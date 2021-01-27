蔡總統也讀漫畫？一次收藏正副總統、立委、作家的購書清單

昨（26日）是2021台北國際書展原訂開幕日，主辦單位因防疫需求改成線上書展。蔡英文總統在臉書發起「 #po一本你最近買的書challenge 」，鼓勵大家閱讀，並率先分享自己新年購書清單此舉讓各界名人紛紛響應加入，包括副總統賴清德、立委賴品妤，出版界大塊董事長郝明義、作家朱宥勳等等，均已發佈貼文響應。

以下由有讀小編為大家整理目前挑戰開始至今，大家所分享的購書清單：

不只「臺灣」歷史書增加，還多了漫畫書！

蔡英文總統昨晚分享15本購書清單，文末點名星座專家唐綺陽接棒分享。她表示雖然連續兩年沒有實體書展可以逛，實在有點可惜，不過還是要買書、看書，一起來支持多元又自由的臺灣出版業。 閱讀喜好以「歷史」、「考古」類書籍為主的她，今年書單也不例外，推薦不少社會人文類好書，不過與前兩年蔡英文總統的書單相比，過往書單較圍繞在閱讀東南亞及東北亞史觀、重大歷史事件專書，而今年的書單則是以「臺灣」為主，書單中更多了比較平易近人的歷史漫畫書。

以下是蔡英文最近購買的書籍：

01.《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》（衛城）

02.《太平洋的多重歷史：大洋、土地與人群》（原民會、文化部）

03.《庫德的勇氣：庫德族人追求和平與獨立的故事，以及一段跨國界的台庫情緣》（八旗）

04.《狂飆一夢：台灣民主化與沒有歷史的人》（廖建華影像工作室）

05.《老屋顏與鐵窗花》（馬可孛羅）

06.《台灣早餐地圖》（聯經）

07.《風起台灣 Be Sky Taiwan》（大塊）

08.《大海的一天》（大塊）

09.《女子山海》（大塊）

10.通往世界的植物：台灣高山植物的時空旅史》（春山）

11.《採集人的野帳》（第一集，蓋亞）

12.《滬尾畫帖：淡水古蹟擬人誌》（蓋亞）

13.《大井頭放電影：台南全美戲院》（遠足）

14.《藝術家的一日廚房：學校沒教的藝術史，用家常菜向26位藝壇大師致敬》（大寫）

15.《特別推薦：大港的女兒（麥田）

●蔡英文臉書貼文

值得一提，大塊文化出版董事長郝明義今（27日）早轉分享總統貼文，雖然沒有直接參與「#po一本你最近買的書challenge」的分享挑戰，也沒有點名下一個分享者。不過，他對於蔡總統分享了三本大塊文化出版的書：《女子山海》、《大海的一天》、《風起台灣 Be Sky Taiwan》進行簡短的摘要延伸，也分享自己曾為這三本書，撰寫過推薦理由與詳細介紹，讓大家更了解這三本書。而且，點出這三本書也正好涵蓋了臺灣的陸、海、空，這個有趣的巧合現象，十分有意思。

●郝明義臉書貼文：

從防疫到運動，副總統推薦11本過年必讀書單

為了響應總統發起的挑戰，賴清德副總統也一口氣分享了11本好好書，一方面鼓勵國人透過閱讀增廣見聞，另一方面挺總統，挺共體時艱轉以線上舉行的台北國際書展。此外，貼文圖片呼應總統原貼文內的閱讀口號，並以趣味對聯示意寫出「買好冊 過好年，讀好冊 過好年」，營造濃濃的春節氣氛。

副總統閱讀書單有運動、政治、科技、防疫、歷史、商業財經，也有緬懷逝者。尤其疫情相關的書就占了2本，而賴清副總統也在文末點名臺灣金牌國手戴姿穎接力響應。

以下是賴清德最近購買的書籍：

01.百年大疫（INK印刻文學）

02.台灣歷史地圖（遠流）

03.棒球人生賽（時報）

04.未來科技的15道難題（商周）

05.2030世界變局（商周）

06.寶島暖實力（蔚藍）

07.出發台灣山林！（MOOK）

08.2030世界未來報告書（高寶書版）

09.漫長的告別（東美）

10.後疫情時代的關鍵趨勢（三采文化）

11.尋租中國-台商、廣東模式與全球資本主義（臺大出版中心）

●賴清德臉書貼文：

推薦經典神作的漫畫坑 歡迎大家一起等更新

除了副總統外，還有一位政治人物也響應活動！臺灣最年輕的立法委員賴品妤，眾所周知她私底下熱衷cosplay，是二次元動畫、漫畫的愛好者，這次她看見了蔡英文總統的分享貼文後，也立刻在（26日）晚間響應分享，賴品妤立委在貼文中挑選一本很符合她興趣愛好讀物：《烙印勇士》。

這部漫畫套書被她稱為「經典神作 」，她表示雖然這本書還在連載中，但是書中的漫畫精美寫實，劇情更是環環相扣鞭辟入裡，她也讚賞正邪角色刻畫設定吸引人之外，還能邊讀邊思考這部神作中隱藏喻意與名台詞。文末並點名林昶佐接力分享！

以下是賴品妤最近購買的書籍：

01.《烙印勇士》（第一集，東立）

●賴品妤臉書貼文：

具體分類加書評 ！ 不可錯過文學戰神的9本推薦書

文學戰神兼作家朱宥勳也有響應蔡總統的貼文挑戰，今早凌晨他整理共計9本購書清單，儘管有些書他尚未細讀，但他仍細心幫讀者註記更詳細文學分類、線上購書連結，部分好書他甚至以自己的閱讀理解為書撰寫書評，希望這樣的整理能幫助大家，更明確找到自己喜歡閱讀好書。

以下朱宥勳最近購買的書籍：

01.楊双子《我家在張日興隔壁》（聯合文學，散文）

02.瀟湘神《殖民地之旅》（衛城，散文）

03.約翰・齊佛《游泳者》（木馬，短篇小說）

04.考李留恩斯基《最後一役：納粹第三帝國的末日》（燎原，非虛構）

05.鄭維中《海上傭兵：十七世紀東亞海域的戰爭、貿易與海上劫掠》（衛城，非虛構）

06.陳培豐《歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》（衛城，非虛構）

07.妖顏惑眾【魔神仔，水鬼，蛇郎君】套書組（聯經，中長篇小說）

●朱宥勳臉書貼文

你還期待誰參與挑戰、推薦好書呢？無論你是想要看書、買書、還是分享書單，歡迎大家都能在書展停辦的這段時間透過實質的行動，一起支持出版業、熱愛閱讀。