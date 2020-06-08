【閱讀沙龍Online】#23 從尋找台灣味，到尋找台灣
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主講人：主編洪伯邑(台大地理系)+作者練聿修、張宇忻、蕭彗岑、郭育安
播出日期：2020年6月6日 12:30
(內含影片及幕後花絮照)
在開錄之前就已經內心翻騰、腦袋有很多話想說的洪伯邑老師，帶著四位台大學生的研究來和大家見面，他們是「地理角」團隊。洪老師的活力、能量跟綜藝感完全很適合做Youtuber 啊，難怪不斷地被同學們推坑，一直被同學們拱唱歌！
「地理角」團隊也帶來了非常可愛的「角蝠」跟大家見面，跟讀者們分享牠的故事，還有因為疫情所受到的委屈以及誤會！
這次地理角團隊要跟大家分享的，是關於找尋「台灣味」的故事。你習以為常的台灣味，真的是來自於台灣嗎？從「邊界」及「移動」的主題，四個同學分別分享了關於他們自己田野的故事。有原住民種咖啡的故事、台灣茶和越南茶的故事、在馬來西亞的燕窩、還有高山農業的水果們。
現在，就來跟地理角團隊們一起找尋台灣味吧！
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