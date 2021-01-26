韓國主題國盛大線上開幕 「2021台北國際書展」內容online呈現

「2021台北國際書展」原訂26日至31日於世貿一館開展，因應疫情停辦實體書展，線上書展持續辦理。韓國主題館今（26）日舉辦線上開幕典禮，文化部長李永得、韓國出版協會會長尹哲鎬、台北書展基金會董事長林訓民，於線上邀請全球讀者，不受距離與疫情限制，共同參與「2021台北國際書展」線上展。

文化部長李永得表示，所有的出版業者、讀者都相當期待「2021台北國際書展」，但因受疫情影響而停辦實體書展是非常困難的決定。此次書展原即規劃虛實同步，已於12月29日展開的線上書展，包括「主題展online」、「閱讀沙龍online」、「online books show」、「閱讀大小事」等4大單元，提供精彩的閱讀沙龍、作家分享影片及直播，另有各家出版社最新、最好的書籍推薦。此外，雖然實體書停辦，但許多參展單位已經把籌備好的活動轉移小規模，又兼顧防疫的地點舉行，相關訊息均在線上書展平台，歡迎大家踴躍瀏覽及參與，共同支持出版業及享受閱讀的美好。

2021年書展主題國韓國策展單位韓國出版協會、翻譯研究院，特別精心規劃韓國主題國館線上展。韓國出版協會會長尹哲鎬指出，這次線上展內容，包括XYZ主題的精選圖書、韓國繪本等170本韓國圖書，還有廣受臺灣讀者歡迎的《82年生的金智英》作家趙南柱，以及其他韓國作家的介紹與他們的作品。同時，也準備以XYZ為題，與性別、世代、環境等相關主題的座談、出版社的版權交流，以及臺灣與韓國的國際出版論壇等多元活動，希望臺灣的民眾透過網路仍能欣賞韓國所帶來的精彩內容。

這場有別於以往的線上開幕典禮，特別邀請了韓國知名歌手、資深音樂人與文化策展人Hareem，以及連續兩屆擔任書展閱讀大使的知性藝人林予晞。活動以韓語、國語，分別朗讀韓國作家金英夏《懂也沒用的神秘旅行》及趙南柱作品《82年生的金智英》，融合跨界的音樂與文學表演，傳遞臺韓文化美好的互動。

「2021台北國際書展」線上書展分別以中英文版同步呈現。「主題展Online」除了韓國主題國館線上展外，另有「致敬兒童文學大師 強尼．羅大里義大利名家插畫展」、2021台北國際書展大獎及2021金蝶獎年度精彩作品，相關主題展陸續新增中。「閱讀沙龍Online」則呈現超過200支出版社精彩閱讀影片，其中原定於台北國際書展「國際沙龍」節目亦將改為線上，於1月27日起至1月31日止，邀請韓國插畫家Suzy Lee、諾貝爾文學獎得主石黑一雄、暮光之城作者等，共計超過20場來自全球的講者，以錄影或是連線方式進行。而「Online book秀」主打各參展單位年度、重點新書。「閱讀大小事」，蒐集了超過400場的圖書館、藝文相關活動，以及實體書展停辦後，各參展單位轉進各實體空間的閱讀推廣活動。

文化部表示，非常感謝許多藝文場所於書展停辦後，及時提供免費場地供出版業者繼續辦理活動，後續文化部除將補貼各參展單位的前置支出外，也將規劃閱讀推廣方案，支持各參展單位以小規模、符合防疫安全規範的方式舉辦書展替代活動，「化整為零，遍地開花」。

今年書展六大專業論壇，不因疫情有所異動，仍於1月26日至29日在世貿一館二樓原會議室、原時間、原講者，以黃金陣容照常舉行，包括：1月26日（二）14:00舉辦「出版力論壇」、1月27日（三）14:30及1月28日（四）14:30舉辦「法蘭克福出版人才培訓課程」、1/27（三）10:00舉辦「國際出版論壇」、1/28（四）14:30舉辦「書籍設計論壇」、1/29（五）14:00舉辦「童書論壇」，以及1/28（四）10:00舉辦「聲音閱讀時代論壇」等。歡迎已報名者踴躍參加，並遵守防疫相關規定。

書展停辦，閱讀不中斷，線上書展內容精彩豐富，歡迎各位民眾前往線上書展、書展Youtube影音頻道、FB社群媒體觀看。線上書展網址：https://tibeonline.tw/。

【2021台北國際書展．線上直播一覽表】：