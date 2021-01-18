【2021台北國際書展】孩子特有種──彭菊仙和莊博鈞的親子對話

「學習歷程」是什麼？孩子需要什麼支持與資源？這是108課綱實施以來，許多家有青少年的爸媽都擔憂不已的事情。

小木馬特別邀請親子作家彭菊仙老師與臺灣特有種小達人莊博鈞，母子兩人來到國際書展與大家聊聊！

曾參與公視優質節目「#台灣特有種」的莊博鈞，目前是建中學生，從小就對食蟲植物感興趣的他，放假時常跟著爸爸到臺灣各地的森林步道散步，這才發現原來世界上有各式各樣的青蛙，從此深深愛上青蛙，更成為 #原生蛙棲地的守護者！

當孩子投入自己的興趣時，父母也許會擔心──要是荒廢課業怎麼辦？

但彭菊仙老師要告訴大家說：「與其擔憂孩子，不如化為聲聲祝福。」有了父母的持續陪伴與支持，孩子會找出屬於他的道路。菊仙媽媽給博鈞的祝福是：「我的孩子不是聰明，是獨特！」

面對一路支持他的媽媽，莊博鈞則說：「即使媽媽不喜歡靠近我養的動物，但她還是讓我養。」

這對互相吐槽的母子如何在成長路上成為相互了解和支持的夥伴？透過對談，或許我們都能得到一些支持，在陪伴孩子的「學習歷程」上，成為孩子的特有種父母！