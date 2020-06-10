【閱讀沙龍Online】#26 章致綱：主廚也想知道的美味密技

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主講人：廚藝科學家章致綱 播出日期：2020年6月9日 12:30 推薦好書：《主廚也想知道的美味密技：4大工法、22堂實戰課程、40道應用食譜，烹調祕訣都在科學中》 (內含影片及幕後花絮照)

書名：《主廚也想知道的美味密技：4大工法、22堂實戰課程、40道應用食譜，烹調祕訣都在科學中》作者： 章致綱出版社：臺灣商務印書館出版時間：2020年4月1日

防疫期間，是學燒菜跟煮飯的好時機？閱讀沙龍Online播出迄今，越來越色香味俱全，廚藝科學家章致綱，建議大家學廚藝而不是才藝，學廚藝不僅會越來越好，且每天肚子餓時，就是上帝提醒你三次。想知道更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。

廚藝科學家章致綱不僅用科學的方式輕鬆解決廚房百般問題，還會用「蔥薑蒜」妙喻人生。結婚前就是「蔥」動，結了婚於是「薑」就，無法將就的話，就只好「蒜」了。

學材料的背景為甚麼要去學廚藝呢？到底怎麼讓功力加起來1000年的30多位大廚佩服，就是用科學的方式去解決廚房問題的魅力。章致綱以四大工法「殺青」、「快速熟成」、「梅納反應」、「焦糖反應」並舉例如何燒芥藍菜、萬用牛腱、水餃、煮飯及雞胸肉等，帶來新手也可以減少錯誤的秘訣。

至於上班族善用馬克杯、微波爐，還在辦公室自行生成使用焦糖來使用呢。

疫情的時候，也要特別注意衛生，章致綱可是隨身都攜帶肥皂及善用野狼「125」原則，來選PP寶特瓶，鼓勵防疫期間把人生所有權放在自己手裡，其實不難，學做菜就是最好的開始。

（圖／台北書展基金會 提供）

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