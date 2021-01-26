【直播預告】聯經出版／「每一本書都是一座天空」線上書展活動總覽
雖然2021台北國際書展因防疫再度停辦，但聯經出版繼續陪你從書頁間走向世界，拓展視野。
2021台北國際書展展期1/26至1/31前間，聯經線上活動將以「直播」方式進行，以下為你整理所有聯經出版線上活動的直播預告！
活動資訊
►1/26(三)
時間｜20:00-21:30
主講｜瀟湘神、天野翔、長安
主題｜只要妖怪不見，恐怖的事情就能劃下句點吧？《魔神仔》《水鬼》《蛇郎君》
臉書活動｜https://fb.me/e/3z9WfA8cr
活動資訊
►1/28(四)
時間｜21:00-22:00
主講｜哈金X駱以軍
主題｜文學與不朽：談生活經驗與小說創作
臉書活動｜https://fb.me/e/dlFdHxKcU
活動資訊
►1/29(五)
時間｜15:00-16:00
主講｜馮客（Frank Dikötter）、葉浩
主題｜馮客《獨裁者養成之路》新書分享
臉書活動｜https://fb.me/e/9tXR7UKsG
活動資訊
►1/30(六)
時間｜14:00-15:00
主講｜邱建一
主題｜藝術、幻想與科學的華麗結合：《天空地圖》
臉書活動｜https://fb.me/e/2nPmY6CBQ
►1/30(六)
時間｜16:00-17:00
主講｜張玲瑜
主題｜學好古文從不相信課本開始《黑特國文課本研究院》新書分享
臉書活動｜https://fb.me/e/11bEZFCj8
►1/30(六)
時間｜20:00-21:00
主講｜顏忠賢、黃以曦
主題｜鬼策展．鬼地方．鬼藝術家：走進《地獄變相》的幾種方法
臉書活動｜https://fb.me/e/7y2K6O8v1
活動資訊
►►1/31(日)
時間｜14:00-15:00
主講｜鄒敦怜、羅方君
主題｜珍禽異獸教我們的事：《山海經裡的故事：南山先生的逍遙遊》中的人生智慧
臉書活動｜https://fb.me/e/18Mk7GiA5
►►1/31(日)
時間｜15:00-16:00
主講｜艾米塔．葛旭(Amitav Ghosh)
主題｜小說家書寫歷史的觀看方式：「朱鷺號三部曲」與人類學研究
臉書活動｜https://fb.me/e/fwT91f6G2
►►1/31(日)
時間｜16:00-17:00
主講｜百香果
主題｜你今天吃早餐了嗎？跟著《台灣早餐地圖》來一場全台走透透的美食之旅吧！
臉書活動｜https://fb.me/e/22ynGFstF
聯經官網即日起舉辦線上書展活動，同步我們在台北國際書展的超值折扣，讓讀者依舊可以用最划算的價格，挑選最愛不釋手的書籍，享受美好的閱讀時光。
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