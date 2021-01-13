【2021台北國際書展】《巷弄裡的台灣味》米食知音難尋？（米苔目篇）

文／范僑芯（佐餐文字）

呱？法國人也愛吃米苔目？

二○一八年冬天，我拖著十八吋的登機箱，從巴黎搭上前往史特拉斯堡的TGV 高鐵，按耐不住興奮。此次行程規劃在聖誕節當天，完全預謀作案，揣著即便是窮遊，也必須到全歐洲堪稱最古老經典的史特拉斯堡的心態，短暫放縱自己。

下車出站之後，隨即迎來的便是小時候聽兒歌，腦袋會出現的景致：雪花隨風飄，花鹿在奔跑，聖誕老公公，駕著美麗雪橇。當然，聖誕老公公跟花鹿都是藝術家造景出來的，但猶原可愛。街道掛滿了聖誕裝飾小燈泡，紛飛的雪片將其遮掩，散發出迷濛光環醉人，很像賣火柴小女孩甜美的幻想。

這一切，不出所料的夢幻與美麗。

然而，浪漫的場景總是會被務實的飢餓刺穿，我迫不及待走到聖誕市集中，當年特意設立的「史特拉斯堡當地餐廳美食區」，其中有一個小攤特別大排長龍，讓我不禁被吸引，入列其中。

菜單上清晰可見一樣明星商品： JOUE DE BOEUF AU PINOT NOIR AVEC SPÄTZLE，前面對略懂法文的阿佐來說當然不是問題，紅酒燉牛頰肉，法式經典的菜色，但後面那個字顯然不是法文，身為亞洲俗的我懵然不知。

我隨波逐流地點了這道菜，卻在迷迷糊糊之中，看見後頭的廚師手持著我似曾相識的工具在製作著SPÄTZLE……等等！那不是，供奉在我們家櫥櫃裡面，我阿婆每次都會用它來做米苔目的篩子嗎？我瞠目結舌地看著廚師將一杓一杓的不明澱粉糊放在上頭，然後擺出和我阿婆如出一轍的架式將澱粉糊篩出細短長的姿態，落入滾水中煮沸撈起。

這是，歐洲版的米苔目嗎？

濕軟的SPÄTZLE配著紅酒燉牛頰肉，滋味甚美，但SPÄTZLE的口感與米苔目全然不同，對於全球美食還不是很熟悉的我，立刻掏出手機，將求知慾發揮極致。原來，SPÄTZLE 是一種用雞蛋、麵粉、鹽簡單混合而成的麵食，常見於德國，而位處於德法交界的阿爾薩斯地區自然也承襲這樣的飲食習慣。SPÄTZLE在維基百科的中文頁面寫作成「德國麵疙瘩」，但我總覺得如果翻譯成「德國麵苔目」，對台灣人來說也許更加信雅達。

後來，我閒逛樹間小店，看著無數製作SPÄTZLE 的工具，這才終於體會，蕭亞軒那首「最熟悉的陌生人」心境究竟是如何了。

米苔目vs粉條之戰

這場戰役並不是突如其來，而是緣起於一場米苔目的內戰。

鄉民總是燃起爭端的挑事者。某天知名論壇PTT上出現一篇名為「看到鹹的米苔目有點驚訝」的民族分裂文，甜鹹兩派的米苔目擁護者就開始大肆宣揚自家門派的優點，以便抨擊瓦解對立方的軍團。

不過這個問題對阿佐這個客家子弟來說簡直是一塊小蛋糕，畢竟客家人出餐邏輯總是萬種風情，例如湯圓我們有鹹的，四神湯我們有甜的，即便兩者口味互為相反，還是意外能通，所以對於米苔目究竟該吃鹹的好還是甜的好，這種小孩子才做的選擇，客家人阿佐不予以理會，因為我全都要，唯盼憑藉著love and peace 兩大基本元素，希望大家停止戰火。

不料，多位兄台與姑娘卻在此時自以為是地跳出來說：「甜的是粉條啦！不是米苔目，連這都搞不懂。」或是「米苔目跟粉條明明就一樣」之類的話語，瞬間重燃戰火。

口味喜好能因人而異，得過且過，但這般訛傳，可不能縱容。

早期台灣農業社會因種植在來米居多，故此以在來米為基礎上發展出的米食眾多，像是蘿蔔糕、碗糕、粄條、米粉等等，米苔目當然不免俗地列居其中。根據耆老口述，傳統製作米苔目時，必須先將在來米泡水後磨製成漿，再脫水取得乾燥米穀粉，接著將部分米穀粉加熱熟化，成為稍帶黏性的米糰，與剩餘的米穀粉調配成濃稠米漿，放在特製篩板，或是家庭剉簽板的背面，手推成條狀落入沸騰的水煮熟，再撈出使其涼透。但因為在來米屬於秈稻，雖然自帶的米香濃郁，卻有直鏈澱粉結構過多的缺憾，使得質地鬆散，不彈韌。

反觀粉條，顧名思義，多種雜糧粉所製，常見的有地瓜粉、綠豆粉、馬鈴薯澱粉、樹薯粉等等，根據不同的口感需求調配而製，成品透亮，且Q彈程度簡直東京甩尾米苔目整條街都還不會斷。

不過值得注意的是，有許多家庭，會在製作米苔目的配方中，著意添加番薯粉或太白粉這類具有較多支鏈澱粉的雜糧粉，來補足口感上的不足。

但這並不意味著米苔目與粉條可以畫上等號，畢竟無論在香氣或外觀上，兩者根本就是截然不同的產物。

我依然比較喜歡米苔目那種，令人沉浸在稻香中，回到最初美好的感動。

題外話，阿佐從小就跟著長輩說客家話，我們稱米苔目為「米篩目」，仔細回想米苔目的製作過程，也許客語中的米篩目這個詞，更加保存了原屬涵意。

「米米」之音，「飯飯」之輩

這小吃章節最後一篇選定台灣經典米食中的米苔目作為結尾，是有原因的。

無論是早期原住民所栽種的山地陸稻，或是明末清初才被引進來台的秈稻與糯稻，甚至是日治時期才培育出來，我們目前日常最頻繁食用的梗稻蓬萊米，無疑都將台灣打造成以米食文化為基礎的社會。

在台灣，大家都受過米的照拂，人人都是「米米」之音、「飯飯」之輩。

不過，隨著國民政府來台後，外省文化的帶入，以及中美合作下的麵食推廣，加上西方飲食文化的影響，我們的飲食習慣逐漸改變，食米糧漸漸減少，也讓各形各色的普遍傳統米食，漸漸變成罕見的特殊「古早味」，甚至失傳。

身為客家米食大本營成員之一的阿佐，自然不樂見這種情況發生。

也許礙於口感差異，又或許傳統米食箝制於過於窠臼的印象，使得年輕人不感興趣，但我仍然相信，必須不斷致力推廣米食文化，例如客庄旅遊必推的客家菜包、新竹名產米粉以及研發創新更多米製新品，例如農委會不斷推廣的米麵包、乖乖近年新品關山米乖乖餅乾等等，這些都是能夠保存傳統美味又極具潛力的發展方向。

近年來，餐飲界開始越發強調本土物產，我亦期待在這種風氣的催化之下，各派頂尖廚師能夠重提台灣的米食文化，再次喚起台灣人對米食的熱愛與尊重。

●本文摘自時報出版之《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》。