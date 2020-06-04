【閱讀沙龍Online】#18 從《泥地漬虹》理解疼痛與收穫：陳怡如V.S楊佳嫻

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書名：《女同志Ｘ務農Ｘ成家：泥地漬虹》作者：陳怡如(Ronen Steinke)出版社：大塊文化出版出版時間：2018年12月27日

榮獲2020年台北國際書展大獎非小說類首獎的《泥地漬虹》，是一本女同志書寫生活的種地書。作者陳怡如從宜蘭冬山鄉拎著心愛的漬物，包括紫蘇梅、菜脯，及發酵了3年的味噌的瓶瓶罐罐到了現場，令人看了口水直流。

詩人楊佳嫻也是今年書展大獎非小說評審召集人，對於這本得獎書，能夠深入以探索自我、性別、土地種種，帶來汗水及淚水的成長，感受深刻，特別是漬物，需要經過時間及搓揉而產生的奇妙滋味過程，也成為陳怡如人生及寫作的一個重要隱喻。

對於同志文學，有些創作者以小說來呈現，本書選擇「散文」形式袒露，在楊佳嫻的層層抽絲剝繭中，陳怡如娓娓道來，這本書是寫給自己很重視卻不擅於表達愛意的對象，如原生家庭的媽媽、曾經一起務農的同志夥伴，呈現八年的務農生命歷程的不適應，隱藏的心情故事，同時也是寫給自己的情書，回顧生命經驗，最大的痛苦是因為不接受過去及自我否定，而透過書寫來「字」及「漬」我療癒，去接受曾經不夠好、受傷的我。

陳怡如也提到書中的最後一個篇章〈流浪的小孩〉，是被編輯刪了一半文字後，因字數不夠，需要再多加一篇，當她靜下心來等靈感，想到自己渴望擁有小孩，卻偏偏無法成為母親很像是流浪的一條路，在寫作過程中，也喚起了年輕時曾經參與社運爭取女同志生育權的記憶。

（圖／台北書展基金會 提供）

寫完醃漬、女同志的務農之後，下一步創作要往哪裡呢？陳怡如說，除了繼續書寫女同志的生命經驗外，也將加入自然野性的生活視角，探索人與非人、人與動物之間，「我家貓會跟狗一起散步，狗也有貓的行為，會撲小蝴蝶，是個暖男！」聽完這段描述之後，是否會有一股忍不住想認識暖男本人的衝動呢？而同婚專法通過後一年，對於同志朋友們有什麼影響呢？陳怡如將在影片中，跟大家分享，同志生活交織的點滴。

（圖／台北書展基金會 提供）

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