書展2樓有驚喜！首創新三大亮點，千萬別錯過

■ 亮點一：數位主題館 樂讀‧好讀‧隨時讀

今年台北國際書展的數位主題館由台灣數位出版聯盟統籌協辦，搭配今年2021樂讀好時光主題，推出「樂讀 ‧ 好讀 ‧ 隨時讀」享受數位生活系列，規劃涵蓋「護眼電子紙」、「電書借閱」、「閱讀有聲」及「VR-劍魂如初」等四大展區，展示數位閱讀融入生活的日常樣貌，希望民眾能於防疫之餘，也能在居家、通勤或於學習場所，不受時空的限制，盡情享受數位閱讀的快樂時光。

展區概分四區：「樂讀-護眼電子紙」匯集Kobo, Readmoo及HyRead Gaze等品牌各式電子紙閱讀器，提供民眾體驗極佳的閱讀感受與輕薄零負擔的手感，展區還規劃電子紙特色與原理解析、搭配展示元太科技在台製造、外銷全球的經典黑白軟性電子紙與近期發表的先進彩色電子紙，期待未來彩色電子書、電子雜誌呈現效果的民眾，千萬不要錯過這次親眼近距離觀看的機會。

「好讀-電書借閱」，現場展示兩座43吋數位觸控電子書牆，請到國家級的「國立臺灣圖書館」與借閱證數居全國之冠的「臺北市立圖書館」共襄盛舉，預計將帶給參觀民眾與偏鄉學子數位圖書館服務的全新視野，同時積極推廣全臺圖書館電子書借閱服務，協助更多民眾善用免費優質的公共資源；「隨時讀-閱讀有聲」，攜手聯合報系一刻鯨選、親子天下有聲故事書、Readmoo讀墨電子書 、智趣王ｉ聽聽、南一書局孜孜線上聽、遠見天下1號課堂、春水堂Hami書城、Rakuten Kobo與凌網科技HyRead電子書等出版業者，提供眾多豐富精彩的有聲書，讓民眾體驗隨時讀的便利與魅力，更棒的是，在書展期間至數位主題館掃碼體驗有聲書，將有機會獲得電子紙閱讀器等大獎！

《劍魂如初》1-3冊。（圖／udn 讀書吧提供）

最後也是最能展現未來生活的「VR-劍魂如初」展區，邀請到改編知名IP作品〈劍魂如初〉的4D VR《傳承之書》，現場設置有VR體驗環境，民眾穿戴虛擬實境頭盔後，即可化身為書中主角，不僅能親身經歷古劍修復的過程、還可與古劍代表之人形主角面對面互動，感受虛擬與實境交錯的未來世界。

（圖／台北書展基金會提供）

全台首創AR劇場「劍魂如初」驚艷登場，歡迎大家到書展體驗。（圖／台北書展基金會提供）

■ 亮點二：「古事．博物館」文化部附屬館所聯展

二樓展場的最大亮點「古事．博物館」為文化部附屬館所7館聯展，從「讀藝術」、「讀歷史」、「讀人權」三展區呈現博物館的多元觀點，藉由閱讀引發讀者對博物館的興趣，進而親近博物館。

為推廣全民閱讀風氣，文化部附屬館所攜手參展，聯合國立臺灣博物館、國家人權博物館、國立歷史博物館、國立中正紀念堂管理處、國立台灣美術館、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣歷史博物館7館所。

臺灣歷史與文化多元多樣，在藝術創作的底蘊也是百花齊放，「讀藝術」展區，由國立歷史博物館、國立台灣美術館，以典藏文物為本，藉由出版品帶領觀眾一窺臺灣藝術發展史脈絡。

歷史是當代前進的動力，因為歷史，時代得以孕生，未來因此存在。國立臺灣博物館以「讀歷史」為軸心，讓歷史融入當代，回應屬於我們的時代，共同攜手中正紀念堂管理處、臺灣歷史博物館與臺灣工藝研究發展中心，透過多元的出版內容，展現當代博物館與社會積極互動的成果，更是孕育現代文化與生命、土地的重要推手。

國家人權博物館以「讀人權」為題，呈獻近年精彩人權主題出版成果，涵括檔案史料解讀、人權思潮轉譯、暗黑遺址巡禮、兒童權利繪本等豐富多元題材，恰如滿樹被時間醞釀成熟的碩果，邀您一同採擷。

（圖／台北書展基金會提供）

■ 亮點三：書展市集：《樂讀好時光-職人書架x故事野餐》

閱讀是生活重要的養分，對於創作職人們而言亦是不可或缺的一部分。2021年台北國際書展邀請新動市集團隊共同規劃書展市集，融合不同生活美學進入讀者的書香生活。透過專業團隊主題營造，策劃兩大重點包括「職人書架」及「故事野餐」，書展市集將成為二樓展場活潑豐富的獨特亮點：吸引日常喜好逛遊於市集尋覓生活精巧樂趣的族群，前進書展現場；提供嗜讀、愛書的各界讀者，在這場年度閱讀盛宴裡加入文創、手作的質感及樂趣，增添生活裡不同層次的美味。

「職人書架」的部分，將展示哪些書籍是創意人的靈感來源？從職人選書的品味，就能一窺職人的個性與喜好。書展市集─職人書架的呈現，讓書籍成為創作藝品與前來逛遊市集讀者之間的橋樑。當讀者穿梭攤架間、沉溺於創意人作品的精美搭配與陳列，同時透過選書的字裡行間與圖文排版，更顯職人創作物的韻味與深度。

另外，也有「野餐故事」，在創意職人後方野餐墊上，歡迎爸爸媽媽陪著孩子佇留片刻，隨興拿起蠟筆塗鴉；或許孩子們回想起最近剛看過的故事、大人們可以沉澱一下工作累積的繁忙庸碌。現場佈置有來自「宜蘭舊書櫃」的小說故事讀物，歡迎隨手拿起翻閱。不看手機的親子時光、不同層次的故事閱讀，在療癒可愛的野餐空間不斷上演。這就是屬於家庭親密關係的故事野餐。

在這場年度閱讀盛宴裡加入文創、手作的質感及樂趣，增添生活裡不同層次的美味。（圖／台北書展基金會提供）

■ 好康迎牛年 滿額送書展限量提袋

2021新春到，台北國際書展農曆年前登場，除了書展限定「TiBE購書抵用券」100元大放送，自1月26-31日，憑當日購書發票累積滿1,500元，即可獲贈限量台北國際書展紀念提袋，買得越多，中獎機會越大，祝大家新年購書好運旺旺發！想瞭解更多資訊，詳見官網 。

動畫版預告片，邀您樂讀好時光

2021第29屆台北國際書展 展覽訊息 Taipei International Book Exhibition 2021 日期：2021年1月26日至1月31日 地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓、二樓展場 展覽時間： 1/26－1/31 （週二～週日） 10:00-20:00 1/29－1/30 （週五～週六） 10:00-22:00 ★天天星光夜 ★18歲以下憑證免費入場

注意事項：

1. 展期全面開放購票入場

申請2021台北國際書展購書抵用券網址：立即查閱

2. 2021台北國際書展採實聯制進場

掃描身分證或掃描my code隨行碼，申請網址：立即申請

3. 展期務必請大家配合防疫新生活

入場請全程配戴口罩、配合工作人員量測體溫、手部保持清潔、以及配合實聯制登記進場。