【閱讀沙龍Online】#24 歡迎妖怪出沒：不只給孩子看的妖怪繪本

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主講人：東大兒文所所長游珮芸 播出日期：2020年6月7日 12:30 推薦好書：《妖怪交通安全》、《妖怪旅行團》、《妖怪遊樂園》和《妖怪美術館》 (內含影片及幕後花絮照)

書名：《妖怪旅行團》作者／繪者：廣瀨克也（ひろせかつや）翻譯：游珮芸出版社：青林出版時間：2019年10月3日

大家覺得為什麼會有妖怪呢？在台灣有些老人家會說，去山上走一走，結果被「魔神仔」給牽走了！「閱讀沙龍Online」邀請國立台東大學兒童文學研究所所長游珮芸，帶領讀者探索妖怪的傳說，並介紹日本插畫家廣瀨克也四本跟妖怪有關的繪本，更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。

近年來妖怪研究火紅，游珮芸說，妖怪其實是人類古老的集體幻想，一種想像力的大集合，例如面對黑暗中不知名的一些恐懼，到森林裡面走路時，突然覺得後頭有什麼東西跟著，或是看到打雷、海嘯、颱風、龍捲風的現象，對大自然的奇異產生恐懼，想像動物修煉成精等。

書名：《妖怪遊樂園》作者／繪者：廣瀨克也（ひろせかつや）翻譯：游珮芸出版社：青林出版時間：2019年11月26日

日本的妖怪許多也是源自於《山海經》，游珮芸說，日本妖怪受到印度佛教影響，有所謂的萬物有靈，因此妖怪有各種生活中的物品的形體，有奇特的人形、動物形、放了很久沒用的油紙家傘、燈籠也都是人們對於妖怪形體的想像起源！聽起來是不是很玄妙呢？

日本的妖怪比較特別的地方在哪裡？不只有古老妖怪，還述說4、50年前的都市傳說，讓裂嘴女當車掌小姐，司機先生則是苦笑妖，請跟著《妖怪交通安全》、《妖怪旅行團》、《妖怪遊樂園》和《妖怪美術館》四冊，大人小孩都適合讀的繪本系列，和游珮芸老師一起來探索繪畫中的小玄機吧！

（圖／台北書展基金會 提供）

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