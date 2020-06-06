【閱讀沙龍Online】#22 給音樂人更給所有人！焦元溥談《遊藝黑白》出版故事

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主講人：樂評人焦元溥 播出日期：2020年6月5日 12:30 推薦好書：《遊藝黑白》系列，共4冊 (內含影片及幕後花絮照)

書名：遊藝黑白：世界鋼琴家訪問錄一The Colors between Black and White作者：焦元溥出版社：聯經出版出版時間：2019年9月11日

了解音樂有沒有捷徑？型男樂評人焦元溥日前出了一套四大冊的大部頭書，集結他十幾年來採訪音樂家的第一手訪談、軼事，甚至八卦，多達108萬字，書中有許多趣事彩蛋，只有他知道這些「哏」散布在哪裡。他奉勸讀者最好從第一本的第一篇從頭看到尾，而且多看幾遍，才能從中體會精彩在何處。

《遊藝黑白》是焦元溥最新作品，2007年版本收錄55位鋼琴家，52萬字以上。新版本由55位鋼琴家變108位，52萬字精簡為44萬字，再往上加64萬字，所以這是一本收錄108位鋼琴家，總字數高達108萬字的作品，都是音樂家第一手訪談。不只可以當工具書，用來搜尋鋼琴家的生平事蹟或作為選購唱片的參考，按書籍章節順序讀下去，還能體會作者精心安排的鋪哽，是非常有趣的閱讀驚艷，這也是焦元溥最建議的讀法。

書名：《遊藝黑白》系列，共四冊。作者：焦元溥出版社：聯經出版出版時間：2019年9月11日

「很多音樂家的奇遇，有趣得像武俠小說！」焦元溥說，一位拿過多次國際大賽、身高190公分大漢級鋼琴家，一次在大庭廣眾下，被一位聽眾以幾近刁難式指責，甚至衝上台示範的粗魯行為冒犯，但看他後來彈起琴來輕鬆得毫不費力，頗能掌握到舉重若輕的彈法，很難想像他就是向當初讓他難堪的聽眾老太太身上學來的。這就是張良和黃石老人的故事。

遇到疫情，焦元溥自嘲愈來愈務實，也很享受這段時光，除了終於有時間把房間和晝櫃打掃得一塵不染，心情超high！為了支持喜歡的餐廳，自己外食反而變多了。焦元溥說，消費就是一種力量，如果喜歡閱讀，有支持的作家，不妨買他的書送人，一起共體時艱吧！

（圖／台北書展基金會 提供）

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