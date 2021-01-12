【2021台北國際書展】數位代言人唐鳳推薦書《數位時代的人權思辨》

知名的天才黑客、因為與眾不同，透過閱讀與自學，找到自身與世界的共處之道的唐鳳，今年擔任2021台北國際書展數位代言人，推薦給讀者一本由臺灣商務印書館出版的《數位時代的人權思辨》。

《數位時代的人權思辨》是一本比較軟的書，很容易讀，沒有什麼技術的成分，在過去的歷史，有一些時刻是人跟新的技術同時互動。

作者把讓技術來配合社會，不是硬要去改變社會的思潮找出來，讓我們可以看到用一種比較人權公益的方式，不會因為新技術出現，大企業及大政府就宰制全部，是適合大家來討論的一本書，容易看到人性的部分。

●擷取自台北書展基金會臉書帳號「@taipeibookfairfoundation」的動態貼文。