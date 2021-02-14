官員開書單╱林佳龍 關注人類社會的命運

肺炎疫情席捲全球，世界局勢丕變，主責國境管制、運輸紓困及觀光振興的交通部長林佳龍，可謂「抗疫最前線」的內閣部長之一。今年春節，林佳龍為讀者推薦出版20餘載仍蔚為經典的《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》一書。

由加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學院教授、同時也兼具演化生物學家、生理學家、生物地理學家以及非小說類作家等身分的美國學者賈德．戴蒙（Jared Diamond），於1997年發表的著名作品《槍炮、病菌與鋼鐵》一書，曾獲得普立茲獎，歷經20餘載仍屬經典，多年來更陸續被重新出版。

該書透過生物地理學、演化生物學、語言學、文化人類學等科學的視野，解釋了病菌及地理環境條件為什麼足以決定人類的歷史命運。

1997年林佳龍正剛取得美國耶魯大學的博士不久，並在聯合國任職研究工作，返台擔任教職後更被延攬至國安會。當時《槍炮、病菌與鋼鐵》一書，讓林佳龍感到，人們透過閱讀，所能體驗的人生歷練，能夠超越時空的限制，記取歷史經驗，也展望世界未來，可讓自己轉換視角，從更宏觀的角度檢視世界與自身。