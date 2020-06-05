【閱讀沙龍Online】#21 群島，無人是孤島?胡晴舫V.S紀大偉

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主講人：文策院院長兼作家胡晴舫+政大台文所副教授紀大偉 播出日期：2020年6月4日 12:30 推薦好書：《群島》 (內含影片及幕後花絮照)

書名：胡晴舫《群島》作者：胡晴舫出版社：麥田出版出版時間：2019年6月27日

在大學原是學姐學弟的關係，胡晴舫和紀大偉兩人在國外見面反而比國內多。趁著這次閱讀沙龍對談，紀大偉先拜讀了《群島》，點出書中趣點和鋪哏，十足翻轉大家對書的想像。拿下今年書展大獎小說首獎的《群島》，到底是什麼樣的書？胡晴舫歡迎大家不要預設任何心態，畢竟讀小說是快樂的，即使用防疫無聊來看，也是一個很好的藉口。

「這書的封面很特別，有兩個帥哥幫我做封面。」胡晴舫指出，這畫本來是一幅很長的版畫，是旅法台灣藝術家尉任之看了小說有感而畫出來，「畫中的島嶼和大海，尉任之用宛如暗流般色調，呼應我的小說：這世界到底是，無人是孤島？還是人人都是孤島？若指網絡，是連接了我們？還是隔離了我們？」經由年輕設計師林祺泰設計封面，有許多像按鍵等有趣小元素，整體既現代又古典，是胡晴舫心目中的經典。

（圖／台北書展基金會 提供）

說到《群島》，胡晴舫不諱言書的主角是臉書。她發現台灣大眾用臉書的方式幾近痴迷的狀態，每人會咒罵臉書，很多公眾討論都會在此發酵，她便回到文學原點，書寫出來。紀大偉以讀者心態分享，一開始原不抱任何期待，但《群島》卻讓他驚艷不已。尤其書中把男女情欲、女女男男、不倫出軌，寫得活靈活現好自然，完全不為迎合時代潮流而寫，且書中角色沒有大量的堆疊辭藻、歷史典故，絲毫沒沈重感，卻非常活靈活現，就像日常生活遇到的人，「我們的生活圈不見得疊合，奇怪的是書中那個熟男的情欲，卻寫得那麼精準。」紀大偉甚至破哏，自己就是書中主角阿榮，每個角色有好多桃花，它根本就是一本愛情小說，書名應改成「桃花群島」。

看紀大偉一直讚美，胡晴舫打趣說，能被「對號入座」，「這絶對是最大的稱讚！」小說其實是虛構的，儘管胡晴舫創作最大原則是不可直接書寫身邊的人，但不少人看了她的小說，願意對號入座，表示小說家的描述是準確的。

「很多人問我寫這小說的初衷，其實作品核心，終究是在探究愛的本質。」胡晴舫希望大家能用自由的心態去看這本書，就當它是一場奇幻之旅，不要有負擔。對自己創作之路，胡晴舫形容寫作宛如馬拉松，唯一努力做的，就是繼續書寫下去。

（圖／台北書展基金會 提供）

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