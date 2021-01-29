文化部長書單比一比！前後任文化部長公開新年購書清單

儘管疫情影響了台北國際書展實體展，由蔡英文總統發起的書單挑戰「＃po一本你最近買的書challenge 」，目前仍持續在社群平台上熱烈響應中。

27日文化部臉書的小編分享了現任文化部長李永得的書單，貼文圖搭配「得不藏書」的諧音巧思，並曬出李永得部長近期購入8本書單，讓人印象深刻！而前任部長鄭麗君，則是於昨（28）日晚間一口氣分享了31本好書，一起響應曬書活動。一起來看看前後任部長，他們2021年最新購入哪些讀物！

以下是李永得最近購買的書籍：

01.楊双子，《臺灣漫遊錄》（春山出版）

02.韋蘺若明，《送葬協奏曲》（蓋亞文化出版）

03.游珮芸、周見信，《來自清水的孩子》（1-3）（慢工文化出版）

04.蔡淑君著，國立台灣歷史博物館策畫，《少男少女見學中：日本時代修學旅行開箱》，（玉山社出版）

05.黃春明，《秀琴，這個愛笑的女孩》（聯合文學出版）

06.林承俊，《旅途：三老爺林獻堂的日常生活》（中央書局）

07.游永福《尋找湯姆生：1871臺灣文化遺產大發現》，著，出版（遠足文化）

08.張隆志主編，林逸帆、石文誠、鄭螢憶、蘇峯楠、莊勝全、陳柏棕、曾獻緯、黃仁姿著，《跨越世紀的信號：書信裡的台灣史(17-20世紀)》（貓頭鷹出版）

文化部臉書貼文

去年520卸任之後，前文化部長鄭麗君就淡出政壇，但她依舊十分關注藝文產業，經常能在各大藝文展、電影首映會、音樂會等場合看見她的身影。

昨（28）日晚間鄭麗君發布一則臉書貼文，她借用伏爾泰名言：「每當第一遍讀一本好書的時候，我彷彿找到了一個朋友；當我再一次讀這本書的時候，彷彿又和老朋友重逢。」 點出「閱讀」的樂趣，並把書比擬為「朋友」，開心分享她的「新朋友」們，一起響應蔡總統的曬書挑戰。

以下是鄭麗君最近購買的書籍：

01. 朱敬一，《維尼、跳虎與台灣民主》（印刻）

02. 夏琳，《停下來的書店》（逗點文創結社）

03. 栩栩，《忐忑》（雙囍出版）

04. 陳思宏，《佛羅里達變形記》（鏡文學）

05. 高俊宏，《拉流斗霸—尋找大豹社事件隘勇線與餘族》（遠足文化）

06. 鴻鴻主編，《爵士詩選》（黑眼睛文化）

07. 薛化元，《民主的浪漫之路—雷震傳》（遠流）

08. 楊双子，《我家住在張日興隔壁》（寶瓶文化）

09. 艾莎‧威克福斯，《另類事實：關於知識和它的敵人》（春山）

10. 朱宗慶，《玩真的！朱宗慶的藝術文化必修課》（時報出版）

11. 平路，《間隙：寫給受折磨的你》（時報出版）

12. 陳培豐，《歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》（衛城出版）

13. 陳柔縉，《大港的女兒》（麥田）

14. 余英時，《史學與傳統》（允晨文化）

15. 七等生，《我愛黑眼珠》（印刻）

16. 張隆志主編，《跨越世紀的信號2：日記裡的臺灣史（17-20世紀）》（貓頭鷹出版）

17. 鄭宜農，《孤獨培養皿》（有鹿文化）

18. 凱薩琳‧瑟倫，《平等式資本主義的勝出》（經濟民主連合）

19. 張卉君、劉崇鳳，《女子山海》（大塊文化）

20. 謝凱特，《我媽媽做小姐的時陣是文藝少女》（九歌）

21. 阿尼默，《情批》（大塊文化）

22. 黃俊隆，《放下人設，人生別急著找答案：迎接人生下半場的50道練習題》（早安財經文化）

23. 吉姆‧修托，《影子戰爭》（左岸文化）

24. 曾耀慶，《玦：孿生》（蓋亞）

25. 鄭維中，《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》（衛城）

26. 陳宛茜，《我們不在咖啡館：作家的故事，第一手臺灣藝文觀察報導》（遠足文化）

27. 馬翊航，《山地話》（九歌）

28. 蔡素芬，《藍屋子》（聯經）

29. 若林正丈、吳密察，《台灣對話錄 1988-2020》（玉山社）

30. 英張，《採集人的野帳1》（蓋亞）

31. 瑪里亞娜‧馬祖卡托，《萬物的價值：經濟體系的革命時代，重新定義市場、價值、生產者與獲利者》（時報出版）

鄭麗君臉書貼文：

你已挑戰曬書任務了嗎？不妨參考下部長們的閱讀書單！若還沒，也歡迎大家都能在書展停辦的這段時間透過實質的行動，一起支持出版業、熱愛閱讀。