2021台北國際書展特邀唐鳳、林予晞代言 共享樂讀好時光！

睽違700多天，2021年第29屆台北國際書展即將於2021年1月26日至31日止於世貿一館盛大開展。為了迎接嶄新的一屆，2021台北國際書展祭出史上首創的百元「TiBE購書抵用券」，進而力邀全民成為2021書展主角，於全新規劃「書展共讀之夜」Open Mind一起撼動週五熱情夜；孩子們還可在全新「故事森林主題館」沈浸在與妖怪互動體驗的樂趣中。今年書展更特邀數位代言人唐鳳、知性代言人林于晞，連袂為書展拍攝廣告片，在閱讀現實與幻境交織中，帶領大家開啟一頁又一頁無窮盡的想像力，共享「樂讀好時光」。

2021台北國際書展由文化部主辦、台北書展基金會承辦、臺北市政府、新北市政府、基隆市政府協辦，1月26日至31日於世貿一館一、二樓熱鬧登場。2021書展採實體書展、線上書展並進，展開全新規劃，全面給所有讀者閱讀新享受。

閱讀，是我的單人遊樂園！ 唐鳳及林予晞共同代言2021台北國際書展

「閱讀，是我的單人遊樂園！」2021台北國際書展，將於1月26日至31日舉行，邀請唐鳳與演員林予晞共同代言拍攝書展廣告片。在閱讀現實與幻境交織中，數位代言人唐鳳，以電波特效現身，穿越宇宙、腦洞大開、與ET手指相觸，再化身為《愛麗絲夢遊仙境》拿出懷錶的兔子，在魔幻時空品一杯唐鳳式的英式下午茶；林予晞則潛入海中，展開一段書海尋寶冒險記，在面對困境時，在字裡行間尋找到力量，成為一位勇敢無畏的戰士，2021台北國際書展，為您開啟一個接一個無窮想像力的單人遊樂園，歡迎全台讀者跟著一起翻頁再翻頁，共享「樂讀好時光」

（組圖／擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片）

（組圖／擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片）

書展虛實整合 數位與實體雙代言

2021台北國際書展以「虛實整合」方式，提供更多元豐富的閱讀體驗，規劃線上書展、實體書展同時並進，邀來政委唐鳳，擔綱書展數位代言人，並再續前緣，邀請2020年曾為書展閱讀大使的創作型演員林予晞，兩人共同攜手推廣閱讀。第二度代言台北國際書展，在2020年的特別經歷之後，林予晞說：「很開心可以跟大家一起重新出發」。2021年書展首度推出雙代言人，知名的天才黑客松、因為從小與眾不同，透過閱讀與自學，找到自身與世界的共處之道的唐鳳，與動靜皆宜，兼具攝影師、作家、電競遊戲選手的林予晞，在氣質與優雅的背後，她們都是不設限、多面性、跨界、並擁有童心及幽默感的非典型人物，同時也都極度的熱愛閱讀。

林予晞的「涅槃境界」 唐鳳的幽默對答

因書展結緣的兩人相見時，林予晞剛拍攝完於書海中尋覓寶藏的場景，笑說因為不習慣戴潛水鏡緊貼臉部，讓她一度到了「涅槃境界」，拿下面鏡後還發現自己臉上多長出了兩條鬍子；正準備戴上增幅帽，發射腦波與宇宙溝通的唐鳳，在被詢問是否有不適時回應說：「我非常輕鬆，比起戴著潛水面鏡來講。」喜愛閱讀的兩人展現出個性質地裡的溫潤及幽默感，不時帶給周圍的人笑聲，也渾然天成的傳遞了書展「樂讀好時光」所帶來穩定人心的能量。

同時，無巧不成書的，2020年唐鳳與林予晞皆有代表作出爐，拜讀彼此作品後，林予晞對於先出日文版再翻譯成中文《唐鳳：我所看待的自由與未來》充滿敬意，特別是唐鳳將自己的智慧財產權及肖像權都公開捐出，覺得很了不起，唐鳳輕鬆的笑答：「基本上就是一個人死了70年以後的概念。」唐鳳也好奇《遊目 Nomadic Eyes》攝影文集的內容，林予晞說所有照片都是自己處理，因為拍出來的照片自己沖洗的話，中間不會有任何懷疑。

（圖／擷取自「財團法人台北書展基金會」的YouTube 影片）

唐鳳：另類閱讀 睡前吸收法

林予晞：閱讀是向生命大海投擲瓶中信

很多人對於唐鳳睡前看書，睡覺時即可吸收知識的另類閱讀法覺得相當神奇，唐鳳說，不是每次都能成功，類似像傳真機掃描文件，然後就在那邊撥號的過程吸收也是需要耗掉8小時，只是當時就是在睡覺，在夢境中學習，重點就是早上要睡到自然醒，讀這些書籍候腦袋不要發出聲音，不要去判斷它，是從作者的角度來看完整本書，讀知識性的東西需要比較有效率，但是若讀小說唐鳳就會享受跟它對話的樂趣，並想像各種畫面。

林予晞說閱讀就像在生命的大海投擲瓶中信，書寫也是這樣，在茫茫大海中有緣撿到那個瓶子打開來看，有時候不一定是個偉大的作家，可能只是出過一本書的小作家也好，那個緣分也是很動人的。

2021書展閱讀代言人：唐鳳、林予晞 完整30秒宣傳短片

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