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【閱讀沙龍Online】#14 香港作家甘國亮談《我問人：人問我》

聯合新聞網 / 台北國際書展

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主講人：香港作家甘國亮

播出日期：2020年5月28日 12:30

推薦好書：《我問人：人問我》

(內含影片)

書名：《我問人：人問我》作者：甘國亮出版社：香港中華書局 出版時間：2019年9月19日
書名：《我問人：人問我》
作者：甘國亮
出版社：香港中華書局
出版時間：2019年9月19日

甘國亮，香港流行文化的重要創作人、推動者，涉獵的範疇包括電視、電影、電台、舞台劇等，是香港傑出的跨媒工作者。

甘國亮編導稱著的電視創作達數百小時，其中以《山水有相逢》及《執到寶》最為人所津津樂道。其主演之著名電影包括1970年代獲外國影評人推崇的溝池電影《蛇殺手》，1990年代中港合拍之首創科幻穿越片《秦俑》亦為其監製並導演，另一部他主演之動作片《紫雨風暴》中的獨特的恐佈分子造型亦被引為佳話，1980年代編導之時尚喜劇電影《神奇兩女俠》更獲得香港電影資料館列入一百套必看之港產華語片。

作為電視及電台節目主持人，甘國亮曾為亞洲電視主持百集的《亞視百人》訪談。他亦曾為香港電台電視部主持過與不同派別之藝術家訪談之《數風流人物》；以及達兩年之久、每周一次的《打開天窗》，與影藝名人對話及聲演世界名著。他亦曾擔任電視廣播有限公司、衞星電視、鳳凰衞視、香港商業電台、新城電台等著名媒體機構的行政主管。

國際流行音樂方面，甘國亮2006年徵得已逝法國名作曲家Michel Legrand首肯，將其於1967年為美國電影Thomas Crown Affair創作的主題曲兼奧斯卡金像奬最佳歌曲Windmills Of Your Mind填上中文歌詞並親自演譯，同年發行單曲唱片。

甘國亮亦為香港之潮流達人，曾獲香港時裝設計師協會頒發分別五屆十大最佳衣着得奬人物，是為唯一紀錄保持者。

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