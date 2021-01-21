書展停辦然後呢？各方出版人如何因應停辦風波

受疫情升溫影響，原定下周二開展2021台北國際書展，主辦單位文化部與台北書展基金會在經過研討後，已於昨（20）日遺憾宣布再次停辦「實體書展」，改辦理線上書展及出版專業論壇，持續推廣出版產業！

對此出版圈反應兩極，停辦與續辦看法不一，部分人認為國際書展對出版業影響甚鉅，絕非改成線上書展得以取代。的確，國際書展期間除了書展攤位外，每家出版社也會邀請作家舉辦講座，藉此增加作家與讀者面對面交流的機會，實體書展停辦，不僅遭逢了商業損失，更對出版業及作家帶來不小的衝擊。

有的人表示，連續兩年取消書展期待落空，心情失落在所難免，卻尊重文化部防疫優先的決策。為不負讀者期待，更有出版社付諸行動決定自行舉辦書展，無論是改期、改地點，或改以其他形式來推廣好書，皆是用行動來力挺臺灣出版的表現，歡迎扼腕實體書展停辦的廣大愛書人也有機會參與活動。

也有的出版社較謹慎小心，本就對疫情莫測的變化抱持保留態度，對於今年停辦一點也不意外，甚至在去年台北書展基金會開放參展時，早早就放棄報名參展，而另有其他活動規劃。

面對一期一會年度盛會再次停辦，出版界大家會如何應對？以下由有讀小編為大家整理部分參展出版社以及出版人是如何因應停辦風波的報導，以及他們會如何讓2021年持續響應「閱讀不停息」口號。

聯經、讀書共和國等改辦線上書展！購書優惠比照辦理

聯經出版今年原本預計以《天空地圖》這本新書為主題，規劃了一系列閱讀講座，邀請眾多國內外創作者與臺灣讀者分享創作，並以「每一本書都是一座天空」為本次書展企劃核心，期待為讀者，開啟瑰麗絢爛的閱讀之旅。

儘管書展停辦，但購書優惠仍不停息。聯經出版於昨日晚間發布臉書貼文，自即日起將在官網舉辦線上書展，同步本來預計在台北書展的折扣。讀書共和國也一樣在臉書貼文發布線上購書活動連結，讓所有的讀者們能以安全無虞的方式享受閱讀樂趣。

●聯經臉書貼文

●讀書共和國臉書貼文

時報出版將自辦書展 展期延長到2月7日

時報出版社董事長趙政岷昨日晚間於個人facebook發表一則動態貼文，他表示，因應台北國際書展停辦，決定把原書展現場的沙龍活動，全部搬到萬華的自營書店「時報本舖」舉行，並同步做線上直播。已正一一洽詢作者的同意。

目前時報出版規劃替代台北國際書展的「時報書展」日期為1月26日至2月7日。趙政岷表示，將做好實名制、量體温、消毒等防疫措施；希望閱讀不斷電，大家繼續支持台灣美好的出版產業健康發展。

●時報出版臉書貼文

青鳥書店力挺出版業 免租金響應閱讀

青鳥書店創辦人蔡瑞珊回應個人facebook帳號貼文，大方表示「因應書展停辦書展期間，各家出版社來青鳥辦講座，一律場租免費！」隨後即緊急發布在青鳥書店facebook粉絲專頁「青鳥 Bleu&Book」中發布動態貼文，並開放三間連鎖書店包括「華山青鳥書」、「森大青鳥」以及屏東「南國青鳥」，歡迎各家出版社來書店辦活動，響應閱讀盛​會。

●青鳥 Bleu&Book臉書貼文

獨立出版聯盟秀展位設計圖 網驚嘆：「好想去！」

獨立出版聯盟「讀字破浪」特展，因文化部停辦2021台北國際書展實體書展，同步取消。 故也在facebook帳號貼文分享來不及與廣大讀友們見面的展位3D設計圖，以及本次辦展的理念與心血結晶。

別出心裁以浪花、消波塊作為展位設計，看見獨立出版人深信讀字能夠破浪，為世界帶來改變的可能的期盼，同時也看得見他們的策展的用心和努力。網友紛紛在貼文底下留言表示，「這麼棒的設計，卻無法實際呈現，真的好可惜！」，「好想去喔！！！我每年每年都很期待你們的攤位！」收穫不少人肯定。

●獨立出版聯盟臉書貼文

轉戰線上！以直播、影片或Podcast 辦活動支持閱讀

不少出版社仍希望能順利推行講座活動。大塊文化、人人出版社等出版單位，都將改成線上書展。

大塊文化在臉書專頁表示，因為書展取消，原訂的實體展售及沙龍活動也全數取消，但是部分場次將以影片或Podcast形式，轉換面貌後再與讀者分享。

人人出版社亦同，並樂觀表示，改用podcast的方式播出，這樣不管住在哪裡的朋友都可以聽到精采的內容了 。

●大塊文化臉書貼文

●人人出版社臉書貼文

幽默高手在九歌 分享視覺圖說：我們經驗豐富！

九歌出版就在其facebook粉絲專頁「九歌文學國度」發出停辦新聞與公告，面對停辦風波，社群小編更在貼文底下留言，分享才剛出爐的活動視覺圖，不僅順手宣傳活動，還不忘幽默表示「我們停辦的經驗可以說是相當豐富！」，為書展停辦風波帶來一絲淺淺的歡笑。