【閱讀沙龍Online】#19 父母引導、陪伴孩子心智成長：許皓宜V.S李儀婷

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主講人：心理學暢銷作家許皓宜+薩提爾親子對話專家李儀婷 播出日期：2020年6月2日 12:30 推薦好書：《心智鍛鍊》、《薩提爾的親子話》 (內含影片及幕後花絮照)

書名：《心智鍛鍊：成功實現目標的20堂課-最強大的心智科學╳最有效的學習心法》作者：許皓宜、周思齊出版社：天下文化出版時間：2019年11月29日

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許皓宜在尚未開錄前，談在大女兒四歲前，也曾是一個會打罵孩子的母親；薩提爾親子對話專家李儀婷也提及初為人母時，看到小孩剛出生，並沒有如眾人說感動到流眼淚，反而覺得孩子2歲以前很像她自己，可能因為原生家庭的期待沒有被滿足，對待孩子有著彷彿面對自己的情緒。

這些真心話大冒險，也分別帶出兩位母親的冰山一角，許皓宜詢問李儀婷：「覺得人生最困難的一件事是什麼？」並也回答：「我覺得當媽媽是最困難的！」因此，她非常喜歡李儀婷的書名《薩提爾的親子對話》中的「對話」兩個字，因為裡面包含如何跟小孩及自己來「對話」。而她的新書《心智鍛鍊》則是對自己對話及喊話，是一種信念的展現。

書名：《薩提爾的親子對話：每個孩子，都是我們的孩子 從實戰經驗淬鍊超強親子對話（附超擬真實作練習）》作者：李儀婷出版社：天下文化出版時間：2019年12月27日

李儀婷分享，防疫期間突然多出來的14天假期，買了投影機、玩賽車，讓兒女盡興體驗「打電動」趣聞，以及兒子就讀幼稚園期間，屢屢被老師「罰站」，卻被女兒質疑為什麼弟弟被罰站也有錢拿，不被罰站也有雙倍錢拿的故事，因為出發點並沒有要責備孩子，永遠都是想理解他在做什麼？「每一個任何負向行為，都有正向的價值！」李儀婷說。其實教養沒有一定的技巧，也沒有解決問題的方法，而是回到自己本身、理解自己，為什麼情緒會爆炸？是否冰山底層過往面對自己的缺憾造成的，當你認識自己越多，對孩子就越能寬容及接納，也是認回自己的一個過程。

許皓宜提到曾訪問金士傑的經驗，戲劇系的學生問他是否曾經太入戲而走不出來？金士傑回答：「有，我每演一個角色都從裡面發現我自己不同的樣子，比如說我演一個卑鄙的人，就突然發現我有很卑鄙的一面，我如果演一個很愛嫉妒的人，也發現我有愛嫉妒的一面！」這段話讓許皓宜打從心底佩服，原來一個人可以接納自己到這種程度，當你發現自己有不同特質的時候，當作在對自己的考古，而心智探索也正是一種考古學。

「大家會在孩子及遇到的人身上，看到自己成長的影子，引發喜怒哀樂，而越會引發我們情感的人、事、物，也剛好也是打開這本書閱讀的開始！」許皓宜及李儀婷誠摯邀請大家一起閱讀，朝探索自我旅程持續出發吧！

（圖／台北書展基金會 提供）

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