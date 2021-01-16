【2021台北國際書展】《COVID-19新冠肺炎救命自然療法》新書發表會

病毒是生物嗎？它是如何控制主導人類的身體？2020新冠病毒肆虐全球，西醫體系束手無策，中藥及氫氧氣治療，有機會成為新冠肺炎重危症患者的救命良方嗎？ 2020年1月中國武漢爆發不明原因肺炎，稍後其禍首被確認為是一種以前不曾見過的新品種冠狀病毒。其後此新冠肺炎橫掃全球，在暖暖書屋所出版新書《COVID-19新冠肺炎的中藥氫氧救命自然療法 》中所提出的以「氫氧混合氣」來治療新冠肺炎的論述，更是讓新冠肺炎的治療有了新的希望和發展！（編按）

文／王群光（王群光自然診所院長醫師）

我雖然不是專攻感染科的醫師，但是對於為何作為新冠肺炎的首發地，中國大陸到2020年9月11日止，只病死了4千多人，且在2020年4-5月就已全面復工，表示疫情受到了控制，反觀美國卻因新冠病毒感染而病死超過19萬人（2020年9月11日）的現象，感到很疑惑不解。

猜想中國大陸必定有某些可治療及預防新冠病毒感染的秘訣，於是就動了想要窺探其究竟的念頭。

經過數月鍥而不捨的努力，終於搞清楚了，原來中國大陸除了徹底執行嚴格的隔離檢疫（quarantine），還採用了兩種可救新冠肺炎危急患者一命的有效方法：中藥與吸入氫氧混合氣。對於重症患者，甚至會給予注射曾得到新冠病毒感染但已痊癒者的血清抗體。

中藥方面乃是採用了一千八百年前（東漢末年）醫聖張仲景的「清肺排毒湯」中藥處方，凡是得到新冠肺炎的，每人都發給一包包的水煎中藥（免費）。中藥對新冠病毒感染的輕中重危急症，都發揮了很關鍵性的療效。

美國等只採用西方醫療法的國家，是不會認同中藥的。不過台灣中醫藥委員會也有開發出「台灣清冠一號」中藥，且已通過了臨床試驗並將外銷歐美，但是由於台灣新冠感染的病例很少，因此未能有用武之地。

美國對於因新冠肺炎感染引發細胞素風爆（cytokine storm）而瀕臨呼吸衰竭的患者，都一律做氣管內插管並給予氧氣做急救，但經插管急救的死亡率卻高達90%。而大陸某些被指定為新冠肺炎重點救治的醫院，並不是先做插管，而是先行給予吸入水電解氫氧混合氣（2H2+O2）。大陸新冠抗疫領導人鍾南山醫師院士指出，如果單純給新冠肺炎患者吸入氧氣（O2），會使肺部過度氧化，產生更多自由基造成更大的破壞，加重肺纖維化，而氫氣（H2）則是一種還原劑，可矯正過度氧化的弊端，更可以排除掉細胞內過多的酸與自由基代謝物毒素。中國有多家新冠重點救治醫院還達成重症零死亡的紀錄。

由於得到COVID-19感染或施打疫苗後所產生的抗體在2-5個月後就會消失殆盡，抗體一旦消失，人就有可能會受到同一種病毒株的第二度感染，因此施打1-2劑疫苗也並非可一勞永逸的萬靈丹。新冠或其他新種病毒將會永遠與人類共生存在，為了避免受到病毒感染，或感染後不至於演變成重症死亡，就必須採用各種可提升強化免疫力的自然療法，這也是本書的重點之一。

作者在本書所提櫫與病毒和平共存的「救命自然療法」乃是個人二十年西醫重症臨床工作經驗及十年自然療法心得融會貫通的心血結晶。期許可以成為日後人類應對COVID-19乃至其他各種病毒感染的共通準則，既使千、萬年後，仍然持續對維護人類的健康作出貢獻。

新書發表會-COVID-19新冠肺炎救命自然療法 時間: 2021-01-27 14:15-15:15 地點:夢想沙龍（圖／暖暖書屋提供）