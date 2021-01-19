【2021台北國際書展】Alizabeth娘娘《不被認同才與眾不同》新書分享暨記者會

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從「打拋豬放番茄就是死罪」一炮而紅，到在FB、IG、YouTube擁有鮮明自我風格的網路經營者！ 《不被認同才與眾不同》是Alizabeth 娘娘的無厘頭底下，總是充滿著自我人生哲理。擁有好教養、也是學霸的她，不但邏輯清楚，大膽心細。不但工作有自已的一套，深知職場眉角；還是跨性別者，但她毫不在乎別人的看法；她在一個傳統家庭長大，但爸爸向別人介紹她是「女兒」；她用幽默化解網路霸凌，還能圈粉......。若你或你身邊的人跟別人不一樣，或許能從書中聽聽看Alizabeth娘娘經驗談，但別把書裡的話當聖旨，畢竟自己的人生，自己決定！（編按）

文／Alizabeth 娘娘（林正輝）

我最喜歡臺灣的健保

很多人問我喜歡臺灣什麼？為什麼會想定居在臺灣？我內心其實很想要像其他外國人回答說：「臺灣人很和善啊！」之類的官腔話，但實在是做不到。所以一般來說我都會回答：「因為臺灣很多帥哥阿！」可是其實我最喜歡的是臺灣的「健保」。講這個會不會太現實一點？

我不知道臺灣人有沒有覺得健保很好，但對一個在臺灣工作的泰國人來說，臺灣健保真的超好的。感冒看醫生只要100多元，住院也有健保給付，換成在泰國，生病要花非常多錢，更不用說開刀、住院，這些在泰國都超級貴，而且泰國的健保沒有臺灣這麼好。

舉例來說，在泰國洗牙一次要1,600泰銖，享有健保的臺灣人可以想像這件事嗎？！你們半年可以免費洗一次牙，一年就可以省下3,200元，而且就算蛀牙去看牙醫，看一次也只要100元！

所以在泰國，我們普遍有一種觀念，努力賺錢是為了養老，因為泰國健保沒有那麼好，沒錢就只能去公立醫院看，但是，公立醫院的環境和條件沒有很好，而且很多人，要排很久。相較之下，在臺灣看醫生真的很便宜，就算是小診所或是公立醫院，醫療品質也很好。

我們在泰國要賺很多錢，老了才有錢可以看醫生，因為人老了一定需要看醫生，就算沒有得癌症或什麼大病，身體也會變差，不可能都不需要去醫院。所以，在泰國我們覺得老了要花很多錢看醫生，年輕時就要準備好這些錢。

但我覺得臺灣不用啊！健保會幫忙付大部分的醫療費用，如果想要用好一點的醫療材料再多付錢就好，這讓我覺得，在臺灣生活不用為了老了之後的醫療費煩惱。講到這邊，有些臺灣人會說：「可是臺灣健保可能會破產。」我的觀念是：「那不要活那麼老好了。」

活那麼老幹嘛？

如果去泰國類似曼谷這種大城市，在路上不太會看到老人家，跟臺北差很多，臺北的捷運、公車上都是老人家，老人家也很愛往外跑，但是曼谷沒有，因為我們還沒準備好迎接高齡化社會。

我看到臺灣新聞常說：臺灣已經邁入高齡化社會，所以很多建設都有考慮到老人家的需求，像是公車靠站時會傾斜，讓老人家更好上車，捷運、公車、火車也都有博愛座，大家都會禮讓老人家。但我覺得泰國還沒準備好，如果要一個老人家搭公車去城市，根本是要他的命。

從健保到高齡化社會，我覺得臺灣已經對老年人很友善，這都讓我覺得自己如果老了待在臺灣會很安心，也不用煩惱要出門怎麼辦。

可是人活那麼老幹嘛？

我也不是不怕死，可是比起死，我更怕老。因為我沒看過有人老了還很快樂，反而看到的都是躺在床上、坐在輪椅上，或是拿著拐杖慢慢走，有些不能自主的，吃喝拉撒都要別人幫忙，我不覺得這樣會開心啊！

華人常會祝福人家長命百歲，對我來講，這根本不是祝福，是詛咒。

很多人希望家庭中年長的長輩活很久，因為可以當自己的情感寄託，可是問題是這些長輩沒有義務要活很久，只是為了當誰的寄託啊！如果長輩願意那就另當別論，可是要老人家為了別人而痛苦地活著，這會不會太自私呢？

萬一我的身體允許自己活到老，卻生病著的話，如果能選擇，我會想要安樂死。

我很支持安樂死，因為我覺得出生無法自己決定，至少死亡可以吧？而且我自己想死，到底關其他人什麼事？安樂死可以讓大家知道是我自己選擇面對死亡，這是我自己選擇，我心甘情願。

我對自己的生命負責任，選擇不當別人的負擔。

我不想要一個人孤單的等待死掉的那天，如果又加上病痛，躺在床上哪都不能去，這樣活著對我來說，一點意義都沒有。

●本文摘選自時報文化出版之《不被認同才與眾不同》。