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【閱讀沙龍Online】#28 笭菁都市傳說系列大結局秘辛大公開！

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：華文靈異天后笭菁

播出日期：2020年6月11日 12:30

推薦好書：都市傳說》系列

(內含影片及幕後花絮照)

請問作者最喜歡在那裡跟大家見面呢？因為在台北國際書展買了5本書，竟讓一個畢業不久的女孩，搖身一變為連出25本靈異小說的天后？2020台北國際書展閱讀沙龍Online，熱播28天，重量級完結篇請關注https://tibeonline.tw/，影片也將同步放在youtube頻道，隨時歡迎回顧精彩內容。

（推薦閱讀：華文靈異天后笭菁所有作品，一次瀏覽

本集內容揭露華文靈異天后笭菁兩個創作時期的黑歷史，為什麼人比鬼可怕？從「鄉野異談」，到現代的「都市傳說」，鬼故事好看之處，就是因為每個人都知道自己也有黑暗的一面。

書名：《都市傳說第二部12（完結篇）：禁后》、《11：八尺大人》、《10：瘦長人》作者：笭菁出版社：奇幻基地／城邦文化
書名：《都市傳說第二部12（完結篇）：禁后》《11：八尺大人》《10：瘦長人》
作者：笭菁
出版社：奇幻基地／城邦文化

雖然擅長寫靈異小說，但笭菁可是不敢看恐怖電影，玩恐怖遊戲需要關掉音效的，愛出門、喜歡烘培，根本是位開朗少女。鼓勵大家平常心看待疫情，遵守防疫指令，相信冷靜及理智可以戰勝恐慌，宅屬性只有0.1%的笭菁，打破創作者的刻板印象，種種反差，也展現出個人魅力，笭菁也透露即將寫出新的故事，並與讀者相約2021台北國際書展見面喔！

歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」

活動網址：http://tibeonline.tw./

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：

udn 閱讀頻道28則線上閱讀沙龍一次看▼2020台北國際書展▼

本次座談完整版影片


台北國際書展 笭菁 都市傳說 靈異 疫情

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