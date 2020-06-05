【閱讀沙龍Online】20 作家楊照談新書《史記的讀法》

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主講人：作家楊照 播出日期：2020年6月3日 12:30 推薦好書：《史記的讀法》 (內含影片及幕後花絮照)

書名：《史記的讀法》作家：楊照出版社：印刻出版出版時間：2020年5月8日

台北國際書展線上書展，推出超級「重量級」講座，由作家楊照為大家介紹今年5月熱騰騰上市的新書《史記的讀法》。楊照說，如果知道這些《史記》的故事，不等於讀過《史記》，因此要認識《史記》不能都是讀選本，只看別人選擇過精彩的故事，建議讀者要認識一下《史記》整本書。

司馬遷所寫的《史記》，是中國傳統重要的一部經典，但有些好看故事卻放在後面的章節，楊照說，司馬遷所寫的52萬字有其細膩安排，例如在《史記》最後一篇〈太史公自序〉，將130篇內容逐篇解釋，表示司馬遷還擔綱現代編輯的工作，讓篇章一如佈局般的用心。

楊照以非常關鍵又具歷史性的鴻門宴為例，講述司馬遷細膩到不可思議的安排。項羽跟劉邦的楚漢相爭，司馬遷面臨一個抉擇，要把鴻門宴這個故事寫在〈高祖本紀〉或〈項羽本紀〉中呢？楊照說，雖然內容提到劉邦還比項羽的部分來得多，但有一個決定性的因素，讓鴻門宴被放在《項羽本紀》裡，因為項羽是主動的，而劉邦是被動的。

楊照將鴻門宴中司馬遷所寫道的細節一一鋪陳，例如座位的安排玄機，項羽是一個孤獨的將領，非常尊重亞父范增，卻因為個性因素沒有聽從范增的建議，而讓劉邦最後幸運逃走。

（圖／台北書展基金會 提供）

楊照稱讚《史記》是一個偉大的書，不管從任何的角度來看，都值得都經得起細讀，司馬遷設計了五個部分〈本紀〉、〈表〉、〈書〉、〈世家〉、〈列傳〉的架構，所寫的通史是從人類最古遠的時代，一直寫到當下，掌握及整理人類的經驗而找出來的通則，對於史記有興趣的讀者們，一起來跟楊照進入史記當中探索吧！

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