【udn閱讀‧愛書任務】推薦書展年度好書，送百張免費書展門票
「udn讀書吧‧選書小組」將不定期根據新聞時事、流行話題為讀者精選最即時的重點書單，包含最新出版、暢銷排行榜以及限時折扣電子書，盡在「udn閱讀頻道」。
#台北國際書展 #主題國 #韓國 #pickme #抽書展門票
2021台北國際書展即將強勢回歸！ 2020年因受新冠肺炎疫情影響，台北國際書展經歷了28年首次遇延期後又停辦實體書展的打擊，5月時書展基金會緊急應變將今年書展改為線上書展，以6個主題展、710部閱讀推廣影片、1500本年度重點書籍推薦，不僅提供民眾不同以往的閱讀體驗，也讓今年的電子書借閱與銷售表現亮眼，更重要的是讓「#閱讀不停息」不只是口號，閱讀能量得以持續一整年！
一個人讀書是「閱讀」
一群人共享讀書趣才是「樂讀」
2021年第29屆台北國際書展將以嶄新的面貌與好久不見、引頸期盼的出版社及讀者重聚！今年主題國延續去年扼腕沒辦成的「韓國」於2021年1月26日至1月31日的臺北世貿一館一、二樓H區盛大舉行。
為了迎接這場出版年度盛會， udn 閱讀頻道與台北書展基金會再次攜手合作，推行第二屆愛書任務「挑選一本樂讀好書！」，完成任務即可抽獎。
歡迎讀者邀請愛書朋友與我們分享閱讀喜好，告訴我們你今年最想閱讀，或者你特別感興趣的是哪一本書展大獎首獎/金蝶獎得獎好書？送出百張書展門票！
與我一起享受樂讀時光，迎接2021台北國際書展吧！
「第14屆2021台北國際書展大獎」得獎名單：
⭐『小說獎』首獎
PAM PAM LIU／《瘋人院之旅》（慢工文化事業有限公司）
黃春明／《秀琴，這個愛笑的女孩》（聯合文學出版社股份有限公司）
⭐『非小說獎』首獎
蘇曉康／《鬼推磨：中國魔幻三十年（1989-2019）》（印刻文學生活雜誌出版股份有限公司）
⭐『兒童及青少年獎』首獎
林廉恩／《HOME》（也是文創有限公司／巴巴文化）
游珮芸、周見信／《來自清水的孩子1愛讀冊的少年、來自清水的孩子2綠島十年》（慢工文化事業有限公司）
⭐『編輯獎』首獎
李雪莉／《烈火黑潮：城市戰地裡的香港人》（財團法人報導者文化基金會 ）
「第17屆2021金蝶獎_臺灣出版設計大獎」金銀銅獎名單：
金獎 夏宇、洪伊奇《脊椎之軸》（不在場工作室）
銀獎 郭一樵《剪花活：剪紙合作社－台灣剪紙的實驗田野》（吳耿禎）
銅獎 陳冠儒《百代之過客》（飛柏創意股份有限公司）
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