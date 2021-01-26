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【直播預告】聯經出版／「每一本書都是一座天空」線上書展活動總覽

聯合新聞網 / 聯經出版
（圖／聯經出版提供）
（圖／聯經出版提供）

雖然2021台北國際書展因防疫再度停辦，但聯經出版繼續陪你從書頁間走向世界，拓展視野。 　　　　　　　​　

2021台北國際書展展期1/26至1/31前間，聯經線上活動將以「直播」方式進行，以下為你整理所有聯經出版線上活動的直播預告！

活動資訊

►1/26(三)

時間｜20:00-21:30

主講｜瀟湘神、天野翔、長安

主題｜只要妖怪不見，恐怖的事情就能劃下句點吧？《魔神仔》《水鬼》《蛇郎君》

臉書活動｜https://fb.me/e/3z9WfA8cr

只要妖怪不見，恐怖的事情就能劃下句點吧？《魔神仔》《水鬼》《蛇郎君》
只要妖怪不見，恐怖的事情就能劃下句點吧？《魔神仔》《水鬼》《蛇郎君》

活動資訊

►1/28(四)

時間｜21:00-22:00

主講｜哈金X駱以軍

主題｜文學與不朽：談生活經驗與小說創作

臉書活動｜https://fb.me/e/dlFdHxKcU

文學與不朽：談生活經驗與小說創作
文學與不朽：談生活經驗與小說創作

活動資訊

►1/29(五)

時間｜15:00-16:00

主講｜馮客（Frank Dikötter）、葉浩

主題｜馮客《獨裁者養成之路》新書分享

臉書活動｜https://fb.me/e/9tXR7UKsG

馮客《獨裁者養成之路》新書分享
馮客《獨裁者養成之路》新書分享

活動資訊

►1/30(六)

時間｜14:00-15:00

主講｜邱建一

主題｜藝術、幻想與科學的華麗結合：《天空地圖》

臉書活動｜https://fb.me/e/2nPmY6CBQ

藝術、幻想與科學的華麗結合：《天空地圖》
藝術、幻想與科學的華麗結合：《天空地圖》


►1/30(六)

時間｜16:00-17:00

主講｜張玲瑜

主題｜學好古文從不相信課本開始《黑特國文課本研究院》新書分享

臉書活動｜https://fb.me/e/11bEZFCj8

學好古文從不相信課本開始《黑特國文課本研究院》新書分享
學好古文從不相信課本開始《黑特國文課本研究院》新書分享


►1/30(六)

時間｜20:00-21:00

主講｜顏忠賢、黃以曦

主題｜鬼策展．鬼地方．鬼藝術家：走進《地獄變相》的幾種方法

臉書活動｜https://fb.me/e/7y2K6O8v1

鬼策展．鬼地方．鬼藝術家：走進《地獄變相》的幾種方法
鬼策展．鬼地方．鬼藝術家：走進《地獄變相》的幾種方法

活動資訊

►►1/31(日)

時間｜14:00-15:00

主講｜鄒敦怜、羅方君

主題｜珍禽異獸教我們的事：《山海經裡的故事：南山先生的逍遙遊》中的人生智慧

臉書活動｜https://fb.me/e/18Mk7GiA5

珍禽異獸教我們的事：《山海經裡的故事：南山先生的逍遙遊》中的人生智慧
珍禽異獸教我們的事：《山海經裡的故事：南山先生的逍遙遊》中的人生智慧


►►1/31(日)

時間｜15:00-16:00

主講｜艾米塔．葛旭(Amitav Ghosh)

主題｜小說家書寫歷史的觀看方式：「朱鷺號三部曲」與人類學研究

臉書活動｜https://fb.me/e/fwT91f6G2

小說家書寫歷史的觀看方式：「朱鷺號三部曲」與人類學研究
小說家書寫歷史的觀看方式：「朱鷺號三部曲」與人類學研究


►►1/31(日)

時間｜16:00-17:00

主講｜百香果

主題｜你今天吃早餐了嗎？跟著《台灣早餐地圖》來一場全台走透透的美食之旅吧！

臉書活動｜https://fb.me/e/22ynGFstF

你今天吃早餐了嗎？跟著《台灣早餐地圖》來一場全台走透透的美食之旅吧！
你今天吃早餐了嗎？跟著《台灣早餐地圖》來一場全台走透透的美食之旅吧！


聯經官網即日起舉辦線上書展活動，同步我們在台北國際書展的超值折扣，讓讀者依舊可以用最划算的價格，挑選最愛不釋手的書籍，享受美好的閱讀時光。


台北國際書展 早餐 直播

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