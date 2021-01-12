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【2021台北國際書展】數位代言人唐鳳推薦書《數位時代的人權思辨》

聯合新聞網 / 臺灣商務印書館
數位代言人唐鳳手拿推薦書《數位時代的人權思辨》。（圖／台北書展基金會提供）
數位代言人唐鳳手拿推薦書《數位時代的人權思辨》。（圖／台北書展基金會提供）

知名的天才黑客、因為與眾不同，透過閱讀與自學，找到自身與世界的共處之道的唐鳳，今年擔任2021台北國際書展數位代言人，推薦給讀者一本由臺灣商務印書館出版的《數位時代的人權思辨》。

唐鳳的推薦理由：

《數位時代的人權思辨》是一本比較軟的書，很容易讀，沒有什麼技術的成分，在過去的歷史，有一些時刻是人跟新的技術同時互動。

作者把讓技術來配合社會，不是硬要去改變社會的思潮找出來，讓我們可以看到用一種比較人權公益的方式，不會因為新技術出現，大企業及大政府就宰制全部，是適合大家來討論的一本書，容易看到人性的部分。

●擷取自台北書展基金會臉書帳號「@taipeibookfairfoundation」的動態貼文

書名：《數位時代的人權思辨：回溯歷史關鍵，探尋人類與未來科技發展之道》作者： 莉姿．歐榭（Lizzie O’Shea） 出版社：臺灣商務印書館出版時間：2020年08月05日
書名：《數位時代的人權思辨：回溯歷史關鍵，探尋人類與未來科技發展之道》
作者： 莉姿．歐榭（Lizzie O’Shea）
出版社：臺灣商務印書館
出版時間：2020年08月05日

書籍簡介：

當我們談到數位科技，總說要看向明天、放眼未來，然而，這只是讓人更搞不清楚到底該如何前往未來。企業販賣大數據、網路演算法歧視、國家機關掌控原始碼，在數位科技主導一切的時代，我們還有自由嗎？

《數位時代的人權思辨》的作者莉姿．歐榭（Lizzie O’Shea）認為，我們該做的不是憑空想像，而是回頭看──看向歷史。她用駭客的好奇心、史家的論述力，以及律師的精準度，回顧一些充滿革命性、對我們設想未來具關鍵價值的歷史事件及理論，引導讀者自由思考、對應當代或之後可能面對的問題。她以絕妙文筆展現了，當我們陷入科技資本主義掛帥的思維時，向過去學習，反而能看出許多為人權、平等及社會公義去爭取奮鬥的可能性，進而解放不同的數位未來發展選擇。這也是莉姿書中一再強調的：歷史是可用的，歷史是為「未來」而存在。

因此本書為身處新世界的每一個人所寫。不論你是創業者、程式設計師、激進駭客、Facebook使用者，或是對科技沒有好感而拒絕使用新科技的人，都可以從中獲得深刻啟發。瞭解更多臺灣商務印書館出版的《數位時代的人權思辨》


人權 唐鳳 駭客 臺灣商務印書館 台北國際書展

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