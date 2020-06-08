【閱讀沙龍Online】#23 從尋找台灣味，到尋找台灣

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

書名：《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》作者：地理角團隊出版社：讀書共和國／左岸文化出版時間：2020年5月5日

在開錄之前就已經內心翻騰、腦袋有很多話想說的洪伯邑老師，帶著四位台大學生的研究來和大家見面，他們是「地理角」團隊。洪老師的活力、能量跟綜藝感完全很適合做Youtuber 啊，難怪不斷地被同學們推坑，一直被同學們拱唱歌！

「地理角」團隊也帶來了非常可愛的「角蝠」跟大家見面，跟讀者們分享牠的故事，還有因為疫情所受到的委屈以及誤會！

這次地理角團隊要跟大家分享的，是關於找尋「台灣味」的故事。你習以為常的台灣味，真的是來自於台灣嗎？從「邊界」及「移動」的主題，四個同學分別分享了關於他們自己田野的故事。有原住民種咖啡的故事、台灣茶和越南茶的故事、在馬來西亞的燕窩、還有高山農業的水果們。

現在，就來跟地理角團隊們一起找尋台灣味吧！

（圖／台北書展基金會 提供）

（圖／台北書展基金會 提供）

歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」

活動網址：http://tibeonline.tw./

2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：

一次看更多▼TiBE精選影片▼

本次座談完整版影片

近期閱讀沙龍Online節目表：

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）