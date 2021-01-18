全球首發！2021台北國際書展 「讀力」能量大爆發！

2021年全球首場最重要的國際會展，就在台灣！為了迎向嶄新2021，台北國際書展全新閱讀新格局，展現新動力，2021農曆年前強勢回歸世貿一館，力邀全民一起「樂讀好時光」！

2021第29屆台北國際書展，由文化部主辦、台北書展基金會承辦，1月26日至31日將於台北世貿中心一館舉行。今年書展以全新視野，擁抱全世界，除韓國主題國外，義大利兩大重要展覽跨海盛情於書展展出，其中「2020義大利波隆那插畫展精選」將年度全球最耀眼、最受矚目的插畫家們筆下的插畫作品，精選呈現來自24國76位插畫家的入選作品，其中包括2020年入選的台灣６位插畫家的完整作品。歐盟館更凝聚十國魅力，聚焦「2020歐盟文學獎」，一次展出歐洲最強文學作品。

2021台北國際書展以「樂讀好時光」為核心精神，全新策劃「寒假趣書展」，引領全臺莘莘學子瘋狂揪團，共計有超過六千名師生報名，準備進行一場又一場的主題館大闖關，包括：一樓最受矚目的「2020義大利波隆那插畫展精選」、一樓最強鉅獻「樂讀台灣主題館」所展現的台灣草根精神與文學生命力、「臺文館-語我同行」將以導覽機器人打頭陣，全新結合多媒體互動的兒童互動體驗區「故事森林主題館」，以及推廣各類好書的指標「中小學生讀物選介主題館」等。

文化部人文及出版司長陳瑩芳鼓舞出版界。（圖／台北書展基金會提供）

今年世貿一館擴增二樓打造全新閱讀風貎，有來自全臺七大博物館共同策劃「古事．博物館 文化部附屬館所聯展」、開啟閱讀多元體驗的「數位主題館」，尤其「書展市集」的首次進駐，更讓喜歡手作體驗的大小讀者發掘多重驚喜。

向來廣受好評的台北國際書展專業論壇，七度與法蘭克福書展合作「法蘭克福出版人才培訓課程」，聚焦行銷與授權專題，今年報名秒殺；以「後疫情時代亞洲出版新面貌—台灣與韓國」為題的「國際出版論壇」，邀請韓國出版專家視訊座談，剖析亞洲出版業面臨疫情時代的新契機；一樣以「後疫情時代的出版趨勢與經營」為題的「出版力論壇」，則是取經國內資深出版人，提出營運上死裡重生更為貼切的觀察；年年叫好叫座的「書籍設計論壇」和「童書論壇」，分別以「書籍設計的未來」及「知識類童書的創意與美感」為題，邀請專家、藝術家等座談，持續為創作者與從業人員注入國際視野提升知識鍛鍊。

樂讀台灣 各館有亮點

■ 亮點一：樂讀台灣主題館 首推精彩地方誌

2020年，蔓延全球的新冠肺炎疫情改變了國人旅遊的習慣，意外地為台灣開啟一條走訪故鄉、親近土地的道路。書展特別策劃「樂讀台灣主題館」，邀集全台在地深耕團隊，以「樂讀台灣、地方正美」為主軸，安排全台傳統藝師進行工藝展演、職人手作、繪本故事及創生對談，建立國人對於台灣這塊土地的情感連結，呈現樂讀台灣的草根精神與活躍的生命力。

「樂讀台灣主題館」展區精彩，主要以「在地故事」、「對話溫度」兩大主題方向規劃。「在地故事」以規劃「地方誌」、「地方繪本」、「地方耕耘」等相關書籍展示區，「對話溫度」則以展演區及體驗手作區為主軸。其中「地方誌」展售全台約40種地方誌刊物，同時邀請地方誌編輯團隊現場分享地方人物、在地故事與風土飲食。這些團隊大多青年返鄉，或外地人移居愛上當地，為了保留歷史記憶、收集老故事，進而創辦刊物，或是為了追求生活足跡，從雞毛蒜皮小事到當地農漁產業，進而體驗台灣。

「地方繪本」以展出地方風土民情文化的繪本為主，現場並以「繪本故事」互動形式，邀請繪本的畫家現身，以說故事的方式，簡單生動地表達每個地方的特色文化，藉由趣味輕鬆的方式和小朋友互動。因此不管是結合人文地景美麗地圖繪本的《台灣地圖》，或想體驗《藍色小洋裝》故事中三峽在地的人文，老街、金牛角、藍染、祖師爺等特色，或從《爸爸的友善茶園》體驗新住民友善土地的茶產業，都能從繪本說故事中靈活呈現，是小朋友聽故事的最佳去處；「地方耕耘」則展出地方創生、傳統工藝傳承、人物紀實、老屋再生、地方小旅行等，約50本關於地方人事物的相關書籍。

精彩的是，「對話溫度」除了「繪本故事」讓小朋友可以盡興聽故事，「工藝展演」部分，力邀全台許多傳統藝師進行展演，包括光山行的漆器工藝，現場表演漆器修復的傳統工藝技術；素有草編CEO之稱的林三元老師，從小自己動手做草編童玩；樂山陶藝的李志豪師傅也會在現場展演製陶過程中的特殊雕刻；公館工坊第二代除了展演獅頭彩繪製作，也會有手作體驗小獅頭繪製的親子同樂課程；不貳偶劇則先在現場表演一小段布袋戲作為當次展演的開場，然後延伸布袋戲偶頭的製作與說明等等，都是透過一個個工藝品的完成，讓民眾了解傳統技藝的製作過程與細節。

在「職人手作」部分，也邀請不同類型職人們實際與民眾互動，用手作教學方式，讓民眾實際操作，體驗傳統技藝的趣味，也可間接了解技藝本身製作過程，進而手作獨一無二的紀念品帶回家。「創生對談」則是透過地方誌編輯團隊的現身說法，讓人更能認識一個你原本不認識的地方，了解台灣更多城鄉。

■ 亮點二：臺文館-語我同行 機器人導覽打頭陣

來到「臺灣文學館」，機器人也可以用台語為您全程導覽！位於一樓精華區地段的「臺灣文學館」，以「語我同行-多元語言與族群對」為主軸，為了迎接後疫情時代，特別以導覽機器人打頭陣，每天精心打造多語導覽服務，輪流以台、客、華、英語及手語，提供50場最人性化的多語導覽桌邊服務。

展期間，「臺灣文學館」除了開放兩個主題的文學行動展模組申請，貼心提供展覽到府服務。另外，精心規劃達人講座及桌遊體驗36場次，從文學到音樂，深化多元語言及族群面向。臺文館期望藉由「文學．對話」、「文學．行動」、「文學．閱讀」、「文學．對話」、

以流利的台、客、華、英語，將行動展模組及出版品帶到讀者面前，透過文學強調台灣族群文化，彰顯多元語言的文學價值和歷史意義。

■ 亮點三：文策院 彰顯台灣版權好成績

2019年創立的文化內容策進院，以催生台灣文化內容產業，帶動產業投資與創新，形塑台灣的國家文化品牌為願景，短短一年，推廣外譯、版權及出版IP有成，今年特設「版權區」、「漫畫區」、「舞台區」，分別就國際版權、漫畫文本，彰顯台灣版權推廣的好成績，並安排數場延續漫畫想像的有聲書或聲音表演有關的系列講座，書展主題廣場論壇，將以「與故事一起去更遠的地方—出版轉譯IP跨域經營之道」為題，分享出版跨域示範案例。

文策院三大展示區之一，「版權區」從文策院推動BFT外譯成果及版權推廣工作出發，統整台灣出版品的國際版權銷售狀況。尤其在經歷2020疫情年，全球書市交易模式受到劇烈震動，為了能持續輸出台灣出版品，文策院將自台北書展開始，全年不定期舉辦「線上版權推介會」，首波瞄準亞洲及歐洲市場，分別邀請對台灣作品有興趣的買家上線聽取台灣出版社說書推介，增加台灣作品銷售的機會。

「漫畫區」以精選年度暢銷、話題漫畫及CCC創作集線上人氣作品，以及台漫人氣銷售文本，邀請職業配音員、聲優班、名人與音樂人配音錄製作品一話，以聲音演出漫畫片段，藉以滿足讀者對漫畫角色的喜好，開啟影視動畫業者對於跨域改編的想像，進而在「舞台區」安排數場有聲書及聲音表演有關的系列講座，多元開啟閱讀的想像。

■ 亮點四：特色書區 公民書區文學書區超期待

今年公民書區由台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會（NGO）共同策畫，以獨立書店講座暨年度選書展命名「破曉」，希望以「破」象徵打破困境的勇氣，也訴說歷經漫漫長夜後，終得拂曉時分的期盼。

本次展覽為讀者熱情推薦2020年精選書目的同時，期間將舉辦7場「書店生活來問事」系列講座，以邀請13間書店店主、1位專家學者，蒞臨現場分享獨立書店從在地社區、媒體營運到理念堅持等，闡述各式各樣的書店樣貌。為了令身處他方的愛書人也能參與盛典，全台8間書店也將在展期辦理場外展覽暨座談活動，分別為月讀。書咖、Stay旅人書店、邊譜、紅絲線、曬書店、繫。本屋、晃晃書店、籃城書房等，總計有二十間書店積極響應，串聯全台「樂讀好時光」。

在文青最愛「文學書區」部分，文訊與九歌以「築字為巢，文學好窩」為主題，從關注自身、回到本土開始，書籍展架及整體展場設計，將結合敞亮、開放的空間，以字組合「巢」的意象，為讀者起造好「窩」。期以建構文學安頓身心的氛圍，展現華文豐沛的創作能量與寬廣的視野。

2021第29屆台北國際書展 展覽訊息 Taipei International Book Exhibition 2021 日期：2021年1月26日至1月31日 地點： 台北世貿中心 展覽一館一樓、二樓展場 展覽時間： 1/26－1/31 （週二～週日） 10:00-20:00 1/29－1/30 （週五～週六） 10:00-22:00

（圖／台北書展基金會提供）

注意事項：

1. 展期全面開放購票入場

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2. 2021台北國際書展採實聯制進場

掃描身分證或掃描my code隨行碼，申請網址：立即申請

3. 展期務必請大家配合防疫新生活

入場請全程配戴口罩、配合工作人員量測體溫、手部保持清潔、以及配合實聯制登記進場。