《朱鷺號》三部曲寫出鴉片戰爭罌粟種植悲歌　農民：「窮到只剩鴉片」  

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文／艾米塔‧葛旭（Amitav Ghosh）

太陽已過了天頂，午後的熱氣中，一層薄霧在花上搖曳。狄蒂拉起紗麗的蓋頭布，把臉遮住，但這是件舊衣服，且不說質料本就蹩腳又稀薄，老棉布也洗成半透明了。褪色的料子讓每樣東西的輪廓都變得模糊，肥滿的罌粟豆莢邊緣彷彿有輪鮮紅光圈。她放慢腳步，看到附近幾塊田裡的作物比她的田裡先成熟。幾家鄰居已切開豆莢，可以看到流出的白色汁液已在收割刀造成的平行切口周圍凝固。出汁的豆莢散發醉人甜香，引來一大片昆蟲，到處是蜜蜂、蚱蜢、黃蜂的嗡嗡聲；其中許多會被黏液黏住，明天汁液變色時，牠們的屍體會跟黑色樹膠混在一起，農夫也樂得讓收穫增添重量。樹膠甚至對蝴蝶也有麻醉作用，牠們拍翅的模式變得迥然不同，好像忘了該怎麼飛。一隻蝴蝶落在凱普翠手上，直到被扔進空中，才肯搇動翅膀。

看到牠迷失在夢裡嗎？狄蒂說：這代表今年收成會很好。說不定我們就能修理屋頂了。

她停下腳步，回頭望去，她家的茅屋在遠處依稀可見：看起來像艘漂浮在罌粟河上的小木筏。

屋頂亟待修理，但現在流行種花，葺草還不容易找。從前一到冬季，就見田裡的麥子結實纍纍，春天收成後，麥稭就可用來修理前一年的損壞。但現在地主老爺強迫所有人種罌粟，大家都沒有多餘的葺草─得去市場向住在遠方村落的人買，花費大到所有人都盡可能把修屋頂的工作往後延。

狄蒂在女兒這個年紀時，情況很不同。那時罌粟是奢侈品，只在阡陌間種個幾叢，田地都用來種植主要冬季作物─小麥、小扁豆和蔬菜。她母親會把一部分罌粟子交給榨油坊，剩下的留著自用，一部分作種，一部分跟肉類和蔬菜一起烹調。豆莢汁液則會過篩，濾掉雜質後曬乾，讓陽光把它變成堅硬的生鴉片。那時節，沒有人想到要做英國工廠生產與包裝的那種濕潤而甜得像糖蜜的熟鴉片，更別說裝船外銷。

從前，農夫會為家人留一點自製鴉片，在生病或慶祝收成與婚禮時使用，其餘的就賣給附近的貴族或巴特那來的東印度公司商人。當年只要幾叢罌粟就足夠應付一家人的需要，還有些多的能出售。沒有人想多種，因為種罌粟太費人工─地要犁上十五遍，然後剩下的土塊得用鋤頭一一敲碎；要搭籬笆和畦堤；買堆肥，時時澆水；這還算好，收成時更有得忙，每顆球莖要逐個切開、滴乾、刮削。如果只種一、兩塊罌粟田，那辛苦還能忍受─既然有小麥、扁豆、蔬菜之類更好更有用的作物，哪個腦袋清楚的人願意多吃好幾倍這種苦頭？但那些美味可口冬季作物的種植面積持續減少，如今工廠對鴉片的需求好像永不饜足。天氣一冷，英國老爺就不准種其他作物：他們會派代表挨家挨戶拜訪農夫，強迫他們收下現金當預付款，簽訂包收合約。根本不可能拒絕他們：只要膽敢說不，他們就把銀子藏在你屋子裡，或從窗口扔進來。你向白人官吏說沒拿錢，或你的指印是偽造的都沒用。他要賺鴉片佣金，怎麼可能放過你。最後的收入充其量也只有三個半銀盧比，剛夠抵銷墊付的開銷罷了。

狄蒂彎腰摘了個罌粟豆莢，湊到鼻前。逐漸乾燥的汁液聞起來像濕稻草，讓人依稀聯想到新換乾草的屋頂在微雨後冒出一股濃郁的泥土香。如果今年收成好，她就要把所有收入用來修屋頂─不然雨水會把殘破的屋頂整個兒淋壞。

●本文摘自聯經出版之《朱鷺號三部曲之一：罌粟海》。

東亞殖民三部曲（左起）《烽火劫》、《煙籠河》以及《罌粟海》。（圖／聯經出版提供）