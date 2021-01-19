2021台北國際書展看見歐美文學版圖、擁抱全世界

歐盟館 聚焦歐盟文學獎

歐盟館將特別介紹8位來自歐盟各國、獲得2020歐盟文學獎的新興傑出文學創作人才，以及史上最多集結奧地利、克羅埃西亞、捷克、希臘、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙和瑞典，10個歐盟會員國的精選書籍。其中荷蘭與盧森堡都是首次參展，令人格外期待！

歐盟辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）介紹「歐盟館」（圖／台北書展基金會提供）

斯洛伐克 歐亞連結促進童書雙向交流

斯洛伐克經濟文化辦事處多次與歐盟成員國一起參加台北國際書展，協助更多台灣民衆瞭解斯洛伐克圖書，通過翻譯瞭解斯洛伐克風情和民俗，拉近台灣與斯洛伐克之間的心靈距離。本次辦事處將推介已在斯洛伐克面世、同時也在鄰邦捷克電子書市場上架銷售的7部台灣原創繪本和橋梁書、以及5本即將在斯洛伐克出版的台灣童書。展館內也將展示成功翻譯並銷售繁體中文版權的8本斯洛伐克童書，紀錄台灣和斯洛伐克兩國之間，作為歐亞結盟的起點，成功促進文化雙向交流的軌跡。

斯洛伐克駐臺代表博塔文（Martin Podstavek）介紹斯洛伐克翻譯成中文的斯洛伐克童書。（圖／台北書展基金會提供）

奧地利 諾貝爾文學獎得主盡出

奧地利不僅以美麗、音樂、建築 、傳統著名，文學上亦有數百年的輝煌成就。赫赫有名的奧地利作家包括史蒂芬·茨威格，弗朗茲·卡夫卡和弗朗茲·維爾費爾，幾個世紀以來所有的作家都受到這些時期之作家的影響。近期更有作家埃利亞斯·卡內蒂, 艾爾弗雷德·耶利内克和彼得·漢克，都獲頒國際生涯最高成就的諾貝爾文學獎。本次將展出許多重要得獎作品。

比利時 聚焦青少藝術教育繪本

比利時台北辦事處將展出Alice Jeunesse,、Kate'Art及Versant Sud出版社的重點圖畫書，並特別介紹「樂讀比利時Do You Read le Belge?」選書。 這個計畫是比利時法語文化自治區與比利時法語文化區國際關係總署為了拯救因為疫情而受到重創的比利時出版業及書店，在2020年聖誕假期間，透過全球11個國家的比利時大使館文化組及15處國際城市的比利時駐外法語文化專員們，共同推薦「最能代表比利時法語現代小說的10位作家及其代表作」，名單包括Alia Cardyn、Michel Claise、Geneviève Damas、Aliénor Debrocq、Kenan Görgün、Thomas Gunzig、Myriam Leroy、Nathalie Skowronek、Isabelle Wéry與Aurélie William Levaux，希望能與台灣的出版同業和喜愛法語文學的讀者一同交流！

克羅埃西亞 得獎童書繪本登台

本屆由克羅埃西亞童書出版協會規劃，展示知名Kasmir Promet出版社以及獲得日本插畫家協會 Grand Prix，瑞士國際兒童讀物聯盟「榮譽作品」以及北京國際書展人氣獎等得獎童書和繪本。

《大審判家》（圖／udn 讀書吧提供）

德國 定格漫畫工作坊超夯

德國館由法蘭克福書展公司籌組15家德國出版社，集結童書繪本、青少年圖書、藝術書與遊戲教具等，推廣新書版權。同時台北歌德學院也積極規劃了8場精彩講座，以國際連線揚・蒙浩特(Jan Mohnhaupt)、艾瑪•布拉斯拉夫斯基(Emma Braslavsky)、羅南‧史坦格(Ronen Steinek)、茱迪思‧夏朗斯基(Judith Schalansky)、Britta Jürgs、Annette Michael或在地分享的不同方式，介紹《大審判家》(臺灣商務印書館)、《分裂的動物們》(木馬文化)、關於歷史的寫作、第三性、女人書寫以及疫情下台德插畫家的對談和別開生面的定格漫畫工作坊-透過生活中簡易的材料，結合手機app創作個人動畫。

法國在台協會學術合作暨文化處長柯柏睿（David Kibler）介紹「法國館」（圖／台北書展基金會提供）

《稀有金屬戰爭》(天下文化)（圖／udn 讀書吧提供）

法國 新書視訊熱線分享

法國館由法國出版協會集結41家法國重點出版社推薦新書，出版類型包括文學、社科、人文、童書、歷史、藝術、教育與學術出版等。此外，法國在台協會與信鴿法國書店也合作規劃17場沙龍區活動，包括歐漫情報、出版延伸的社會關懷、台灣法語新書Booktuber獎、法語翻譯獎得主講座等等。

另外，國際連線也安排兩場重量級對談活動，其一是曾獲14項新聞類獎項、《國家地理》雜誌和法國《外交世界》雜誌記者兼紀錄片製作人皮特龍(Guillaume Pitron)的即時對談，介紹法國2018年度最佳經濟圖書獎《稀有金屬戰爭》(天下文化)的創作前因後果。另有法國新聞週刊《L'Express》編輯總監艾利克．寇爾(Éric Chol)與法國商業週刊《Challenges》主編吉勒．峰丹(Gilles Fontaine)共同探討《全球只剩北京標準時間》(大是文化)。

《全球只剩北京標準時間》（圖／udn 讀書吧提供）

捷克 文學作品翻譯精彩展示

本屆書展捷克展區重點為文學作品翻譯，除了展示新出版的出色圖書文學作品外，還將提供相關著名經典作品譯為繁體中文之概況。捷克經濟文化辦事處很榮幸邀請將台灣文學作品翻譯成捷克語的譯者裴海燕(Jana Šimonová)與專業譯者林蒔慧進行精彩的翻譯文學討論活動，歡迎讀者們一同參加。

希臘 精選圖像小說交流

總部位於雅典的希臘文化基金會(Hellenic Foundation of Culture)以推廣希臘文化及語言為宗旨，於世界各地舉辦電影、藝術、閱讀、語言教學等文化活動。2021台北國際書展，將精選呈現希臘童書與圖像小說，藉由書本中的圖像、風格與故事，協助讀者一窺希臘文化的新面貌。

匈牙利 文學遺產開講

駐台北匈牙利貿易辦事處將展示中文及英文版本的精選匈牙利書籍，展示匈牙利的多元文化和獨特文學。2021年書展現場並將舉辦兩場演講，增進臺灣讀者了解匈牙利文化和文學遺產之美。

義大利 2大重量級特展登台

伊塔羅·卡爾維諾、安伯托·艾可和近期的埃琳娜．費蘭特、多那托·卡瑞西，都是台灣熟悉的義大利文學。2021年是偉大詩人但丁·阿利吉耶里的逝世七百週年紀念，他創作的《神曲》，是歐洲公認的經典作品。義大利經濟貿易文化推廣辦事處規劃的「Spotlight on Italy」主題，將會聚焦在日漫風格的義大利漫畫與義大利國寶級兒童文學家強尼·羅大里，並有精彩的展覽和講座與讀者共享。

盧森堡 童書漫畫首度參展

文化多元的盧森堡以三種官方語言：盧森堡語、德語和法語，加上英語形塑出當代文學樣貌。2021年是盧森堡首次正式參加台北國際書展，預計展示一系列兒童讀物、漫畫、圖畫小說和日式風格漫畫，歡迎愛書人前來探索！

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《鱷魚街》（圖／udn 讀書吧提供）

荷蘭 鄭成功新書線上對談

荷蘭在台辦事處今年與前衛出版社合作，在歐盟館介紹兩部即將在台灣出版的荷蘭出版品：一部是以鄭成功為主角的小說，另一部則為十七世紀來台荷蘭傳教士後代的追憶。同時將邀請作者Joyce Bergvelt與Pieter Winsemius、譯者與學者等，在1月28日、29日於國際沙龍與讀者們進行視訊對談。

波蘭 報導文學出版展示

波蘭書籍表現亮眼，近年亦有許多作品在台翻譯出版，包含波蘭文學國寶布魯諾．舒茲的《鱷魚街》（聯合文學），2018諾貝爾文學獎得主奧爾嘉．朵卡萩的《雲遊者》（大塊文化）、知名奇幻《獵魔士》系列小說、受全球親子歡迎的繪本《地圖》等，歡迎讀者前來探索更多波蘭新書。

《雲遊者》（圖／udn 讀書吧提供）

葡萄牙 來看世界最美麗的書

葡萄牙文化部圖書資訊局精選了15本美麗的繪本，呈現葡萄牙作家與插畫家筆下充滿愛情、歡笑、希望、現代社會、友情與冒險的動人故事，其中包含葡萄牙國家插畫獎、波隆那插畫展、葡萄牙阿馬多拉國際漫畫節、葡萄牙作家獎、世界最美麗的書等得獎與入圍作品。

瑞典 優秀兒童讀物分享

在瑞典的所有出版品中，童書佔了將近三分之一的產量，也是成長最快的書籍種類。本次展出的瑞典兒童讀物不僅反映了文化現象更可見與大自然的連結。

Campingtjuven(暫譯:野營小偷)、Plupp bygger bo(Plupp築巢)以及Ottos ulligatröja都將是今年特別推薦的焦點書目。

瑞士 首推狄倫馬特戲劇

狄倫馬特是德語界最重要的戲劇家之一，作品充滿機智詼諧與嘲諷，廣受世界各國讀者喜愛。為慶祝其百年誕辰，瑞士商務辦事處將推薦他一系列的作品。想了解更多狄倫馬特的創作，歡迎參加1月29日晚上6至7點世貿一館藍沙龍，關於狄倫馬特的文學活動。

加拿大 首重性別平等議題

國際上享有盛譽的加拿大出版產業主要由中小型出版社組成，尤其以兒童讀物最受肯定。作為2020/2021法蘭克福書展主題國，加拿大積極呈現具遠見、創造力和多樣性的文學，反映加拿大社會的多元化與豐富性。本次台北國際書展，精選來自8家出版商70多本書籍，從不同角度與面向探討加拿大與台灣都重視的性別平等、原住民、人權和多元性別等重要議題。

以色列 新書出版分享

駐台北以色列經濟文化辦事處將展示以色列的豐富文化和雋永的文學作品，包含當代名作家大衛‧格羅斯曼、已故的艾默思‧奧茲，以及新生代作家艾加‧凱磊等出版品。目前已有許多關於以色列的新書在台灣出版，書展講座中將分享他們的創作故事；同時《改變世界的以色列創新》（秀威）的作者阿維‧尤利詩，也將透過視訊和書展讀者見面。

《娃娃看天下》（圖／udn 讀書吧提供）

西語文化館 5國呈現西語出版魅力

阿根廷、智利、墨西哥、秘魯和西班牙，共同呈現西語世界的出版魅力。阿根廷商務文化辦事處帶來阿根廷本地的各種原版圖書及台灣譯本，包含最具代表性的《波赫士全集》及知名漫畫《娃娃看天下》（青森文化／紅出版）等。智利商務辦事處將展出智利得獎書籍與中譯作品，並首次舉辦智利與台灣出版社交流的線上版權媒合會。西班牙商務辦事處將展示一系列色彩鮮明創意豐富的童書及各種美食、建築、觀光與歷史叢書，引領民眾一窺西班牙的奇異世界。墨西哥辦事處精選展示旅遊、美食、歷史與文化類型出版品，以吸引民眾認識這個以龍舌蘭酒聞名的出版大國。秘魯駐台北商業辦事處與巧手本舖工作室合作，展出袖珍藝術作品與具實用性的軟陶手工藝品，並舉辦教學課程分享秘魯珍寶—迷你手工書。

中美洲 拉丁氣息閱讀饗宴

結合了驚艷全球的馬雅文明古蹟，自然森林與蔚藍的加勒比海風光，中美洲不僅吸引探險家挑戰，一般觀光客亦迫不及待掀開她的嬌麗面紗！透過現今便捷的航空交通，以及邦交國享有的免簽證優惠，臺灣旅客得以輕鬆進出中美洲這塊人間天堂。為了將中美洲美好的人文文化與臺灣民眾分享，同時協助西文書籍進入臺灣市場，開拓兩地國際出版關係，中美洲辦事處蒐羅貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜的精裝旅遊圖書，以及國內少見的中美洲文學原文叢書，提供讀者充滿拉丁氣息的閱讀饗宴。

泰國 17參展商聯合展出

泰國館由泰國出版與書商協會主辦，結合17家參展商，以「豐富人生」(Bring Content to Life)為主題，帶來包含童書、經濟、漫畫、圖像小說、愛情、驚悚、藝術、文化、自我成長以及商業等多種類型的書籍。

土耳其 由文學出發

駐台北土耳其貿易辦事處將推薦各類例如：土耳其文學、歷史、文化、旅遊、語言及美食等書籍，期待和台灣與亞洲地區其他國家有進一步的商務交流。

日本 15出版社集合參展

日本館由日本書協主辦，邀請15家日本出版社集合參展，展示包括學術、文學小說、輕小說、遊戲、藝術、繪本、兒童文學、科學、社會科學、攝影集、自我成長等類型的出版品。

巴西 以文學獎項入選書為主

巴西商務辦事處規劃巴西館，在巴西書協與魯伊．巴博薩基金會的協力下，將展出近十年榮獲Jabuti獎的各類別精選好書，以及魯伊．巴博薩基金會之出版品。Jabuti獎於1958年設立，是巴西當地最悠久且著名的文學獎項之一。

2021第29屆台北國際書展 展覽訊息 Taipei International Book Exhibition 2021 日期：2021年1月26日至1月31日 地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓、二樓展場 展覽時間： 1/26－1/31 （週二～週日） 10:00-20:00 1/29－1/30 （週五～週六） 10:00-22:00 ★天天星光夜 ★18歲以下憑證免費入場

注意事項：

1. 展期全面開放購票入場

申請2021台北國際書展購書抵用券網址：立即查閱

2. 2021台北國際書展採實聯制進場

掃描身分證或掃描my code隨行碼，申請網址：立即申請

3. 展期務必請大家配合防疫新生活

入場請全程配戴口罩、配合工作人員量測體溫、手部保持清潔、以及配合實聯制登記進場。