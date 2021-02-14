官員開書單╱賴清德挑戰科技的15道難題

今年的農曆春節，新冠肺炎疫情進入第二年，為了讓讀者能在春節期間能在家好好防疫並充電，本報邀請到副總統賴清德，為大家推薦了一本書，《未來科技的15道難題》。

《未來科技的15道難題》作者布萊德．史密斯（Brad Smith）是美國微軟公司總裁，負責帶領全球共56國逾1,400名業務、法律、管理專才，在微軟及科技業界的隱私權、網路安全、人工智慧倫理、人權、移民、慈善救濟及環境永續等政策事務中，扮演重要角色。

另一位共同作者卡洛．安．布朗（Carol Ann Browne），則在微軟擔任通信主任兼執行公關。卡洛原在亞利桑那州擔任記者，但因不敵科技的誘惑遷居至矽谷，就此展開公關生涯，並於2010年進入微軟任職。

該書獲得微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）特地撰寫推薦序，邀請讀者共同面對今日科技業最迫切的議題。全書共分為16章，探討主題從雲端、監控、公共安全、隱私、社群媒體到人工智慧倫理等，都是時下備受關注、討論的議題。

賴副總統在擔任行政院長期間，就相當重視資安議題，除了在閣揆任內制訂、公布了《資通安全管理法》，並通過「資安產業發展行動計畫」，在升任副總統後，也持續為政府關注資安議題。

在資訊科技一日千里的時代，資安議題逐漸成為各國政府重視的關鍵議題，而有科技之島的台灣也無法自外。

賴清德表示，當科技不斷推陳出新，人類享受著種種便利的同時，我們也處於科技所帶來的危機之中。

賴清德直言，當台灣無論是政府或民間，都全力向5G、物聯網、智慧國家大步邁進的同時，本書無疑為我們提供一個重新省思的機會，讓我們能夠以更穩健、更健康的腳步，邁向科技新世界。