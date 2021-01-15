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【2021台北國際書展】文學×生活：與韓秀有約

聯合新聞網 / 聯經出版
文學×生活：與韓秀有約（圖／聯經出版提供）
文學×生活：與韓秀有約（圖／聯經出版提供）

書名：《喜歡，是一粒種籽》作者：韓秀 出版社：三民書局 出版時間：2021年1月8日
書名：《喜歡，是一粒種籽》
作者：韓秀
出版社：三民書局
出版時間：2021年1月8日

文／聯經出版行銷部

韓秀為美籍華文作家，熱情於文學，其文章面向寬廣，視野開闊，深度與廣度兼具，多年來閱讀、筆耕不輟，對文學的熱情不曾稍有倦怠。她跌宕起伏 的人生經歷、獨到的美感體會和嚴謹勤奮的寫作態度，讓每一個字都美麗而富有重量。

2021年，韓秀精挑細選、評介各地好書，寫就書介合集《喜歡，是一粒種籽》，為讀者帶來最豐美的文字饗宴。而她的散文集《風景線上那一抹鮮亮的紅》，寫文明，寫藝術，寫自然，道盡人間純淨的友情與親情，甚至是陌生人之間的相互珍惜，信手拈來無不是其筆下的題材。

書名：《風景線上那一抹鮮亮的紅》作者：韓秀 出版社：聯經出版 出版時間：2021年1月
書名：《風景線上那一抹鮮亮的紅》
作者：韓秀
出版社：聯經出版
出版時間：2021年1月

活動現場邀請名作家林黛嫚與本書作者韓秀進行視訊對談，與讀者分享對經典好書的珍愛與感悟，連結自身生命故事與觀點，為讀者帶來最豐美的文字饗宴。






2021台北國際書展新書活動‧新書活動資訊

文學×生活：與韓秀有約

時間｜2021/1/30 (六) 10:30–11:30

地點｜台北世界貿易中心展覽一館1樓【黃沙龍】

主講｜韓秀×林黛嫚

主辦單位｜三民書局

協辦單位｜聯經出版


台北國際書展 聯經出版

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