快訊

投書 / 加拿大總理21秒「史詩」般沉默 看見西方國家尷尬

【閱讀沙龍Online】20 作家楊照談新書《史記的讀法》

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：作家楊照

播出日期：2020年6月3日 12:30

推薦好書：《史記的讀法》

(內含影片及幕後花絮照)

書名：《史記的讀法》作家：楊照出版社：印刻出版出版時間：2020年5月8日
書名：《史記的讀法》
作家：楊照
出版社：印刻出版
出版時間：2020年5月8日

台北國際書展線上書展，推出超級「重量級」講座，由作家楊照為大家介紹今年5月熱騰騰上市的新書《史記的讀法》。楊照說，如果知道這些《史記》的故事，不等於讀過《史記》，因此要認識《史記》不能都是讀選本，只看別人選擇過精彩的故事，建議讀者要認識一下《史記》整本書。

司馬遷所寫的《史記》，是中國傳統重要的一部經典，但有些好看故事卻放在後面的章節，楊照說，司馬遷所寫的52萬字有其細膩安排，例如在《史記》最後一篇〈太史公自序〉，將130篇內容逐篇解釋，表示司馬遷還擔綱現代編輯的工作，讓篇章一如佈局般的用心。

楊照以非常關鍵又具歷史性的鴻門宴為例，講述司馬遷細膩到不可思議的安排。項羽跟劉邦的楚漢相爭，司馬遷面臨一個抉擇，要把鴻門宴這個故事寫在〈高祖本紀〉或〈項羽本紀〉中呢？楊照說，雖然內容提到劉邦還比項羽的部分來得多，但有一個決定性的因素，讓鴻門宴被放在《項羽本紀》裡，因為項羽是主動的，而劉邦是被動的。

楊照將鴻門宴中司馬遷所寫道的細節一一鋪陳，例如座位的安排玄機，項羽是一個孤獨的將領，非常尊重亞父范增，卻因為個性因素沒有聽從范增的建議，而讓劉邦最後幸運逃走。

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

楊照稱讚《史記》是一個偉大的書，不管從任何的角度來看，都值得都經得起細讀，司馬遷設計了五個部分〈本紀〉、〈表〉、〈書〉、〈世家〉、〈列傳〉的架構，所寫的通史是從人類最古遠的時代，一直寫到當下，掌握及整理人類的經驗而找出來的通則，對於史記有興趣的讀者們，一起來跟楊照進入史記當中探索吧！

歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，體驗四大主題盡情觀賞「閱讀沙龍Online」，除「TiBE精選」更有「出版社推薦」500支閱讀影片，六大主題展、「Online Book秀」的上千本好書及「閱讀大小事」等，串聯超過百家出版社，精彩內容就在「2020台北國際書展 線上書展 閱讀新風景Online！」

活動網址：http://tibeonline.tw./


2020台北國際書展線上書展／閱讀沙龍Online／TiBE精選：

一次看更多▼TiBE精選影片▼

本次座談完整版影片

近期閱讀沙龍Online節目表：

（圖／udn 閱讀頻道自製圖表僅供參考，一切線上活動依照承辦台北書展基金會實際發布影片內容為主）


楊照 台北國際書展

相關新聞

【閱讀沙龍Online】20 作家楊照談新書《史記的讀法》

台北國際書展線上書展，推出超級「重量級」講座，由作家楊照為大家介紹今年5月熱騰騰上市的新書《史記的讀法》，而楊照稱讚《史記》是一個偉大的書，不管從任何的角度來看，都值得都經得起細讀......

【閱讀沙龍Online】#19 父母引導、陪伴孩子心智成長：許皓宜V.S李儀婷

「2020台北國際書展 閱讀沙龍Online」邀請心理學暢銷作家的許皓宜、薩提爾親子對話專家李儀婷，幫助你更認識自己的超級強檔組合。

【閱讀沙龍Online】#18 從《泥地漬虹》理解疼痛與收穫：陳怡如V.S楊佳嫻

書展大獎系列_疼痛與收穫：女同志的種地書

台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

史上首度，台北國際書展規劃線上書展，以「閱讀新風景Online」為主題，策畫四大閱讀焦點，包括「主題展」、超過500部閱讀線上影片的「閱讀沙龍Online」、出版社「Online book秀」千本好書及推廣近期藝文活動的「閱讀大小事」等，總計串聯上百家參展出版社參與，歡迎全台讀者持續關注tibeonline.tw，盡情觀賞、參與線上書展。

【閱讀沙龍Online】#17 信誼總編廖瑞文／互動遊戲書 讓孩子的學習更加分

立體書是一種充滿「小機關」設計的書籍，運用它與成人進行知識互動的過程由來已久。 從18世紀工業革命以後，立體書才拓展到兒童市場，而到現在它已經成為出版主流。今天就由國內一直致力於推動幼兒教育的信誼基金出版社總編輯廖瑞文，來跟大家分享0-3歲及3-8歲小朋友適合閱讀的立體書，歡迎爸爸媽媽、甚至愛閱讀的大朋友一起來觀看。

【閱讀沙龍Online】#16 德國作家羅南・史坦格作品《大審判家》朗讀

身兼南德日報記者及編輯，也是歷史及人物傳記作家，羅南．史坦格一向關心德國內外的政治議題。2019年台北國際書展，史坦格隨著德國主題國一同獲邀來台，第一次接觸到臺灣讀者，很驚訝大家對於轉型正義的議題都有許多深刻的看法。2020年台北國際書展原訂二月與德國館作家們一起二度來台，可惜因為疫情未能成行......

【閱讀沙龍Online】#15 你好，我是文創經紀人！喵～張凱童V.S陳頤華

想靠插畫、角色、IP授權，闖出屬於自己一片天？2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」，邀請到「毛毛蟲文創」創辦人張凱童現身說法，從一開始單純為幫助朋友行銷1個角色、把它做成品牌，誤打誤撞變成7年後，發展成旗下有15個品牌的文創經紀公司的歷程，而有意踏入這行業如何該如何起步？台灣創作的角色跟日本IP又有什麼不同？未來會如何發展？歡迎跟著秋刀魚雜誌總編輯陳頤華訪問，一起來探索。

【閱讀沙龍Online】#14 香港作家甘國亮談《我問人：人問我》

甘國亮，香港流行文化的重要創作人、推動者，涉獵的範疇包括電視、電影、電台、舞台劇等，是香港傑出的跨媒工作者。甘國亮亦為香港之潮流達人，曾獲香港時裝設計師協會頒發分別五屆十大最佳衣着得奬人物，是為唯一紀錄保持者。

【閱讀沙龍Online】#13 紀實漫畫《來自清水的孩子》：游珮芸V.S周見信

漫畫不只是娛樂，更可以學到台灣的歷史，「2020台北國際書展 線上書展 閱讀沙龍Online」，邀請紀實漫畫《來自清水的孩子》作者游珮芸、繪者周見信進行對談。目前於台東大學兒童文學研究所擔任所長的游珮芸，也是周見信博士班的教授，兩個人為了閱讀沙龍Online，分別從台東及台南千里迢迢北上。

【閱讀沙龍Online】#12 法國漫畫家艾曼紐・勒帕吉談創作歷程

法國著名漫畫家、插畫家、漫畫編劇，以水彩為主的創作手法使他成為法國新漫畫的重要人物。1979年踏入漫畫界，在雜誌和期刊發表插畫，也出版圖像遊記，2016年《尤里西斯的旅程》拿下2017年ACBD（漫畫記者評論協會）的評論大獎。

【閱讀沙龍Online】#11 從地圖到奧運的圖像探索：陳又凌V.S吳東龍

陳又凌是近年知名度很高的繪本創作者，曾為2016年台北國際書展操刀設計主視覺，許多人認識陳又凌是在2017年的時候，她出了《台灣地圖》這本書，談到今年新書《奧運》，陳又凌說，她創作前，先想到的是若自己拿到一本關於奧運的書，會想先知道什麼？一開始會被設限，後來發現很多運動如籃球及羽球都是平常熟悉的，也不是只有奧運才有，除了傳遞奧運這個資訊外，也是讓小朋友更了解這些體育項目，除了跟風之外，也了解奧運在做什麼，一種知識的蒐集，除了運動健將們之外，陳又凌特別還在書中穿插貓也在做運動或參加競賽，增添讀者在閱讀的小樂趣。

【閱讀沙龍Online】#10 米哈談《讓希望催促自己趕路：99個故事，99種生活態度》

米哈：「文學，或許不能解決物質世界的煩惱，卻可能使我們的精神世界得到片刻歇息，再好好面對生活。通過文學，我們理解別人，也認識自我。」

熱門新聞

重返六四現場！解放軍小兵駭人的值勤回憶

【文學台灣：新北篇9】楊隸亞／幫幫我愛神——我在中正路上

陳惠玲／過境

【古生物大小事】李世緯／生鏽的地球

【青春名人堂】黃美秀／拼圖：一隻熊一個故事

【閱讀沙龍Online】#18 從《泥地漬虹》理解疼痛與收穫：陳怡如V.S楊佳嫻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。