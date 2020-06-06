快訊

高雄罷免投票監看傳聞不斷 支援警力已進駐高雄

杜魯多出席反歧視活動 單膝跪地8分46秒表支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【閱讀沙龍Online】#22 給音樂人更給所有人！焦元溥談《遊藝黑白》出版故事

聯合新聞網 / 台北國際書展

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：樂評人焦元溥

播出日期：2020年6月5日 12:30

推薦好書：《遊藝黑白》系列，共4冊

(內含影片及幕後花絮照)

書名：遊藝黑白：世界鋼琴家訪問錄一The Colors between Black and White作者：焦元溥出版社：聯經出版出版時間：2019年9月11日
書名：遊藝黑白：世界鋼琴家訪問錄一The Colors between Black and White
作者：焦元溥
出版社：聯經出版
出版時間：2019年9月11日

了解音樂有沒有捷徑？型男樂評人焦元溥日前出了一套四大冊的大部頭書，集結他十幾年來採訪音樂家的第一手訪談、軼事，甚至八卦，多達108萬字，書中有許多趣事彩蛋，只有他知道這些「哏」散布在哪裡。他奉勸讀者最好從第一本的第一篇從頭看到尾，而且多看幾遍，才能從中體會精彩在何處。

《遊藝黑白》是焦元溥最新作品，2007年版本收錄55位鋼琴家，52萬字以上。新版本由55位鋼琴家變108位，52萬字精簡為44萬字，再往上加64萬字，所以這是一本收錄108位鋼琴家，總字數高達108萬字的作品，都是音樂家第一手訪談。不只可以當工具書，用來搜尋鋼琴家的生平事蹟或作為選購唱片的參考，按書籍章節順序讀下去，還能體會作者精心安排的鋪哽，是非常有趣的閱讀驚艷，這也是焦元溥最建議的讀法。

書名：《遊藝黑白》系列，共四冊。作者：焦元溥出版社：聯經出版出版時間：2019年9月11日
書名：《遊藝黑白》系列，共四冊。
作者：焦元溥
出版社：聯經出版
出版時間：2019年9月11日

「很多音樂家的奇遇，有趣得像武俠小說！」焦元溥說，一位拿過多次國際大賽、身高190公分大漢級鋼琴家，一次在大庭廣眾下，被一位聽眾以幾近刁難式指責，甚至衝上台示範的粗魯行為冒犯，但看他後來彈起琴來輕鬆得毫不費力，頗能掌握到舉重若輕的彈法，很難想像他就是向當初讓他難堪的聽眾老太太身上學來的。這就是張良和黃石老人的故事。

遇到疫情，焦元溥自嘲愈來愈務實，也很享受這段時光，除了終於有時間把房間和晝櫃打掃得一塵不染，心情超high！為了支持喜歡的餐廳，自己外食反而變多了。焦元溥說，消費就是一種力量，如果喜歡閱讀，有支持的作家，不妨買他的書送人，一起共體時艱吧！

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」

活動網址：http://tibeonline.tw./


2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：

一次看更多▼TiBE精選影片▼

本次座談完整版影片

近期閱讀沙龍Online節目表：

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）


台北國際書展 疫情 外食

相關新聞

【閱讀沙龍Online】#20 作家楊照談新書《史記的讀法》

台北國際書展線上書展，推出超級「重量級」講座，由作家楊照為大家介紹今年5月熱騰騰上市的新書《史記的讀法》，而楊照稱讚《史記》是一個偉大的書，不管從任何的角度來看，都值得都經得起細讀......

【閱讀沙龍Online】#22 給音樂人更給所有人！焦元溥談《遊藝黑白》出版故事

了解音樂有沒有捷徑？型男樂評人焦元溥日前出了一套四大冊的大部頭書，集結他十幾年來採訪音樂家的第一手訪談、軼事，甚至八卦，多達108萬字，書中有許多趣事彩蛋，只有他知道這些「哏」散布在哪裡。他奉勸讀者最好從第一本的第一篇從頭看到尾，而且多看幾遍，才能從中體會精彩在何處。

【閱讀沙龍Online】#21 群島，無人是孤島?胡晴舫V.S紀大偉

書展大獎系列_群島 無人是孤島?

台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

史上首度，台北國際書展規劃線上書展，以「閱讀新風景Online」為主題，策畫四大閱讀焦點，包括「主題展」、超過500部閱讀線上影片的「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」千本好書及推廣近期藝文活動的「閱讀大小事」等，總計串聯上百家參展出版社參與，歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，盡情觀賞、參與線上書展。

【閱讀沙龍Online】#19 父母引導、陪伴孩子心智成長：許皓宜V.S李儀婷

「2020台北國際書展 閱讀沙龍Online」邀請心理學暢銷作家的許皓宜、薩提爾親子對話專家李儀婷，幫助你更認識自己的超級強檔組合。

【閱讀沙龍Online】#18 從《泥地漬虹》理解疼痛與收穫：陳怡如V.S楊佳嫻

書展大獎系列_疼痛與收穫：女同志的種地書

【閱讀沙龍Online】#17 信誼總編廖瑞文／互動遊戲書 讓孩子的學習更加分

立體書是一種充滿「小機關」設計的書籍，運用它與成人進行知識互動的過程由來已久。 從18世紀工業革命以後，立體書才拓展到兒童市場，而到現在它已經成為出版主流。今天就由國內一直致力於推動幼兒教育的信誼基金出版社總編輯廖瑞文，來跟大家分享0-3歲及3-8歲小朋友適合閱讀的立體書，歡迎爸爸媽媽、甚至愛閱讀的大朋友一起來觀看。

【閱讀沙龍Online】#16 德國作家羅南・史坦格作品《大審判家》朗讀

身兼南德日報記者及編輯，也是歷史及人物傳記作家，羅南．史坦格一向關心德國內外的政治議題。2019年台北國際書展，史坦格隨著德國主題國一同獲邀來台，第一次接觸到臺灣讀者，很驚訝大家對於轉型正義的議題都有許多深刻的看法。2020年台北國際書展原訂二月與德國館作家們一起二度來台，可惜因為疫情未能成行......

【閱讀沙龍Online】#15 你好，我是文創經紀人！喵～張凱童V.S陳頤華

想靠插畫、角色、IP授權，闖出屬於自己一片天？2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」，邀請到「毛毛蟲文創」創辦人張凱童現身說法，從一開始單純為幫助朋友行銷1個角色、把它做成品牌，誤打誤撞變成7年後，發展成旗下有15個品牌的文創經紀公司的歷程，而有意踏入這行業如何該如何起步？台灣創作的角色跟日本IP又有什麼不同？未來會如何發展？歡迎跟著秋刀魚雜誌總編輯陳頤華訪問，一起來探索。

【閱讀沙龍Online】#14 香港作家甘國亮談《我問人：人問我》

甘國亮，香港流行文化的重要創作人、推動者，涉獵的範疇包括電視、電影、電台、舞台劇等，是香港傑出的跨媒工作者。甘國亮亦為香港之潮流達人，曾獲香港時裝設計師協會頒發分別五屆十大最佳衣着得奬人物，是為唯一紀錄保持者。

【閱讀沙龍Online】#13 紀實漫畫《來自清水的孩子》：游珮芸V.S周見信

漫畫不只是娛樂，更可以學到台灣的歷史，「2020台北國際書展 線上書展 閱讀沙龍Online」，邀請紀實漫畫《來自清水的孩子》作者游珮芸、繪者周見信進行對談。目前於台東大學兒童文學研究所擔任所長的游珮芸，也是周見信博士班的教授，兩個人為了閱讀沙龍Online，分別從台東及台南千里迢迢北上。

【閱讀沙龍Online】#12 法國漫畫家艾曼紐・勒帕吉談創作歷程

法國著名漫畫家、插畫家、漫畫編劇，以水彩為主的創作手法使他成為法國新漫畫的重要人物。1979年踏入漫畫界，在雜誌和期刊發表插畫，也出版圖像遊記，2016年《尤里西斯的旅程》拿下2017年ACBD（漫畫記者評論協會）的評論大獎。

熱門新聞

【閱讀‧小說】鍾玲／禪宗一脈四百年——序《餘響入霜鐘：禪宗祖師傳奇》（九歌出版）

【青春名人堂】林予晞／打燈的故事

【校園超連結】茄子／被霸凌的回憶

【聯副 ‧ 為你朗讀62】李進文／寵物與牠的上班族

【斜槓時代】鄭博元／工作考

【話題徵文：放不下的玩具】夏林／雞精

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。