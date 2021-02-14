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官員開書單╱工程會主委吳澤成 和日本經營之神談心

經濟日報 / 記者鄭鴻達╱台北報導
圖表／經濟日報提供
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今年的春節，宅在家防疫，讀一本好書，是最「牛」的選擇。行政院政委、公共工程委員會主委吳澤成，為大家推薦了一相當適合在過年期間閱讀的書籍，是素有經營之神的日本企業家稻盛和夫所著《心。人生皆為自心映照》。

作者稻盛和夫，曾帶領日本京瓷及KDDI兩家公司進入全球五百大企業，同時也帶領日本航空起死回生。吳澤成說，稻盛和夫將其人生事業的成功歸功於「良善之心」及「利他之心」，如同書中所言，「動機良善，成功必至」。

在細品稻盛和夫的著作後，吳澤成相當有感地認為，作者最初發現「心」的存在，是在年幼患肺結核的時候，稻盛和夫發現，任何災難都起始於擔心招惹患難的一顆心。

吳澤成說，稻盛和夫之後大學畢業求職，面對同期的同事相繼辭職，選擇改變想法、調整心境，進而埋首工作的他，竟然合成出世界公認先進的新型陶瓷材料，這也讓他決定選擇踏上一條良善、利他的道路。此即為他以78歲的高齡願意為了國家及社會，接手已破產的日本航空之主要原因。

吳澤成也在書中體會到，稻盛和夫另一個想表達的重點，就是「凡事皆由心起」。若要以幾句話說明閱讀稻盛和夫的心法，吳澤成說：「人生就像一部電影，一切始於心、終於心，會依你的心所描繪而導演出來。」

吳澤成 日本 閱讀

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