選賴清德籲請支持蔡總統的網軍停止對他攻擊，雖然蔡英文辯稱，「網路支持者」絕不是「拿錢辦事的網軍」，但蔡擁有直屬網軍的說法已在民間傳開。黃更要求「賴清德有guts（膽量）一點」，站出來說明，當初蔡英文網軍是如何攻擊他的？

接著談起楊蕙如網軍案，黃昭順認為，這案子恐怕又會被國家機器影響辦案，蔡政府的李佳同案、澳洲共諜與「私菸案涉案特勤被派入韓國瑜身邊」即是前例。黃說：「北檢花了400多天時間，才從金流查出一點點『端倪』，抓到買帳號共花500萬、1450每人領一萬，請檢調單位與金管會一定要追查金流，抓出指使者。」

黃：選前公佈偵查結論

黃昭順更說：「花了400多天才查出一點東廠網軍的端倪，如今選舉剩下不到40天，人民要知道的是，國家機器到底有沒有介入選舉？」為此，黃昭順要求，「法務部應在選舉前，公佈楊蕙如網軍案的偵查結論，與王立強案中金管會的不公開金流」，否則選舉都被蔡政府的國家機器掌握，太不公平。

此外，黃也質疑，昨日被爆出涉私菸案的汪姓中校，會否是國安局派他去韓陣營「戴罪立功」，蒐集選舉情資？國安局副局長胡木源澄清，特勤人員的分組是由抽籤決定，且並非在韓國瑜的「基本編組」裡，而是在「加強編組」裡，隨時加強三組候選人基本編組的警力調度。

追查網軍金流、案外案

「網軍手法由各個節點組成，應向上追查源頭。」立委許毓仁質詢時也擔憂，北檢偵查楊蕙如時，會設置斷點。法務部次長陳明堂答覆兩位藍委時強調，「北檢與選舉毫無關係」，且此為北檢負責的「個案」，具體個案偵查不公開，他也無法介入。但許毓仁認為，「北檢與選舉有無關係」，應交由選民公評。

陳明堂表示，會請北檢立案調查「網軍帳號idcc的IP，連結至綠委黃國書助理群的PTT帳號」之媒體報料事件。許毓仁則要求，既然楊蕙如被定義為「只是個案」，網軍個案中，周邊樹狀組織的「案外案」都應立案調查。

【更多精采內容，詳見

網軍楊蕙如網路霸凌黃昭順

延伸閱讀

法務部：楊蕙如操控網軍 目前看來與選舉無關

影／卡神案追幕後 國民黨質疑金錢來源

楊蕙如網軍頭角色曝光 他建議檢調保護她安全

不滿黃國昌打韓沒打楊蕙如 韓粉臉書亂入引論戰

相關新聞

綠委：楊蕙如幫過柯文哲 她曾在辦公室罵過12字髒話

2019-12-04 14:59

藍議員飛東京踢館謝長廷 代表處鎖門管制

2019-12-04 13:02

卡神和誰有聯絡？ 宋楚瑜痛陳：我們政治向下沉淪

2019-12-04 12:55

網軍idcc位址來自研究室？ 黃國書：多研究室用同一IP

2019-12-04 12:27

藍議員爆「卡神」好神？ 靠政府標案2年多賺億元

2019-12-04 12:01

影／初選時也被「卡神」攻擊？ 賴清德：還要查證

2019-12-04 11:20

楊蕙如金流來自北高？ 柯文哲：他們常利用政府資源

2019-12-04 08:51

卡神楊蕙如網軍案 柯文哲酸：民進黨都說和他們無關

2019-12-04 08:47

影／民進黨切割楊蕙如 柯P酸：葛特曼案他們也說無關

2019-12-04 15:05

影／韓國瑜：蔡英文談網軍 遮遮掩掩、支支吾吾

2019-12-04 14:42

游淑慧：楊蕙如「一案多撈」 柯文哲非常憤怒

2019-12-04 14:35

臉書首度公開台灣政治廣告金額 民進黨粉專居首

2019-12-04 14:34

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

2019-12-04 14:33

網軍案／綠切割卡神「她的目的就是賺錢」

2019-12-04 14:31

網軍案／藍赴日踢館「謝長廷應下台道歉」

2019-12-04 14:30

冷眼集／卡神網軍案 成藍綠政治提款機

2019-12-04 14:29

養網軍錢哪來？ 藍營質疑：政府標案補助 卡神2年賺億元

2019-12-04 14:26

卡神辦賽事拗國營贊助 藍營點名管媽喬事

2019-12-04 14:22

卡神雇網軍！柯文哲：逮到政治蟑螂 天理昭彰

2019-12-04 14:18

國民黨議員東京踢館 代表處組長代謝長廷接陳情

2019-12-04 14:14

藍點名謝系幫楊蕙如喬事 民進黨：國民黨體育都反對？

2019-12-04 13:25

法務部：楊蕙如操控網軍 目前看來與選舉無關

2019-12-04 12:55

網傳韓造勢有志工時數？ 藍營：抹黑、子虛烏有

2019-12-04 12:53

影／卡神案追幕後 國民黨質疑金錢來源

2019-12-04 12:51

楊蕙如網軍頭角色曝光 他建議檢調保護她安全

2019-12-04 12:43

北檢認證楊蕙如綠營網軍 郝龍斌：賴清德心有戚戚焉？

2019-12-04 12:11

要問「卡神」案…賴士葆吃閉門羹 見不到吳釗燮

2019-12-04 11:18

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

影／徐國勇：我到政院後 沒和楊蕙如說過話

2019-12-04 09:45

林飛帆稱也遭卡神網路霸凌 孫大千：不配合蔡英文的下場

2019-12-04 08:17

撇「楊惠如」事件責任？ 蕭敬嚴：「射長廷」裝不熟

2019-12-04 01:07

網軍風暴 民進黨切割卡神

2019-12-04 00:33

卡神雇網軍／韓12小時連發3文 轟蔡「不能裝聾作啞」

2019-12-04 00:22

新聞眼／不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩？

2019-12-04 00:18

綠營切割：楊蕙如就是商人 多少會防她

2019-12-04 00:14

卡神網軍護謝 藍轟：東廠是現在進行式

2019-12-04 00:05

網軍隱身帶風向 五字訣辨真假

2019-12-04 00:04

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

2019-12-03 20:58

切割楊蕙如？謝系：為什麼卡神的作為要扯到謝長廷？

2019-12-03 19:53
看更多

熱門文章

楊蕙如金流來自北高？ 柯文哲：他們常利用政府資源

2019-12-04 08:51

沉默一天 謝長廷回應了：楊蕙如的事情我都要負責？

2019-12-03 18:34

綠切割「卡神」？她找出謝長廷活動 楊蕙如無所不在

2019-12-03 19:41

藍議員爆「卡神」好神？ 靠政府標案2年多賺億元

2019-12-04 12:01

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

2019-12-03 17:35

楊蕙如只是小咖 小英有直屬網軍？賴神被剿 曾這樣說…

2019-12-04 08:00

他若選宋楚瑜就不必出來？王金平回應了

2019-12-03 16:23

張善政槓上謝長廷：找我神救援 為何不出面說清楚

2019-12-03 20:58

網軍風暴 民進黨切割卡神

2019-12-04 00:33

林飛帆稱也遭卡神網路霸凌 孫大千：不配合蔡英文的下場

2019-12-04 08:17

「卡神」遭北檢以侮辱公署等罪嫌起訴 鄰居：她小時很乖巧

2019-12-03 16:51

獨／涉私菸又爆婚外情 永和警衛官派任韓國瑜隨扈惹議

2019-12-04 07:02

切割楊蕙如？林飛帆：卓榮泰和我也是她網路霸凌受害者

2019-12-03 15:52

網軍idcc位址來自研究室？ 黃國書：多研究室用同一IP

2019-12-04 12:27

把韓國瑜變河神？黃士修：戰神爆的是史上最失敗關說案

2019-12-03 15:29

在韓國瑜看板旁酸掛尋人啟事 韓辦：不違法都尊重

2019-12-04 11:54

獨／蔡總統警衛官轉任韓國瑜隨扈 身分遭質疑

2019-12-04 00:00

卡神楊蕙如網軍案 柯文哲酸：民進黨都說和他們無關

2019-12-04 08:47

韓國瑜競辦經費拮据 王淺秋：被黑太凶影響募款

2019-12-03 16:30

「卡神」楊蕙如操作網軍遭起訴 藍營抬棺材抗議外交部

2019-12-03 16:05

韓國瑜：500網軍月花500萬 錢從哪來？

2019-12-04 10:13

王立強影片露臉背書？徐斯儉：沒配合演出 事先不知情

2019-12-04 11:14

送保鮮盒不用30元？ 蔡英文吳琪銘聯合文宣品惹議

2019-12-04 09:49

林飛帆嗆：哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者？

2019-12-03 15:54

海軍水中爆破大隊舊照翻出 眼尖網友認出軍官身分

2019-12-04 13:29

【即時短評】什麼時候公務員都成「國家機器」嫌疑犯？

2019-12-04 00:00

解析最新民調 沈富雄：韓國瑜拔掉賴以維生的氧氣管

2019-12-04 13:32

我可能不會賠你 颱風天執意登山觀浪出了意外可不國賠

2019-12-03 15:52

黎明將至！李佳芬：我管你怎麼黑、我就是不怕黑

2019-12-03 17:40

卡神網軍案／民進黨聲明：與楊蕙如毫無關係

2019-12-03 15:43

邱太三涉關說卻擔任「反賄選」召集人 邱顯智痛批荒謬

2019-12-03 21:48

我國檢調查網軍霸凌致死第一例 他籲嚴刑峻罰處置網軍

2019-12-03 18:20

撇「楊惠如」事件責任？ 蕭敬嚴：「射長廷」裝不熟

2019-12-04 01:07

切割楊蕙如？謝系：為什麼卡神的作為要扯到謝長廷？

2019-12-03 19:53

吳佩芸槓蔡壁如：揭發砂石案代表公平正義 非貼標籤

2019-12-04 01:04

新聞眼／不追金流共犯 檢怕捅馬蜂窩？

2019-12-04 00:18

涉私菸案…蔡總統警衛官 改派韓隨扈 惹議

2019-12-03 23:52

綠黨民調／蔡英文領先韓國瑜34％ 近5成怕韓當總統

2019-12-04 13:24

李佳芬：管你怎麼黑 我就是不怕黑

2019-12-04 01:06

藍議員飛東京踢館謝長廷 代表處鎖門管制

2019-12-04 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top