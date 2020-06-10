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【閱讀沙龍Online】#27 親職教育專家羅寶鴻談《安定教養學》

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：親職教育專家羅寶鴻

播出日期：2020年6月10日 12:30

推薦好書：《安定教養學》

(內含影片及幕後花絮照)

書名：《安定教養學》作者：羅寶鴻出版社：親子天下出版時間：2020年1月15日
書名：《安定教養學》
作者：羅寶鴻
出版社：親子天下
出版時間：2020年1月15日

酷似郭富城的高顏質，讓羅寶鴻一出場，就擁有閃亮巨星般的魅力。錄影前，羅寶鴻細說當年，原來打算往演藝圈發展，在美國就學期間，曾擔任香港電台TVB的電節目主持人，負責接待天王劉德華、梁朝偉及張學友等超級大咖，後來因為興趣走向幼兒教育，讓羅寶鴻也搖身一變，成為今日的教養專家。想知道更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。

羅寶鴻具有明星般的氣質，節目開場就活潑輕鬆的以廣東話向大家問好，父親為香港人，母親是台灣人的他，已擁有20多年的幼兒教育經驗，他提出教養金三角，包括結合了「蒙特梭利教育」、「阿德勒正向教養」及「薩提爾」理論，出版新書《羅寶鴻的安定教養學》。

談到疫情期間，很多家長跟小孩都在家裡做「困獸之鬥」，羅寶鴻指出，在此環境之下，若是大人無法讓情緒穩定下來，孩子會有被打罵的情形，因此提出「安定教養學」，要把教養做好，首先要安定自己。

現在社會轉速很快，羅寶鴻指出過往父母給我們的打罵、命令、處罰、威脅及恐嚇的方式，是否還能奏效呢？羅寶鴻認為，沿用傳統教育方式，短期是會有效果的，但是當孩子漸漸長大，就會越來越失效，他提出阿德勒心理學說，若希望小孩長大後成為正向的孩子，就要讓孩子保有「歸屬感」及「價值感」覺得自己是值得被愛的。因此正向的語言，就是首要工具。

從如何疫情期間如何讓孩子戴口罩舉例，羅寶鴻以表演的方式表現了家長可能使用負向的語言，包括命令句、否定句、質問句及威脅句等，希望能改以肯定句、鼓勵句、關懷句及禮貌句等。

羅寶鴻更於此片中，教導家長如何欣賞自己，找回內心的光明，如何在每日找回平衡，才能夠跟孩子有更全面的對話及關係，「各位爸爸媽媽，你有看到每天如此努力在帶孩子嗎？你有看到自己給孩子如此多的愛嗎？如此努力的父母值得欣賞嗎？」果然是暖心級數百分百啊！

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活動網址：http://tibeonline.tw./


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台北國際書展 疫情 香港 台灣人 親子教養

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