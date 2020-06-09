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【閱讀沙龍Online】#25 思索德國，為何從法蘭克福開始？蔡慶樺V.S陳中芷

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：作家蔡慶樺+歷史教師深根盟成員陳中芷

播出日期：2020年6月8日 12:30

推薦好書：《美茵河畔思索德國──從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》

(內含影片及幕後花絮照)

書名：《美茵河畔思索德國：從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》作者：蔡慶樺出版社：春山出版／時報出版時間：2019年1月25日
書名：《美茵河畔思索德國：從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》
作者：蔡慶樺
出版社：春山出版／時報
出版時間：2019年1月25日

在台灣，有很多「德國控」！2019年台北國際書展以德國主題國，創下輝煌紀錄，周六一天吸引了16萬人次進場參觀，曾在德國就讀歷史教師深根盟成員陳中芷、曾在德國從事外交工作的蔡慶樺，因書展大獎系列牽線，在「閱讀沙龍Online」展開精彩暢談。蔡慶樺除了為《美茵河畔思索德國》解秘：為何思索德國，要從法蘭克福開始，想從台灣人的角度，更了解德國，一定要來聽聽這場講座。想知道更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。

今年蔡慶樺以《美茵河畔思索德國──從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》拿下書展大獎非小說獎首獎。在參加對談前，他刻意再讀了一次《美茵河畔思索德國》。他說當初會寫這本書，是因為市場上找不到自己想讀的議題，只好自己寫一本。「能寫出自己再怎麼讀都讀不膩的書，絶對是自己的最愛。」

蔡慶樺說，因為工作關係，他在德國生活，看了很多不一樣的人事物。只要細心觀察，就會在書中發現他在法蘭克福生活五年半的足跡。也因為出了這本關於德國的書，很多人問他，從德國返台，一定對台灣有不同見解。他卻沒有答案，他覺得自己的生命經驗和大家差不多，只是他閱讀的興趣是用德文寫作，台灣有自己的道路，應該自己找答案，德國的歷史發展道路和台灣不同，無法照單全收。

蔡慶樺指出，寫作一開始，在法蘭克福接觸了許多勾起他好奇心的人事物，觸動他的創作。「我的寫作對象、寫作內容，也可能是我閱讀的對象。」像書中提到的檢察官弗里茲．鮑爾，是蔡慶樺有一次造訪猶太博物館，看了鮑爾的展覽，才發現這個人的精彩一生，也從他身上看到整個德國轉型正義的問題。另外，蔡慶樺也喜歡看六0年代法蘭克福文人的生命故事，甚至學運，在書中也著墨不少。

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

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德國 法蘭克福 台北國際書展 鮑爾

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