【udn閱讀‧愛書任務】推薦書展年度好書，送百張免費書展門票

#台北國際書展 #主題國 #韓國 #pickme #抽書展門票

2021台北國際書展即將強勢回歸！ 2020年因受新冠肺炎疫情影響，台北國際書展經歷了28年首次遇延期後又停辦實體書展的打擊，5月時書展基金會緊急應變將今年書展改為線上書展，以6個主題展、710部閱讀推廣影片、1500本年度重點書籍推薦，不僅提供民眾不同以往的閱讀體驗，也讓今年的電子書借閱與銷售表現亮眼，更重要的是讓「#閱讀不停息」不只是口號，閱讀能量得以持續一整年！

一個人讀書是「閱讀」

一群人共享讀書趣才是「樂讀」

2021年第29屆台北國際書展將以嶄新的面貌與好久不見、引頸期盼的出版社及讀者重聚！今年主題國延續去年扼腕沒辦成的「韓國」於2021年1月26日至1月31日的臺北世貿一館一、二樓H區盛大舉行。

為了迎接這場出版年度盛會， udn 閱讀頻道與台北書展基金會再次攜手合作，推行第二屆愛書任務「挑選一本樂讀好書！」，完成任務即可抽獎。

歡迎讀者邀請愛書朋友與我們分享閱讀喜好，告訴我們你今年最想閱讀，或者你特別感興趣的是哪一本書展大獎首獎/金蝶獎得獎好書？送出百張書展門票！

與我一起享受樂讀時光，迎接2021台北國際書展吧！

書展大獎首獎與金蝶獎得獎書的展示區書區。（圖／台北書展基金會 提供）

「第14屆2021台北國際書展大獎」得獎名單：

⭐『小說獎』首獎

PAM PAM LIU／《瘋人院之旅》（慢工文化事業有限公司）

黃春明／《秀琴，這個愛笑的女孩》（聯合文學出版社股份有限公司）

郭強生／《尋琴者》（木馬文化事業有限公司）

⭐『非小說獎』首獎

陳沛珛／《暫時先這樣》（大辣出版股份有限公司）

韓麗珠／《黑日》（衛城出版/遠足文化）

蘇曉康／《鬼推磨：中國魔幻三十年（1989-2019）》（印刻文學生活雜誌出版股份有限公司）

⭐『兒童及青少年獎』首獎

邱承宗／《翠鳥》（親子天下股份有限公司）

林廉恩／《HOME》（也是文創有限公司／巴巴文化）

游珮芸、周見信／《來自清水的孩子1愛讀冊的少年、來自清水的孩子2綠島十年》（慢工文化事業有限公司）

⭐『編輯獎』首獎

李雪莉／《烈火黑潮：城市戰地裡的香港人》（財團法人報導者文化基金會 ）

「第17屆2021金蝶獎_臺灣出版設計大獎」金銀銅獎名單：

金獎 夏宇、洪伊奇《脊椎之軸》（不在場工作室）

銀獎 郭一樵《剪花活：剪紙合作社－台灣剪紙的實驗田野》（吳耿禎）

銅獎 陳冠儒《百代之過客》（飛柏創意股份有限公司）

2021金蝶獎入選書單。（圖／台北書展基金會提供）

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