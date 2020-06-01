【閱讀沙龍Online】#13 紀實漫畫《來自清水的孩子》：游珮芸VS.周見信

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主講人：作者游珮芸+繪者周見信 播出日期：2020年5月27日 12:30 推薦好書：《來自清水的孩子》 (內含影片與幕後照片)

書名：《來自清水的孩子》作者：游珮芸、周見信繪者：周見信出版社：慢工文化事業有限公司出版時間：2020年5月5日

漫畫不只是娛樂，更可以學到台灣的歷史，「2020台北國際書展 線上書展 閱讀沙龍Online」，邀請紀實漫畫《來自清水的孩子》作者游珮芸、繪者周見信進行對談。目前於台東大學兒童文學研究所擔任所長的游珮芸，也是周見信博士班的教授，兩個人為了閱讀沙龍Online，分別從台東及台南千里迢迢北上。

周見信於繪本界已經小有名氣，作品《尋貓啟示》或者是《小白》叫好叫座，並曾經受邀至墨西哥瓜達拉哈拉書展台灣館的推薦插畫家，但卻是位「新銳」漫畫家，游珮芸說，如果朋友們去看他作品，都用了一些手法，其實是「很漫畫」。

《來自清水的孩子》講述的是政治受難者蔡焜霖，是小人物大時代的故事，許多人口中的「蔡前輩」出生於台中清水，今年90歲的他親身經歷台灣許多的時刻，因此《來自清水的孩子》預計出版的四冊，從不同時期的去撰寫，從日治時期1935年開始，到1951年送往綠島關押，及創辦《王子》半月刊雜誌社等。每一本都講述了蔡焜霖不同時期的故事，由游珮芸撰寫腳本，周見信進行繪畫。

書名：《小白》作者：郭乃文繪者：周見信出版社：信誼基金出版社 出版時間：2017年4月1日

繪者周見信選擇以不同技法呈現不同時期的圖像。已經出版的第一冊，講述青少年時期的蔡焜霖，例如因此封面也呈現粉色，象徵孩童及青少年的時期，當中的蜻蜓除了讓人想到無憂無慮的孩童時期外，蜻蜓的形狀暗示著飛機，以及少年躲在防空洞中，往上看到飛機跟蜻蜓重疊的影像，象徵著戰爭的影響，那個開始動蕩的年代。

周見信認為四冊造型色彩都是跟著主角的心情在調整，讓讀者可以同理，因此童年是穩定的，線條平穩色彩柔和，第二冊的畫面則以「版畫」創作，因為綠島是一個封閉而僵化的地方，但環境自然景觀是美好的，所以呈現一種衝突性，因此利用版畫視覺來處理不自由的感覺，色調壓得很深沉。在游珮芸眼中，第二冊別具有一種神秘的美感，

（圖／台北書展基金會 提供）

第三冊描述蔡焜霖創辦《王子》半月刊，因而資助了紅葉少棒隊，引領台灣棒球風潮，因此周見信就選擇了以日系的漫畫風格呈現。第四冊還沒有腳本，但預計以「後現代」方式呈現，對於周見信而言，一套漫畫玩四種技法相當過癮。

第一本原本預計在2020台北國際書展與大家見面，第二冊將於6月出版，雖然無法在今年與大家相遇，但游珮芸及周見信都期許，很快可以在未來2021台北國際書展與大家見面。

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