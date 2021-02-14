官員開書單╱蔡總統的15本書 帶你讀懂台灣

春節來了，為因應防疫需要，台北國際書展改為線上舉辦。蔡總統秀出新年購書清單，順勢推薦了15本書籍給國人，讓民眾能在防疫期間，在家休閒、充電。總統府發言人張惇涵，也為大家解密蔡總統推薦這15本書的背後緣由。

台北國際書展原訂於1月26日開幕，但因新冠肺炎疫情仍熾，主辦單位決定因應防疫需要，將書展改為線上舉辦。蔡總統表示，雖連續兩年沒實體書展可逛，但還是要買書、看書，並歡迎國人一起支持多元又自由的台灣出版業。

蔡總統一口氣秀出15本新年購書清單，透過張惇涵向本報讀者，揭露了蔡總統推薦每一本書的原因與內容。

《大港的女兒》，是以高雄港為舞台，從女性視角刻劃近代台灣的百年流轉，而小說主角孫愛雪的原型郭孫雪娥女士，曾任在日台灣婦女會會長。

至於《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》一書，則是跳脫以探討鄭成功家族為主體的刻板敘事，立體還原了台灣近代史的起點，在世界海洋史中定位台灣。

《太平洋的多重歷史：大洋、土地與人群》一書，是原民會和文化部一系列南島選集翻譯計畫第二批的成果，有系統地引介南島觀點，讓台灣讀者能真正具備「太平洋的台灣」的思維。

《庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》，是台灣第一本介紹庫德族歷史和文化的中文書，作者許善德（Zanst Othman）是伊拉克庫德族人、也是台灣新住民。

《狂飆一夢：台灣民主化與沒有歷史的人》，是紀錄片「狂飆一夢」的原著，書寫民主運動中的女性和草根小人物。

《老屋顏與鐵窗花》，是「老屋顏工作室」第三本著作，以鐵窗花為主題，介紹台灣各地老屋的鐵窗花工藝，並尋訪鐵工師傅、記錄工藝文化；《台灣早餐地圖》是由旅日畫家百香果透過實地探訪和插畫，呈現台灣各縣市特色早餐的集錦。

《風起台灣 Be Sky Taiwan》，是日籍攝影師小林賢伍的第三本台灣攝影書，以空拍為主題，呈現「從老鷹背上」看見的台灣秘境和旅行札記。

《大海的一天》是一本描繪基隆、馬祖、蘭嶼等地海景及海邊日常生活的繪本，獲得今年台北國際書展金蝶獎肯定；《女子山海》作者張卉君在花蓮從事海洋保育工作，另一名作者劉崇鳳，則在高雄美濃農村定居，透過十幾年的書信往返，從女性觀點回應山與海洋在生命中扮演的重要位置。

《通往世界的植物：台灣高山植物的時空旅史》作者游旨价是台大森林所博士，熱愛登山，也專注研究台灣高山植物，更透過恢宏視野，從高山植物看見台灣與世界的連結，該書獲得去年open book好書獎等獎項肯定。

《採集人的野帳》是台灣第一部植物採集漫畫，該書以1920年代的台北植物園為背景。漫畫經詳細考證，由農委會林試所專家監修。

《滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌》作者蚩尤近年以幫疾管署刊物繪製擬人病毒封面而聞名，在漫畫界風評甚佳。本書和新北市淡水古蹟博物館合作，透過詳細考證，將古蹟一一擬人化呈現。

《大井頭放電影：台南全美戲院》一書，詳細介紹了台南市區有70年歷史的全美戲院，而這間電影院也是導演李安的電影啟蒙地，廣受各國媒體報導。