【直播預告】聯經出版／「每一本書都是一座天空」線上書展活動總覽

雖然2021台北國際書展因防疫再度停辦，但聯經出版繼續陪你從書頁間走向世界，拓展視野。 ​

2021台北國際書展展期1/26至1/31前間，聯經線上活動將以「直播」方式進行，以下為你整理所有聯經出版線上活動的直播預告！

只要妖怪不見，恐怖的事情就能劃下句點吧？《魔神仔》《水鬼》《蛇郎君》

學好古文從不相信課本開始《黑特國文課本研究院》新書分享

主題｜ 學好古文從不相信課本開始《黑特國文課本研究院》新書分享

活動資訊

►►1/31(日)

時間｜14:00-15:00

主講｜鄒敦怜、羅方君

主題｜珍禽異獸教我們的事：《山海經裡的故事：南山先生的逍遙遊》中的人生智慧

臉書活動｜https://fb.me/e/18Mk7GiA5

珍禽異獸教我們的事：《山海經裡的故事：南山先生的逍遙遊》中的人生智慧

►►1/31(日)

時間｜15:00-16:00

主講｜艾米塔．葛旭(Amitav Ghosh)

主題｜小說家書寫歷史的觀看方式：「朱鷺號三部曲」與人類學研究

臉書活動｜https://fb.me/e/fwT91f6G2

小說家書寫歷史的觀看方式：「朱鷺號三部曲」與人類學研究

►►1/31(日)

時間｜16:00-17:00

主講｜百香果

主題｜你今天吃早餐了嗎？跟著《台灣早餐地圖》來一場全台走透透的美食之旅吧！

臉書活動｜https://fb.me/e/22ynGFstF