【閱讀沙龍Online】#24 歡迎妖怪出沒：不只給孩子看的妖怪繪本
推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景
主講人：東大兒文所所長游珮芸
播出日期：2020年6月7日 12:30
推薦好書：《妖怪交通安全》、《妖怪旅行團》、《妖怪遊樂園》和《妖怪美術館》
(內含影片及幕後花絮照)
大家覺得為什麼會有妖怪呢？在台灣有些老人家會說，去山上走一走，結果被「魔神仔」給牽走了！「閱讀沙龍Online」邀請國立台東大學兒童文學研究所所長游珮芸，帶領讀者探索妖怪的傳說，並介紹日本插畫家廣瀨克也四本跟妖怪有關的繪本，更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。
近年來妖怪研究火紅，游珮芸說，妖怪其實是人類古老的集體幻想，一種想像力的大集合，例如面對黑暗中不知名的一些恐懼，到森林裡面走路時，突然覺得後頭有什麼東西跟著，或是看到打雷、海嘯、颱風、龍捲風的現象，對大自然的奇異產生恐懼，想像動物修煉成精等。
日本的妖怪許多也是源自於《山海經》，游珮芸說，日本妖怪受到印度佛教影響，有所謂的萬物有靈，因此妖怪有各種生活中的物品的形體，有奇特的人形、動物形、放了很久沒用的油紙家傘、燈籠也都是人們對於妖怪形體的想像起源！聽起來是不是很玄妙呢？
日本的妖怪比較特別的地方在哪裡？不只有古老妖怪，還述說4、50年前的都市傳說，讓裂嘴女當車掌小姐，司機先生則是苦笑妖，請跟著《妖怪交通安全》、《妖怪旅行團》、《妖怪遊樂園》和《妖怪美術館》四冊，大人小孩都適合讀的繪本系列，和游珮芸老師一起來探索繪畫中的小玄機吧！
歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」
2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：
一次看更多▼TiBE精選影片▼
本次座談完整版影片
近期閱讀沙龍Online節目表：
（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言