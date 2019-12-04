網軍案不應設斷點 黃昭順要求選前公布結果

國民黨立委黃昭順3日於立法院內政委員會質詢時，要求法務部於選前公布楊蕙如網軍案的偵查結果，法務部次長陳明堂答覆，北檢依證據公正辦案，他無法介入。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

針對近期的北檢偵查中的楊蕙如網軍案與澳洲共諜案疑雲，立法院4日召開「境外勢力影響、操作、干預我國選舉」專題報告，並邀請國安局、法務部等10部會首長列席備詢。藍委黃昭順要求，法務部應在選前公布楊蕙如案偵查結果。藍委許毓仁則強調，網軍事件不應設置辦案斷點，所有「案外案」都須立案調查。

應查金流指使人

黃昭順表示，從今年3月份的農委會1450，到民進黨初選賴清德籲請支持蔡總統的網軍停止對他攻擊，雖然蔡英文辯稱，「網路支持者」絕不是「拿錢辦事的網軍」，但蔡擁有直屬網軍的說法已在民間傳開。黃更要求「賴清德有guts（膽量）一點」，站出來說明，當初蔡英文網軍是如何攻擊他的？

接著談起楊蕙如網軍案，黃昭順認為，這案子恐怕又會被國家機器影響辦案，蔡政府的李佳同案、澳洲共諜與「私菸案涉案特勤被派入韓國瑜身邊」即是前例。黃說：「北檢花了400多天時間，才從金流查出一點點『端倪』，抓到買帳號共花500萬、1450每人領一萬，請檢調單位與金管會一定要追查金流，抓出指使者。」

黃：選前公佈偵查結論

黃昭順更說：「花了400多天才查出一點東廠網軍的端倪，如今選舉剩下不到40天，人民要知道的是，國家機器到底有沒有介入選舉？」為此，黃昭順要求，「法務部應在選舉前，公佈楊蕙如網軍案的偵查結論，與王立強案中金管會的不公開金流」，否則選舉都被蔡政府的國家機器掌握，太不公平。

此外，黃也質疑，昨日被爆出涉私菸案的汪姓中校，會否是國安局派他去韓陣營「戴罪立功」，蒐集選舉情資？國安局副局長胡木源澄清，特勤人員的分組是由抽籤決定，且並非在韓國瑜的「基本編組」裡，而是在「加強編組」裡，隨時加強三組候選人基本編組的警力調度。

追查網軍金流、案外案

「網軍手法由各個節點組成，應向上追查源頭。」立委許毓仁質詢時也擔憂，北檢偵查楊蕙如時，會設置斷點。法務部次長陳明堂答覆兩位藍委時強調，「北檢與選舉毫無關係」，且此為北檢負責的「個案」，具體個案偵查不公開，他也無法介入。但許毓仁認為，「北檢與選舉有無關係」，應交由選民公評。

陳明堂表示，會請北檢立案調查「網軍帳號idcc的IP，連結至綠委黃國書助理群的PTT帳號」之媒體報料事件。許毓仁則要求，既然楊蕙如被定義為「只是個案」，網軍個案中，周邊樹狀組織的「案外案」都應立案調查。

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