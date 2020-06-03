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【閱讀沙龍Online】#17 信誼總編廖瑞文／互動遊戲書 讓孩子的學習更加分

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：信誼基金出版社總編輯廖瑞文

播出日期：2020年5月31日 12:30

推薦好書：《小黃點》、《彩色點點》、《點點玩聲音》、《小花園》、《城市探索大發現》、《地球探索大發現》等書

(內含影片和幕後花絮照)

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

立體書是一種充滿「小機關」設計的書籍，運用它與成人進行知識互動的過程由來已久。 從18世紀工業革命以後，立體書才拓展到兒童市場，而到現在它已經成為出版主流。今天就由國內一直致力於推動幼兒教育的信誼基金出版社總編輯廖瑞文，來跟大家分享0-3歲及3-8歲小朋友適合閱讀的立體書，歡迎爸爸媽媽、甚至愛閱讀的大朋友一起來觀看。

書名：《彩色點點》作者： 赫威．托雷出版社：上誼文化出版社出版時間：2015年2月13日
書名：《彩色點點》
作者： 赫威．托雷
出版社：上誼文化出版社
出版時間：2015年2月13日

一般來說，爸爸媽媽總希望孩子能成為一個小小愛書人，但事實上孩子要喜歡閱讀，必須透過選擇符合他們年齡和興趣的書，才有可能引發他們的閱讀動力。

廖總編輯首先介紹0-3歲小朋友適合閱讀的立體書，創作者是廣告公司創意總監出身的法國圖畫作家赫威‧托雷，他在2011年出版《小黃點》系列書籍後受到全球讀者關注，所創作的《小黃點》、《彩色點點》、《點點玩聲音》《小花園》等書，是0-3歲孩子對顏色、光影的啟蒙書，而且透過互動，每個家庭都能創造出自己的玩法。

書名：《地球探索大發現》作者：安娜蘇菲‧包曼（Anne-Sophie Baumann）繪者： 迪迪耶．巴力席維(Didier Balicevic)出版社：上誼文化出版社出版時間：2020年5月15日
書名：《地球探索大發現》
作者：安娜蘇菲‧包曼（Anne-Sophie Baumann）
繪者： 迪迪耶．巴力席維(Didier Balicevic)出版社：上誼文化出版社
出版時間：2020年5月15日

3歲之後，孩子的生活圈變大、好奇心變多，廖總編輯說這時候知識類書籍就很適合。以被定義為學校沒有教的事所出版的探索系列立體書，《地球探索大發現》是一本飽含知識量但沒有壓力就能讀的書，輕輕鬆鬆認識我們居住的環境到地球村；另外一本《城市探索大發現》則涵蓋了8個與生活息息相關的場景，其中交通工具、地下管線最能引起孩子好奇。以交通工具來說，爸爸媽媽可以從捷運、腳踏車或自用車入手，讓孩子延伸了解如立體停車場的結構等知識；另外，生活中常常能見到修下水道，透過立體書連結到刷牙、洗澡的水，怎麼透過下水道來到家裡？還能延伸問題到家裡還有哪些水管？這些都能提升孩子的觀察力。


介紹完一系列精彩立體書，最後廖總編輯特別提醒所有爸爸媽媽親子共讀的必要性。廖總編輯提到許多爸爸媽媽會問，3歲之後，孩子應該可以獨立閱讀、不需要父母陪了吧？不是的，因為閱讀時，孩子會有疑問、好奇甚至想追根究底，大人的參與跟互動，對培養孩子閱讀很重要，持續互動不但能夠打開彼此對話，更能建立親子間的親密關係。

書名：《城市探索大發現》作者：安娜蘇菲‧包曼（Anne-Sophie Baumann）繪者： 迪迪耶．巴力席維(Didier Balicevic)出版社：上誼文化出版社出版時間：2018年2月1日
書名：《城市探索大發現》
作者：安娜蘇菲‧包曼（Anne-Sophie Baumann）
繪者： 迪迪耶．巴力席維(Didier Balicevic)出版社：上誼文化出版社
出版時間：2018年2月1日

陪孩子閱讀是一場耐力賽，爸爸媽媽不需要成為孩子的百科全書，善用知識類立體圖鑑書，就能創造與孩子共讀的黃金時光。

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