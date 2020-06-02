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【閱讀沙龍Online】#15 你好，我是文創經紀人！喵～張凱童VS.陳頤華

聯合新聞網 / 台北國際書展
（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

推薦閱讀：台北國際書展Online今開展 28則精選片天天陪你閱讀新風景

主講人：作者張凱童+秋刀魚雜誌總編輯陳頤華

播出日期：2020年5月29日 12:30

推薦好書：《你好，我是文創經紀人！喵～》

(內含影片)

書名：《你好，我是文創經紀人！喵～：台灣文創經紀工作的12堂必修課》作者： 毛毛蟲文創出版社：遠流出版 出版時間：2020年2月26日
書名：《你好，我是文創經紀人！喵～：台灣文創經紀工作的12堂必修課》
作者： 毛毛蟲文創
出版社：遠流出版
出版時間：2020年2月26日

想靠插畫、角色、IP授權，闖出屬於自己一片天？2020台北國際書展「閱讀沙龍Online」，邀請到「毛毛蟲文創」創辦人張凱童現身說法，從一開始單純為幫助朋友行銷1個角色、把它做成品牌，誤打誤撞變成7年後，發展成旗下有15個品牌的文創經紀公司的歷程，而有意踏入這行業如何該如何起步？台灣創作的角色跟日本IP又有什麼不同？未來會如何發展？歡迎跟著秋刀魚雜誌總編輯陳頤華訪問，一起來探索。想知道更多精彩內容，歡迎關注tibeonline.tw。

以前大家所熟知的是歌手或明星才有經紀人需求，近年文創風潮興起，創作者及插畫IP經紀人也應運而生，《你好，我是文創經紀人！喵～》是介紹台灣文創經紀工作的第一本書，「毛毛蟲文創」品牌總監張凱童笑說：「其實在一開始跟出版社接洽的時候，並不是經紀公司要出書，而是為了極力推薦我們有很棒的角色及創作者，有的很會畫漫畫、有的擅長手作及影片，意外地讓出版社對於文創經紀充滿好奇，想知道我們是如何去推廣創作者及找到圖像的價值的！」

在網絡媒體時代下，每個人都可以把作品放到網絡上展現，相較以往的需透過繪本、畫出一套漫畫，才有辦法成名的管道，創作者的舞台比以前寬廣。張凱童說，很多創作者都從插畫或做一些比較個性的圖騰開始，經紀人的目的是幫助他們變成一個真正的IP，而角色是否成功的關鍵因素，一個是角色的鮮明度，其經歷或內容是否能引發共鳴感，這件事情對於粉絲來說，是非常重要的，也因為經紀人很清楚角色的設定是什麽，也會幫忙處理合約、授權及客戶的溝通。

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

一般而言，創作者只要照初衷去做日常的更新、或作品發表。經紀人通常不會介入，可是當接到廠商合作，需要客製化一個說故事方向或幾格漫畫來讓角色演繹時，就需要經紀人協助了解客戶真正的需求，然後融入插畫家創意發想。

張凱童說，透過「授權」讓創作者作品被賦予新的形式展現，例如年初全省的投票口，有三張的海報都是由毛毛蟲的插畫家設計及圖像授權，傳達民眾不能帶手機投票等訊息，授權的應用範圍也很廣，從文宣、活動、公益的聯名合作，從線上到線下實體等都有。

（圖／台北書展基金會　提供）
（圖／台北書展基金會　提供）

對於未來，張凱童信心滿滿，與日本這種成熟的IP大國相比，可能台灣落後有三到五十年的時間，但一直在往前走，因為現在越來越多的年輕族群，很喜歡個人化的東西，有些角色可能不是開發很多商品的大IP，但會被小眾喜歡，台灣雖然小，但創作能量非常豐沛，創作人才也多。

主持人著秋刀魚雜誌總編輯陳頤華也補充與日本的一些創作者交流的時候，他們都表達羨慕台灣是一個沒有框架且混合的創作模式，不是像日本一步一步來，可是就是來一個突襲，某一個角色突然受到關注，這就是台灣的角色跟其他國家不一樣的地方。

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