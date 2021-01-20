【2021台北國際書展】動詞型態詳細解說，王可樂的「自動詞與他動詞」講座
《王可樂的日語練功房》作者王可樂日語自2010年創立於日本大阪，原本只是一位地方貓奴對日文的熱情，如今已發展為知名線上日語學習社群。本持一針見血、簡單易懂的教學理念，日語狂人「可樂老師」融會多年鑽研日文的心法，研發出獨家學習架構，搭配生動詼諧的解說，單字文法通通ok。王可樂日語以多年的教學經驗讓我們累積出堅強的實力，包含旗下台日師資群、課程企劃團隊、以及線上共學社群，打造出一條充滿趣味與驚奇的日語學習之路。
學習日語時你是不是也被怎麼記「自動詞與他動詞」，這個問題困擾已久呢?
自他動詞又關乎到「意志動詞」與「非意志動詞」的觀念，再之後還要搞懂不同型態動詞如何變化，這些基礎知識必須先打好，才不會越學越混亂！EZ Japan台北國際書展位邀請到王可樂日語，最瞭解日語學習者需求與問題點的可樂老師，將親自為你解惑，保證一次搞懂「自動詞與他動詞」！
2021台北國際書展‧活動資訊
王可樂的「自動詞與他動詞」講座
時間：2021/1/26 (二) 13:00-14:00
地點：2021台北國際書展世貿一館 藍沙龍
主講：王可樂 (王可樂日語負責人)
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