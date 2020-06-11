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【閱讀沙龍Online】#28 笭菁都市傳說系列大結局秘辛大公開！
推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景
播出日期：2020年6月11日 12:30
(內含影片及幕後花絮照)
請問作者最喜歡在那裡跟大家見面呢？因為在台北國際書展買了5本書，竟讓一個畢業不久的女孩，搖身一變為連出25本靈異小說的天后？2020台北國際書展閱讀沙龍Online，熱播28天，重量級完結篇請關注https://tibeonline.tw/，影片也將同步放在youtube頻道，隨時歡迎回顧精彩內容。
本集內容揭露華文靈異天后笭菁兩個創作時期的黑歷史，為什麼人比鬼可怕？從「鄉野異談」，到現代的「都市傳說」，鬼故事好看之處，就是因為每個人都知道自己也有黑暗的一面。
雖然擅長寫靈異小說，但笭菁可是不敢看恐怖電影，玩恐怖遊戲需要關掉音效的，愛出門、喜歡烘培，根本是位開朗少女。鼓勵大家平常心看待疫情，遵守防疫指令，相信冷靜及理智可以戰勝恐慌，宅屬性只有0.1%的笭菁，打破創作者的刻板印象，種種反差，也展現出個人魅力，笭菁也透露即將寫出新的故事，並與讀者相約2021台北國際書展見面喔！
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